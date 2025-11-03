　
地方 地方焦點

台南地檢署誠徵打擊犯罪夥伴　辦理檢察官助理招考

▲台南地檢署招考檢察官助理，歡迎有志青年加入司法體系，共同打擊犯罪。（記者林東良翻攝）

▲台南地檢署招考檢察官助理，歡迎有志青年加入司法體系，共同打擊犯罪。（記者林東良攝）

記者林東良／台南報導

台南地檢署3日宣布，將進用2025年度檢察官助理，招考簡章及報名資訊已刊登於該署官網，預計錄取9名並備取若干名，歡迎有志投入司法實務工作、熱心公共服務者踴躍報名，一同加入打擊犯罪的行列。

台南地檢署指出，檢察官助理主要協助檢察官辦理偵查、公訴、執行等案件與事務，是檢察體系的重要後勤力量。依規定，月支薪約新台幣5萬元，並比照全國軍公教員工待遇調整時之最高標準支給；進用前3個月為試用期，如有不能勝任、品行不端或違反契約情事，得依契約終止進用。

本次報名期間自2025年11月3日起至11月17日止，應考者可至台南地檢署官網（https://www.tnc.moj.gov.tw/ 電子公布欄）或掃描QR Code下載報名表，並以掛號郵寄方式報名。筆試訂於2025年11月25日舉行，筆試成績達60分以上者，得參加12月11日的電腦中文打字測驗與口試。錄取名單將於12月15日公布。

台南地檢署表示，檢察官助理工作具使命感與挑戰性，是了解檢察制度運作、邁向司法專業的重要途徑，誠摯邀請具法律專長與正義感的民眾報考，攜手守護社會公義。

山本由伸一句「大丈夫」撐到底　羅伯斯：多虧他我看起來像好教練

山本由伸一句「大丈夫」撐到底　羅伯斯：多虧他我看起來像好教練
蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

海豚見冰塊秒撇頭不吃　同伴一靠近竟擠開對方

海豚見冰塊秒撇頭不吃　同伴一靠近竟擠開對方

送李在明「小米手機」！　被問「通訊安全如何」習近平笑答：看有無後門

送李在明「小米手機」！　被問「通訊安全如何」習近平笑答：看有無後門

肇逃畫面曝！瑪莎拉蒂連撞4車女騎士噴飛　駕駛滑手機走巷子閃人

肇逃畫面曝！瑪莎拉蒂連撞4車女騎士噴飛　駕駛滑手機走巷子閃人

