大陸 大陸焦點 特派現場

時隔183天！全紅嬋回歸首場賽「奪冠」打臉酸民　與陳芋汐差0.9分

 

記者廖翊慈／綜合報導

中國跳水名將全紅嬋2日搭檔王偉瑩，代表廣東隊，出戰15屆全運會女子雙人10公尺跳台，同時這也是她時隔183天，回歸賽場的首場大型賽事。兩人以235.86分奪冠，與亞軍上海隊的陳芋汐、掌敏潔差了0.9分。全紅嬋的回歸首戰也以高分打臉網路酸民的「變胖跳不了」一說。

▲全紅嬋五個月以來，飽受身材網暴。（圖／翻攝自微博）

▲全紅嬋五個月以來，飽受身材網暴。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，該場雙人賽事中，首跳便定了勝負，全紅嬋組合第一跳（107B動作）得76.50分，領先陳芋汐組合的75.60分（差距0.9分）；後續持平，第二跳（78.72分）、第三跳（80.64分）兩隊得分完全相同；最終分差即首跳差距，凸顯首跳穩定性對勝負的關鍵影響。

▲▼全紅嬋回歸首場全運會賽事奪冠。（圖／翻攝自微博）

▲▼全紅嬋回歸首場全運會賽事奪冠。（圖／翻攝自微博）

▲▼全紅嬋回歸首場全運會雙人10公尺跳台奪冠。（圖／翻攝自微博）

全紅嬋在今年9月，到暨南大學體育學院報到，參加開學典禮，全紅嬋在開學現場的照片和影片在社交平台擴散後，「胖了」、「發福」、「不自律」等質疑聲不斷擴大，數月針對身材的網暴從未斷過。

▲全紅嬋開心擁抱搭檔。（圖／翻攝自微博）

▲全紅嬋開心擁抱搭檔。（圖／翻攝自微博）

這場首戰，全紅嬋第一跳就獲得全場最高分，並再現水花消失術，場邊觀眾不斷歡呼迎接王者歸來。有觀眾表示，「水花消失術還是要看天賦的，就是胖和壯沒有關係，她依舊跳得那麼完美」、「全紅嬋雖然胖了但是腰腹力量還是那麼好，同時起跳但是落水晚」。

公開資訊顯示，這是全紅嬋時隔5個月再次參加正式比賽。為備戰本次全運會，全紅嬋每天需要多次測量體重，完成教練團制定的減肥計劃，計量單位甚至精確到了克。

備受關注的女子單人10公尺跳台項目將進行預賽、半決賽和決賽，其中預賽和半決賽安排在11月8日，決賽則在開幕式後天，11月10日晚間進行，這場賽事是本次全運會的最大亮點賽事，受到各界關注。

11/01 全台詐欺最新數據

這畫面太美！道奇MVP大嫂團合照　大谷愛妻甜笑吸睛

