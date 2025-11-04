大學「繁星＋申請」共招6.6萬人　檢定科目2061校系都採用英文

▲繁星推薦、申請入學、分發入學等3本招生簡章今天公告。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

大學甄選入學委員會今公告115學年度大學「繁星推薦」暨「申請入學」招生簡章，兩管道招收名額共計6萬6543人，較114學年度減少539個。甄選會統計，115學年度繁星推薦及申請入學使用的檢定科目以學測英文最多，共2061個校系，但以英聽測驗做為檢定科目僅62個校系，相差懸殊。

甄選委員會表示，115學年度繁星推薦招生計有64所大學校院、1664個學系（組）參加，提供招生名額合計為1萬5554個，比114學年度1萬5689個減少135個；申請入學招生有64所大學院校、2206個學系（組）參加，提供5萬450個招生名額，比114學年度5萬854個減少404個。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據甄選委員會統計，115學年招生學系中，繁星推薦招生學系使用學測作為其檢定科目，以英文科最多，計有963個校系；申請入學招生學系使用學測作為其檢定科目，也是以英文科最多，計有1098個校系；至於使用「大學入學考試中心高中英語聽力測驗」作為檢定的校系數，繁星推薦有35個校系，約占總系組數2.1%；申請入學有27個校系，約占總系組數1.22%，兩管道合計62校系，也比去年77個少15個。

此外，部分校系於申請入學第一階段檢定、倍率篩選，或於第二階段指定項目甄試納入「大學程式設計先修檢測」(簡稱APCS)成績，「APCS組」計54個校系，「資安組」計41個校系。

考分會（成功大學）表示，115學年度分發入學招生共有60所大學校院、1764個系組參與招生，合計共2萬462 個核定名額，比114學年度為2萬634個減少172個，其中包含「重點科別培育公費醫師制度計畫」醫學系公費生12名。

根據考分會統計，今年招生系組中，使用高中英語聽力測驗作為檢定系組共20個，使用學測作為檢定系組共210個，採計科目（含學測、分科測驗及術科考試）組合共161種，採計科目中以國文使用率最高，共有1499個系組採計，因分發入學規定各系組採計科目未報考者該系組不予分發，提醒有意參加分發入學考生，務必至考分會網站校系分則查詢系統了解參採科目。