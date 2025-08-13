　
生活

台大分發錄取1427人「建北最多」　中一中增32人躍居第4

▲▼台大校門、台大大門、椰林大道。（圖／記者許敏溶攝）

▲分發入學今天放榜，台大滿招無缺額，建中、北一女錄取人數最多。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

114學年大學考試分發入學今（13日）放榜，台灣大學今年分發入學管道共錄取1427人，全部滿招沒缺額。台大註冊組主任李宏森指出，以各高中錄取人數區分，建中錄取202人最多，其次為北一女135人、師大附中106人，台中一中83人躍居第四，比去年增加32人，私校則以薇閣中學錄取41人最多，但僅排名第11。

分發入學今天放榜，今年共有18校缺額1220人，為5年來新低，其中12校為私校，6所私校缺額超過100人。另包括台大、成大等國立大學都滿招沒有缺額。

在台大部分，李宏森表示，今年申請入學、繁星推薦未滿招而回流的名額共272人，加上原本分發入學管道，總計共1427人，佔總招生名額40.9％，但今年依舊是滿招，沒有缺額。

若以各高中錄取人數來區分，李宏森表示，建中錄取202人最多，其次為北一女135人、師大附中106人，台中一中83人，增加30餘人，中山女中65人；北市私立薇閣中學錄取41人（去年70人），為全台所有私校最多，但僅排名第11名。

李宏森指出，台大明年預計招生名額為3483個（含AI外加名額），將會微調個人申請、繁星推薦與分發入學三個管道招生比例，預計明年分發管道佔總招生名額34.4％，繁星推薦12.5％，申請入學今年佔比51.1％，但實際招生名額與比例，仍要由教育部核定結果而定。

08/12 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

