王者下月回歸！　「全紅嬋」時隔半年重返賽場…一次報3項目

▲全紅嬋因傷缺席了5月的全中國跳水冠軍賽。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

中國跳水名將全紅嬋自去年巴黎奧運後，因多處舊傷復發，比賽狀態不盡理想，便休養了超過半年，甚至引發了身材網暴、退役謠言等。第十五屆全中國運動會（以下簡稱，全運會）近日公布了跳水項目的參賽名單，全紅嬋的名字也出現在其中，且一次報名了全部的女子跳水項目，令不少人直呼王者回歸了。

據《北京日報》報導，本屆全運會跳水計畫將於11月2日至11月11日在廣州的廣東奧體中心進行。全紅嬋將代表家鄉廣東隊參加「女子團體、女子雙人10公尺跳台、女子單人10公尺跳台」三個項目的比賽。

▲全紅嬋修養超過半年，下月將回歸賽場。（圖／翻攝自微博）

十五屆全運會官網的賽程顯示，全紅嬋報名的三個項目中，最先開始的是女子團體10公尺跳台預賽，將在11月2日上午進行；當晚，將進行女子團體10公尺跳台決賽；女子雙人10公尺跳台預賽和決賽將在11月6日上午和晚間進行。

備受關注的女子單人10公尺跳台項目將進行預賽、半決賽和決賽，其中預賽和半決賽安排在11月8日，決賽則在開幕式後天，11月10日晚間進行，這場賽事是本次全運會的最大亮點賽事，受到各界關注。

▲眾人期待能再次看到全紅嬋的水花消失術。（圖／路透社，上同）



今年3月度過18歲生日的全紅嬋，在東京奧運奪得女子單人10公尺跳台金牌；去年夏天的巴黎奧運，衛冕女子單人10公尺跳台冠軍，並與陳芋汐搭檔獲得女子雙人跳台金牌。在2021年的第十四屆全運會上，全紅嬋不僅奪得女子單人10公尺跳台金牌，還與隊友一起為廣東隊拿下女子團體金牌。

今年上半年，全紅嬋參加了世界泳聯跳水世界盃的兩站分站賽以及在國家游泳中心「水立方」進行的總決賽。在5月初於「水立方」的總決賽上，她搭檔陳芋汐奪得女子雙人10公尺跳台金牌，並收穫女子單人10公尺跳台銀牌。

▲全紅嬋在巴黎奧運女子單人跳水10公尺台決賽奪金。（圖／路透社）



不過，全紅嬋因傷退出了此後舉行的全國跳水冠軍賽暨全運會、世錦賽選拔賽。並缺席了今夏的新加坡游泳世錦賽。這次在家鄉舉辦的全運會，將是全紅嬋時隔近半年後再次重返賽場。

值得一提的是，在全紅嬋參加的女子單人10公尺跳台項目上，今夏在世錦賽奪金的陳芋汐將代表上海隊參賽，東京奧運會女子雙人10公尺跳台金牌得主張家齊則將代表北京隊爭取好成績，加上全紅嬋的廣東隊友蔣林靜、陝西隊的崔家溪等新人，這個項目的競爭將看點十足。