生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台大牙醫錄取分數超過陽明醫科　專家：兩系分數拉近趨勢明顯

▲▼升學輔導專家藍天予指出，電機資工仍然是二類最熱門，以及醫學與牙醫系分數明顯拉近趨勢。（圖／記者許敏溶攝）

▲藍天予指出，今年電機資工仍然是二類最熱門，醫學與牙醫系分數明顯拉近趨勢。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

114學年大學分發入學今（13日）放榜。升學輔導專家藍天予指出，今年二類組考生選系不選校明顯，二類組十大熱門校系，落在台大、成大、清大、陽明交大等4校，且全都和電機資訊相關。特別的是，今年台大牙醫分數超越陽明醫學，陽明牙醫也超越成大醫學系，凸顯學生選填意願順序及對牙醫偏好程度，以及醫學與牙醫系之間分數明顯拉近的趨勢。

分發入學今天放榜。今年共18校出現1220個缺額，低於去年31校、2505個缺額，也是5年來新低，其中義守、真理、大葉、中華、長榮、佛光等6所私校缺額都超過100人，缺額最多為義守大學165人。

升學輔導專家藍天予表示，從今年二類組的十大熱門校系，第一名為台大電機，平均57.25級分，其次為清大電機甲平均56.75級分、成大電機（普渡雙聯）56.25級分，其中成大電機今年為225級分，比去年提高12級分，接著是清大電資甲、交大電資工，上述兩系平均級分都是55.4級分。

藍天予進一步指出，由於電機系畢業後出路比資工廣泛，帶動錄取門檻提高，像是清大電機甲今年錄取門檻為227級分，比去年提高3級分，成大電機（普渡雙聯）今年為225級分，更比去年提高12級分，中央大學電機今年為205級分，也比去年提高5級分。

至於第三類組十大熱門校系，藍天予表示，雖然台大醫學系還是三類組第一名，也是考生第一志願，但今年從學測開始，牙醫明顯受到歡迎，像是去年台大牙醫錄取門檻為283級分，還低於陽明醫學的284級分，但今年台大牙醫為285級分，超越陽明醫學的283級分，相同狀況也發生在今年陽明牙醫280級分超越成大醫學系279級分，而去年陽明牙醫275級分，低於成大醫學280級分，凸顯學生選填意願順序及對牙醫偏好程度，以及醫學與牙醫系之間分數明顯拉近的趨勢。

在第一類組十大熱門校系部分，藍天予指出，大致和往年差不多，但今年分科測驗首次考數乙，今年僅150多個系組採計，卻扮演重要角色，像是台大財務金融、台大會計A、政大財務管理，因為數乙同分參酌都需要到60級分，符合校系期待，預估明年可能會有更多學校採計。

分享給朋友：

追蹤我們：

分發入學藍天予牙醫系醫學系電機資工

李千娜首同框21歲女兒！　神基因「根本複製貼上」

【寶可夢現實版？】爬山遇「迷你野生烈空座」　網友直呼幸運

【友誼小船翻了】後座男突勒頸爆打！ 騎士昏倒被硬拖到路邊

【把尪愛車嗆到送修】老婆：葛～回歸樸實無華生活吧

【今天炭丟啊】基隆黑狗嘴叼一串香腸！走路都有風啦

