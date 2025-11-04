升大學資料造假「畢業也會被撤學位」　招聯會：最重移送法辦

▲招聯會執行秘書王泓仁特別提醒考生，參與「繁星推薦、申請入學」等升學管道，務必依誠信原則提交資料。（圖／招聯會提供）

記者許敏溶／台北報導

有鑑於114學年少數考生因審查資料不實，導致被取消入學資格。招聯會今（4日）特別提醒，參與繁星推薦、申請入學考生，務必依照誠信原則提交資料，無論錄取前、錄取後、註冊前、註冊入學，甚至畢業後，若被查覺資料不實，將面臨取消錄取資格、開除學籍、追繳證書並撤銷畢業資格，情節重大者會函送司法單位，提醒考生勿心存僥倖。

115學年度大學「繁星推薦、申請入學、分發入學」三大入學管道簡章今天同步公告。其中繁星推薦與申請入學，兩管道招收名額共計6萬6543人，較114學年度減少539個，而115學年度繁星推薦及申請入學使用的檢定科目以學測英文最多，共2061個校系，但以英聽測驗做為檢定科目僅62個校系，相差懸殊。

特別的是，在114學年招生期間，少數考生因審查資料不實遭到取消入學資格，包括台中1名楊姓考生以學測74級分，在個人申請獲得5校醫學系錄取，因為學習歷程檔案誇大而遭取消錄取資格。另一名女高中生因科展作品抄襲，遭到台大取消繁星推薦錄取醫學系資格。

為避免上述狀況重演，大學招聯會執行秘書、台大教務長王泓仁特別提醒，參與「繁星推薦」、「申請入學」等升學管道考生，務必依誠信原則提交資料。

王泓仁強調，各招生規定已經明確規範，從報名起，無論錄取前、錄取後、註冊前、註冊入學，甚至畢業後，若被查覺資料不實，將面臨取消錄取資格、開除學籍、依法追繳學位證書並公告撤銷畢業資格等嚴厲處置，情節重大者並函送司法單位。對未來學業及名譽影響深遠，提醒考生切勿心存僥倖。