　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

王者下月回歸！　「全紅嬋」時隔半年重返賽場…一次報3項目

▲全紅嬋因傷缺席了5月的全國跳水冠軍賽。（圖／翻攝自微博）

▲全紅嬋因傷缺席了5月的全中國跳水冠軍賽。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

中國跳水名將全紅嬋自去年巴黎奧運後，因多處舊傷復發，比賽狀態不盡理想，便休養了超過半年，甚至引發了身材網暴、退役謠言等。第十五屆全中國運動會（以下簡稱，全運會）近日公布了跳水項目的參賽名單，全紅嬋的名字也出現在其中，且一次報名了全部的女子跳水項目，令不少人直呼王者回歸了。

據《北京日報》報導，本屆全運會跳水計畫將於11月2日至11月11日在廣州的廣東奧體中心進行。全紅嬋將代表家鄉廣東隊參加「女子團體、女子雙人10公尺跳台、女子單人10公尺跳台」三個項目的比賽。

▲全紅嬋因傷缺席了5月的全國跳水冠軍賽。（圖／翻攝自微博）

▲全紅嬋修養超過半年，下月將回歸賽場。（圖／翻攝自微博）

十五屆全運會官網的賽程顯示，全紅嬋報名的三個項目中，最先開始的是女子團體10公尺跳台預賽，將在11月2日上午進行；當晚，將進行女子團體10公尺跳台決賽；女子雙人10公尺跳台預賽和決賽將在11月6日上午和晚間進行。

備受關注的女子單人10公尺跳台項目將進行預賽、半決賽和決賽，其中預賽和半決賽安排在11月8日，決賽則在開幕式後天，11月10日晚間進行，這場賽事是本次全運會的最大亮點賽事，受到各界關注。

▲全紅嬋在巴黎奧運女子單人跳水10公尺台決賽奪金。（圖／路透社）

▲▼全紅嬋女子單人跳水10公尺台決賽奪金。（圖／路透社）

▲▼全紅嬋女子單人跳水10公尺台決賽奪金。（圖／路透社）

▲▼全紅嬋女子單人跳水10公尺台決賽奪金。（圖／路透社）

▲眾人期待能再次看到全紅嬋的水花消失術。（圖／路透社，上同）

今年3月度過18歲生日的全紅嬋，在東京奧運奪得女子單人10公尺跳台金牌；去年夏天的巴黎奧運，衛冕女子單人10公尺跳台冠軍，並與陳芋汐搭檔獲得女子雙人跳台金牌。在2021年的第十四屆全運會上，全紅嬋不僅奪得女子單人10公尺跳台金牌，還與隊友一起為廣東隊拿下女子團體金牌。

今年上半年，全紅嬋參加了世界泳聯跳水世界盃的兩站分站賽以及在國家游泳中心「水立方」進行的總決賽。在5月初於「水立方」的總決賽上，她搭檔陳芋汐奪得女子雙人10公尺跳台金牌，並收穫女子單人10公尺跳台銀牌。

▲▼全紅嬋女子單人跳水10公尺台決賽奪金。（圖／路透社）

▲全紅嬋在巴黎奧運女子單人跳水10公尺台決賽奪金。（圖／路透社）

不過，全紅嬋因傷退出了此後舉行的全國跳水冠軍賽暨全運會、世錦賽選拔賽。並缺席了今夏的新加坡游泳世錦賽。這次在家鄉舉辦的全運會，將是全紅嬋時隔近半年後再次重返賽場。

值得一提的是，在全紅嬋參加的女子單人10公尺跳台項目上，今夏在世錦賽奪金的陳芋汐將代表上海隊參賽，東京奧運會女子雙人10公尺跳台金牌得主張家齊則將代表北京隊爭取好成績，加上全紅嬋的廣東隊友蔣林靜、陝西隊的崔家溪等新人，這個項目的競爭將看點十足。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 0024 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
潘迎紫合體嗶啵釣出幻波公子！李承泰日本賣鹹酥雞27年…親曝現
比特犬狠咬小模愛犬　飼主恐遭罰61.5萬
林襄銀色比基尼炸出「超巨車頭燈」！薄荷島激辣穿搭
快訊／車頭斷裂！41歲駕駛噴飛墜6ｍ橋下亡
快訊／韓3大咖來台！金唱片超猛卡司登大巨蛋
快訊／堰塞湖溢流水位上漲　台9線太魯閣大橋準備封閉
快訊／害死3條人命！主謀等3人確定逃死
快訊／北市賓士休旅撞雙載機車！騎士倒地無心跳
快訊／五股疏洪道豪雨成河！2人1狗受困車內…驚險畫面曝光
阿聯酋回應了！貨機墜海2死　「機身泡水、逃生梯彈出」畫面曝光
李四川曝輝達備案「秘密基地」　PlanC跟PlanD比T17

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

王者下月回歸！　「全紅嬋」時隔半年重返賽場…一次報3項目

阿聯酋貨機撞地勤車墜海疑點重重　港機管局：天氣及跑道適合運作

貴州景區推「無繩高空彈跳」　自由落體跳下去「一張網」撐著

罕見！習給鄭麗文賀電寫入「推進國家統一」　陸媒分析隱藏這涵義

陸鐵路系統升級「積分」功能可免費換車票　滿60歲票價積分15倍

拉布拉多自己開車！　狗主人驕傲：練1個月就能上路

陸「野人小孩」雙親身份曝　皆高學歷...母不愛穿衣成村裡頭痛人物

香港夫妻墜樓「2屍3命」　曾來台灣墮胎遭拒

AppleStore「桌上竄火舌」嚇壞客人　原因竟是中國行動電源起火

新娘結婚坐車一路罵！新郎情緒崩潰哭了　怒吼20字墜河亡

王子首認「家有遺傳病史」沒當兵 威廉停工「想去阿緯餐廳做外場」！

高雄女行人疑闖紅燈遭撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人闖紅燈遭小黃撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

楊謹華打破魔咒金鐘封后！　告白謝盈萱：沒有妳就沒有周凡

2025桃園護國宮太子忠孝文化季開跑 夜巡祈福「神的步行者」點亮信仰溫度

楊謹華.柯佳嬿突然「嘴對嘴接吻」　全場看呆..她們害羞互誇：滿好親的

羅浮宮藏品被盜！　蒙面人闖入「奪走珠寶」

女行人凌晨疑闖紅燈　斑馬線上被撞飛不治

「象迷真的滿可怕」陳冠宇撐過滿壘危機　大讚林子偉高水準演出

王者下月回歸！　「全紅嬋」時隔半年重返賽場…一次報3項目

阿聯酋貨機撞地勤車墜海疑點重重　港機管局：天氣及跑道適合運作

貴州景區推「無繩高空彈跳」　自由落體跳下去「一張網」撐著

罕見！習給鄭麗文賀電寫入「推進國家統一」　陸媒分析隱藏這涵義

陸鐵路系統升級「積分」功能可免費換車票　滿60歲票價積分15倍

拉布拉多自己開車！　狗主人驕傲：練1個月就能上路

陸「野人小孩」雙親身份曝　皆高學歷...母不愛穿衣成村裡頭痛人物

香港夫妻墜樓「2屍3命」　曾來台灣墮胎遭拒

AppleStore「桌上竄火舌」嚇壞客人　原因竟是中國行動電源起火

新娘結婚坐車一路罵！新郎情緒崩潰哭了　怒吼20字墜河亡

14歲少年在家打電動「突然被射殺」　家人慟：他只是坐在那裡

大雨狂下「共伴效應是什麼？」　氣象署解答

假日急症中心11月上路　醫師公會提隱憂：人力恐流失到基層

高雄海神主場開幕周　送限量應援T還有全新環廊美食街

川普警告！　若關稅遭最高法院推翻「美國恐陷多年困境」

高雄拼「新10大建設」　經濟部評估矽光子產業技術開發落腳

高雄9冰飲品「腸桿菌超標」！名單驚見網紅店　複驗沒過挨罰3萬

北市公立醫院爆性騷！醫師被記過...竟反控3女妨害名譽遭打臉

江啟臣進場看台灣大賽挺中信兄弟！　喊話奪冠發千份「台中炸肉排」

妻生理期中獎！　男星結婚11年還很旺「上節目求助降低性慾」

【要離婚了XD】被陌生女親會怎樣？老公直男發言+巴老婆頭

大陸熱門新聞

新娘結婚坐車一路罵　新郎吼20字墜河亡

香港夫妻墜樓「2屍3命」　曾來台灣墮胎遭拒

陸「野人小孩」雙親身份曝 皆高學歷...母不愛穿衣成村裡頭痛人物

AppleStore驚見火舌　竟是行動電源起火

完全本土化！陸首款通用GPU晶片亮相　陸媒：歷史性突破

罕見！習給鄭麗文賀電寫入「推進國家統一」　陸媒分析隱藏這涵義

百貨公司廁所「年花87萬」才能解鎖！奢華內部曝光

失蹤2年後突現身！　秦剛樣貌「發福」參加北京活動

拉布拉多自己開車！　狗主人驕傲：練1個月就能上路

中共威脅懲罰5家台企　陸委會：提供資訊涉國安法

楊振寧逝世　遺孀翁帆：他交出了一份滿意的答卷

少林寺釋永信被查後　大陸宗教界啟動學法規守戒律教育

諾貝爾獎得主楊振寧逝　晚年「82歲娶28歲」

貴州景區推「無繩高空彈跳」　自由落體跳下去「一張網」撐著

更多熱門

相關新聞

楊勇緯力退陪練邱韋傑　全運會4連霸

楊勇緯力退陪練邱韋傑　全運會4連霸

114年全國運動會柔道項目今（19）日在虎尾國小體育館開戰，男子60公斤級金牌戰上演「師徒對決」，「柔道男神」楊勇緯對上學生兼陪練員邱韋傑，兩人彼此熟悉招式、戰況膠著，直到最後1分鐘才由楊勇緯以一記「捨身技」有效得分，完成金牌4連霸。

114全運會在雲林盛大開幕

114全運會在雲林盛大開幕

羅嘉翎全運會登場　67公斤級強勢奪金

羅嘉翎全運會登場　67公斤級強勢奪金

全運會熱潮延燒　12家名店聯手開辦《土庫宴》

全運會熱潮延燒　12家名店聯手開辦《土庫宴》

全運會開幕！預期1.5萬人潮湧虎尾　

全運會開幕！預期1.5萬人潮湧虎尾　

關鍵字：

全紅嬋跳水全運會奧運中國跳水隊

讀者迴響

熱門新聞

BLACKPINK離台「剩 Lisa獨留高雄」　LV三公子被拍到愛相隨來台

即／新莊逆倫箱屍翻轉！驗屍無他殺跡象　兒無保獲釋

風神要轉向了　連3天「大量降雨」

台中網紅婉晴媽媽驚傳過世

即／7縣市大雨警報　明天雨更猛

人夫捐精給弟媳生子　妻崩潰嗆「偷情不要臉」下場曝

快訊／11級強風來了　9縣市豪大雨特報

「驚人雨勢才剛開始」　下更大時間曝

太魯閣堰塞湖現況曝！水位距離壩頂約5公尺　短期內恐溢流潰決

新北深夜暴雨突襲多處淹水　中和人傻眼曝慘況

豪雨升級　專家：北北基桃明上班早出門

即／台中女吃芭樂噎死！搶救一夜家屬忍痛拔管

台灣人16萬買下北海道獨棟房　開箱影片掀鄉民大戰

新娘結婚坐車一路罵　新郎吼20字墜河亡

太魯閣封園挨轟昏庸蠻橫！內政部回應了

更多

最夯影音

更多
王子首認「家有遺傳病史」沒當兵 威廉停工「想去阿緯餐廳做外場」！

王子首認「家有遺傳病史」沒當兵 威廉停工「想去阿緯餐廳做外場」！
高雄女行人疑闖紅燈遭撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人疑闖紅燈遭撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人闖紅燈遭小黃撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人闖紅燈遭小黃撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

楊謹華打破魔咒金鐘封后！　告白謝盈萱：沒有妳就沒有周凡

楊謹華打破魔咒金鐘封后！　告白謝盈萱：沒有妳就沒有周凡

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面