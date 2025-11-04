　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

升大學資料造假「畢業也會被撤學位」　招聯會：最重移送法辦

▲▼招聯會執行秘書、台大教務長王泓仁特別提醒考生，參與「繁星推薦」、「申請入學」等升學管道，務必依誠信原則提交資料。（圖／招聯會提供）

▲招聯會執行秘書王泓仁特別提醒考生，參與「繁星推薦、申請入學」等升學管道，務必依誠信原則提交資料。（圖／招聯會提供）

記者許敏溶／台北報導

有鑑於114學年少數考生因審查資料不實，導致被取消入學資格。招聯會今（4日）特別提醒，參與繁星推薦、申請入學考生，務必依照誠信原則提交資料，無論錄取前、錄取後、註冊前、註冊入學，甚至畢業後，若被查覺資料不實，將面臨取消錄取資格、開除學籍、追繳證書並撤銷畢業資格，情節重大者會函送司法單位，提醒考生勿心存僥倖。

115學年度大學「繁星推薦、申請入學、分發入學」三大入學管道簡章今天同步公告。其中繁星推薦與申請入學，兩管道招收名額共計6萬6543人，較114學年度減少539個，而115學年度繁星推薦及申請入學使用的檢定科目以學測英文最多，共2061個校系，但以英聽測驗做為檢定科目僅62個校系，相差懸殊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

特別的是，在114學年招生期間，少數考生因審查資料不實遭到取消入學資格，包括台中1名楊姓考生以學測74級分，在個人申請獲得5校醫學系錄取，因為學習歷程檔案誇大而遭取消錄取資格。另一名女高中生因科展作品抄襲，遭到台大取消繁星推薦錄取醫學系資格。

為避免上述狀況重演，大學招聯會執行秘書、台大教務長王泓仁特別提醒，參與「繁星推薦」、「申請入學」等升學管道考生，務必依誠信原則提交資料。

王泓仁強調，各招生規定已經明確規範，從報名起，無論錄取前、錄取後、註冊前、註冊入學，甚至畢業後，若被查覺資料不實，將面臨取消錄取資格、開除學籍、依法追繳學位證書並公告撤銷畢業資格等嚴厲處置，情節重大者並函送司法單位。對未來學業及名譽影響深遠，提醒考生切勿心存僥倖。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
326 1 0479 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
高雄爸媽四貼上路　1童無座「懸空掛車外」
驚悚畫面曝！車身解體噴斷兩截…駕駛慘死
謝侑芯遺體「已剖驗」在太平間　家屬近日抵大馬
快訊／國道「軍卡撞軍卡」！　來不急煞車
快訊／台中火車站2號月台「1男突倒下」死亡

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

社群觸及率暴增125%！臺中數位行銷輔導超強助力「吟遊文創」讓傳統工藝走進年輕世代

升大學資料造假「畢業也會被撤學位」　招聯會：最重移送法辦

考題「趴鐵軌聽火車聲」引熱議　台鐵小編崩潰：千萬不要

大學「繁星＋申請」共招6.6萬人　檢定科目2061校系都採用英文

鳳凰颱風最快今晚生成　模擬路徑曝

謝薇安揭「護理女神」靠1網站月入百萬　駁斥性交易黃明志

「北投士林的驕傲」　陽明青棒宿舍無預警解散

快訊／07:06宜蘭南澳3.5地震　最大震度2級

快訊／今下最多！　3縣市大雨特報

鳳凰颱風估將生成！　最新歐美模擬路徑曝

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

偷女高中生內褲被抓懷恨報復　 變態男竟縱火母女雙亡　倒車撞屋斷生路　父兄4人不在家躲死劫

護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

老婦撿浪貓闖斑馬線…遭2機車撞飛身亡！兒全程目睹驚悚畫面

小哥跟遊客接歌唱《沒出息》　被糾正反嗆「呀！你不會」

Alan誇陳喬恩：像一個太陽！　曝真實家世「只有我配不上她」

信義豪宅雙屍手機破解！9億CEO大量購毒...清秀女藥頭落網

蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

三重墜樓

社群觸及率暴增125%！臺中數位行銷輔導超強助力「吟遊文創」讓傳統工藝走進年輕世代

升大學資料造假「畢業也會被撤學位」　招聯會：最重移送法辦

考題「趴鐵軌聽火車聲」引熱議　台鐵小編崩潰：千萬不要

大學「繁星＋申請」共招6.6萬人　檢定科目2061校系都採用英文

鳳凰颱風最快今晚生成　模擬路徑曝

謝薇安揭「護理女神」靠1網站月入百萬　駁斥性交易黃明志

「北投士林的驕傲」　陽明青棒宿舍無預警解散

快訊／07:06宜蘭南澳3.5地震　最大震度2級

快訊／今下最多！　3縣市大雨特報

鳳凰颱風估將生成！　最新歐美模擬路徑曝

竹科效應造就「新天龍國」　新竹縣市房價存款雙翻倍

花壇清潔隊施工調整倒垃圾時間　鄉親照樣丟！門口慘況曝光

日本「2常見行業」爆倒閉潮！破產數創新高　成本飆漲成主因

川普再提「任內習近平不犯台」　卓榮泰：沒有任何國家可侵犯台灣

台中違停男遭警盤查「秒丟包包」詭辯壯陽藥　全是毒咖啡

替吳音寧抱屈　綠黨團：柯文哲用同學、連勝文掌悠遊卡才是酬庸

陸倒閉品牌「爛尾車」受歡迎！　年輕人低價搶購

11歲陸抗癌網紅「滿腹腫瘤離世」　家屬嘆：生前遺憾未見到媽媽

為南台灣運動產業注入新動能　中信金融學院女籃獲運動品牌贊助

存600萬爽退休！日男遇投資詐騙　翻開存摺一看哭了

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

生活熱門新聞

粿粿為何很受男生歡迎？　網吐實話

謝侑芯猝逝前一天　好友曝她反常舉動

鳳凰最快2天生成　初估路徑大轉彎逼台

小S大女兒Elly留美「辣度狂飆」　低胸戰袍曝光

忍8年沒愛愛「人妻生日求大戰一場」！結局崩潰

立冬揭6大禁忌　3星座身體小心出狀況

館長10億產值公司「全沒了」：台灣人反中反個屁

粿粿哥哥曾是喬傑立男團成員　「家人洗白團」身分起底

準鳳凰恐達強颱　「可能非常偏近台灣東部」

海鷗估今變中颱　最新路徑曝

員工用國語講「草仔粿、粉粿」　一沐日遭出征

鳳凰颱風最快今晚生成　模擬路徑曝

台灣人友善「卻有1風氣」！一票外國人狂搖頭

便利商店也有買水時機！租屋族曝實測心得

更多熱門

相關新聞

大學「繁星＋申請」共招6.6萬人　檢定科目2061校系都採用英文

大學「繁星＋申請」共招6.6萬人　檢定科目2061校系都採用英文

大學甄選入學委員會今公告115學年度大學「繁星推薦」暨「申請入學」招生簡章，兩管道招收名額共計6萬6543人，較114學年度減少539個。甄選會統計，115學年度繁星推薦及申請入學使用的檢定科目以學測英文最多，共2061個校系，但以英聽測驗做為檢定科目僅62個校系，相差懸殊。

115年繁星推薦、申請入學　參採3科最多

115年繁星推薦、申請入學　參採3科最多

獨／最長寒假65天　台大首推寒假課程「教師開課最高補助7萬」

獨／最長寒假65天　台大首推寒假課程「教師開課最高補助7萬」

台大中文系名師蔡璧名逝世　享壽60歲

台大中文系名師蔡璧名逝世　享壽60歲

全運會大烏龍！高雄女籃忘帶選手證失格

全運會大烏龍！高雄女籃忘帶選手證失格

關鍵字：

學習歷程檔案造假招聯會台大取消資格繁星推薦申請入學

讀者迴響

熱門新聞

遭粿粿「全方位不倫」羞辱成媽寶男　范姜彥豐握裸體相擁證據

粿粿、王子「裸體相擁照」被抓包！同居小王3個月

黃明志被捕照曝光！身上搜出9顆藍藥丸

即／9億CEO大量購毒　清秀女藥頭落網

粿粿為何很受男生歡迎？　網吐實話

謝侑芯猝逝前一天　好友曝她反常舉動

非洲豬瘟案場台中豬農父子遭羈押禁見

鳳凰最快2天生成　初估路徑大轉彎逼台

國道7連撞　29歲BMW女下車看被撞死

真美子好美！靠在大谷手臂上閃瞎眾人

妻當面跳樓！棒棒堂小馬：我人渣

快訊／王子不倫人妻粿粿慘了！ 　公司宣布：停止所有演藝工作

殷仔獲得傳說中那張卡！王建民第2人

小S大女兒Elly留美「辣度狂飆」　低胸戰袍曝光

黃明志有15年女友　謝薇安：渣中之王非你莫屬

更多

最夯影音

更多
186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」
偷女高中生內褲被抓懷恨報復　 變態男竟縱火母女雙亡　倒車撞屋斷生路　父兄4人不在家躲死劫

偷女高中生內褲被抓懷恨報復　 變態男竟縱火母女雙亡　倒車撞屋斷生路　父兄4人不在家躲死劫

護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

老婦撿浪貓闖斑馬線…遭2機車撞飛身亡！兒全程目睹驚悚畫面

老婦撿浪貓闖斑馬線…遭2機車撞飛身亡！兒全程目睹驚悚畫面

小哥跟遊客接歌唱《沒出息》　被糾正反嗆「呀！你不會」

小哥跟遊客接歌唱《沒出息》　被糾正反嗆「呀！你不會」

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面