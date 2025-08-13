分發入學放榜錄取率96.34%　18校缺額1220人「義守最多」

▲大學分發入學放榜，錄取率為96.34%，缺額1220個創5年來新低。（圖／資料照片）

記者許敏溶／台北報導

114學年大學分發入學今（13日）放榜。儘管今年招生總名額下滑，但因登記人數降幅大於總錄取人數降幅，導致今年錄取率96.34%，比去年提高1.72個百分點。另今年18校出現1220個缺額，低於去年31校、2505個缺額，也是5年來新低，其中義守、真理、大葉、中華、長榮、佛光等6所私校缺額都超過100人，缺額最多為義守大學165人。

根據考分會統計，今年共有61校、1787個系組參與分發入學招生，招生總名額為3萬3381名，較去年減少3883名，減幅約10.4%。另各招生管道回流名額總計1萬2747名，比去年減少2678名。

考分會執行秘書沈聖智指出，本學年共有3萬3733人登記，較去年減少3336人，降幅9%，總錄取人數為3萬2497人，較去年減少2579人，降幅為7.35%，因為登記人數降幅大於總錄取人數降幅，導致今年錄取率96.34%，比去年提高1.72個百分點。

另今年僅有18校出現1220個缺額，比去年缺額2505名，減少1285名，降幅51.30%，也創下5年來新低，缺額共分布在18所大學159系組，其中有6所私校缺額超過100人，義守大學165人、真理大學158人、大葉大學與中華大學為121人、長榮大學110人、佛光大學106人，另有6所國立大學也出現缺額，以金門大學71人最多。

若僅以分發入學招生統計，沈聖智表示，共有4所大學缺額比率大於40%；若以所有招生管道統計，計有3所大學缺額比率大於20%；若以學群區分，缺額比率最高者為藝術學群，佔該學群名額的18.06%，其次為跨領域學群，佔該學群名額的10.87%。

今年有1236人未錄取，沈聖智說明，未錄取考生所填寫志願數平均為41個，明顯低於錄取生填寫志願平均的59個。有使用到同分參酌校系共604個系組，較去年的641系組減少37個系組，但沒有同分增額錄取情況。今年登記生平均填寫志願數與去年相同，均為59個，平均錄取志願序則落在第22志願。

沈聖智提醒考生，從今天起提供「分發結果說明」系統，讓考生查詢所填各志願未錄取原因。若考生仍有疑慮，從今天起至8月15日止，在考分會網站線上申請分發結果複查，申請複查以一次為限，考分會將統一在8月22日公布分發複查結果。