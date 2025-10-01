　
大陸 大陸焦點 特派現場

不甩變胖網暴！　全紅嬋再現「水花消失術」…粉絲淚崩：王者回歸

記者廖翊慈／綜合報導

中國跳水名將全紅嬋日前因受傷暫停訓練，體態因此圓潤不少，進而飽受數月的網路攻擊。她9月30日在微博上，更新一段訓練影片，畫面中她重現經典的「水花消失術」，並開心迎接大陸十一連假。該篇文下方吸引不少粉絲興奮直呼，「王者回歸了啊！」

據《封面新聞》報導，全紅嬋在社交平台上發布10公尺跳台的訓練影片，展示標誌性的「水花消失術」。畫面中，她騰空翻騰後筆直入水，僅激起細微漣漪，配文「十一動起來」迎接長假的到來。

▲全紅嬋再現水花消失術。（圖／翻攝自微博）

▲全紅嬋再現水花消失術。（圖／翻攝自微博）

影片中，她的推台力量、翻騰節奏和入水精度，均逐漸回到備賽狀態。此前全紅嬋因腳踝舊傷缺席全國跳水冠軍賽等各項賽事，網路上不僅出現大量抨擊她身材不自律等留言，還引發退役猜測，此舉以實際狀態打破謠言、不甩身材攻擊。

▲▼全紅嬋再現水花消失術。（圖／翻攝自微博）

▲全紅嬋先前因舊傷復發，回到家鄉廣東休息。（圖／翻攝自微博）

該段影片迅速上微博熱搜總榜，並引起熱議，「看了為什麼有種想哭的感覺，太不容易了紅紅」、「永遠都是最棒的全紅嬋」、「是6組，是久違的6組」、「全運見呀」、「烏雲終將散去，你的光芒無畏黑暗，紅紅衝啊！全運會見」、「這絕美的6243和肌肉線條」、「這個水花比我下餃子都小」、「全紅嬋還是那個全紅嬋」、「有多久沒見到健康訓練的全紅嬋」。

▲全紅嬋因傷缺席了5月的全國跳水冠軍賽。（圖／翻攝自微博）

▲全紅嬋因傷缺席了5月的全國跳水冠軍賽。（圖／翻攝自微博）

先前中國跳水隊的教練團、知情人士便指出，全紅嬋結束在老家養傷的假期後，已回到國家隊，除了進行復健訓練外，也慢慢回到正常備戰訓練，目前正在準備今年底的全運會，並有望再次搭檔陳芋汐，出賽雙人10公尺跳台項目。

關鍵字：

