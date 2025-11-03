12歲被迫嫁表哥！　她受虐6年「捲入殺夫案」被判死刑

▲庫卡恩在這段婚姻中遭受身心虐待。（示意圖／VCG）



記者吳美依／綜合報導

伊朗戈爾甘市（Gorgan）一名女子12歲就被迫嫁給表哥，未料長期遭受身心虐待，最終因為涉入謀殺丈夫的案件被判處死刑。25歲的她已在死囚牢房服刑7年，被要求在12月前籌措100億伊朗土曼（約新台幣324萬元）賠償金，否則將面臨絞刑。

《衛報》報導，庫卡恩（Goli Kouhkan）12歲與表哥結婚，13歲懷孕生子，但在這段婚姻中長期受虐。她曾試圖逃回娘家卻被拒絕，父親告訴她，「我把女兒嫁出去時她穿白紗，妳只能包著裹屍布回來。」

2018年5月，18歲的庫卡恩發現丈夫痛毆年僅5歲的兒子，情急之下打電話給表哥求助，對方趕抵現場後，雙方發生激烈衝突，最終導致丈夫死亡。

庫卡恩主動報警並叫救護車，但她和表哥雙雙被捕，不識字的她更在缺乏律師陪同的情況下，被迫簽署自白書，最終因為參與謀殺案被判死刑。

▲伊朗童婚合法，卻缺乏對抗家暴的法律。（示意圖／CFP）



伊朗法律規定，雖然庫卡恩被法庭判處死刑，但若支付被稱為「血金」的賠償金，就能夠獲得死者家屬原諒。根據官員與死者家屬談判結果，只要庫卡恩支付賠償金並離開戈爾甘市，就能免死獲釋，但可能無法再見到現年11歲、由祖父母撫養的兒子。

NGO「伊朗人權」（IHR）專家阿米里-莫格達姆（Mahmood Amiry-Moghaddam）指出，庫卡恩不僅是貧窮女性，也是僅占伊朗全國人口2%的少數民族「俾路支人」（Baluch），「她可能是伊朗社會中最弱勢的群體。她的判刑代表伊朗當局利用死刑製造恐懼，以及導致這種情況的歧視性法律及社會因素。」

IHR指出，此案象徵著伊朗女性與少數族群的歧視待遇。在伊朗，童婚是合法的，對抗家暴傷害的法律保護非常有限。根據統計，伊朗也是全球處決女性人數最多的國家，2024年至少31名女性伏法，創15年新高。

ETtoday新聞網提醒您：

拒絕家庭暴力，請撥打110、113。