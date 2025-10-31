獨／高雄男孤獨死！陳屍家中發黑腐敗飄惡臭　警違規交民間運屍

▲高雄市警察局三民一分局轄區發生命案。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市三民區驚傳命案！警方30日在河北一路一棟大樓內發現一具男性遺體，屍體嚴重腐敗發黑、散發惡臭，死亡時間疑達一週以上。檢察官今天（31日）會同法醫進行司法相驗，並將於下週一進行解剖，以釐清死因。不過，過程中卻爆出三民一分局未依規定通知高雄市立殯儀館派員運送，反而交由民間殯葬業者處理，引發外界質疑辦案程序疏失。

據了解，死者疑似獨居男子，鄰居聞到惡臭報警後才揭發此案。警方到場勘驗時，發現男子倒臥屋內明顯死亡，屍體呈黑色腐敗狀，初步未見外力介入跡象。依照程序，涉及司法相驗案件，應由高雄市立殯儀館的專業人員協助運送遺體，以確保跡證完整並維持中立；但三民一分局卻交由民間殯葬業者搬運，引起檢方與家屬不滿。

檢察官指出，家屬對死因仍有疑義，將在下週一安排法醫解剖進一步釐清真相。對此，高雄市警察局一名具有十幾年刑事專才的中階警官表示，局內早已多次指示各分局辦理司法相驗案件時，應通知市殯協助，除免費運送外，也能避免跡證遭破壞；但此次三民一分局仍未落實，確實有違規之虞。

三民一分局則回應，案發當時家屬及里長均在場，現場經鑑識小組勘查後確認無外力介入，且家屬同意由葬儀社處理後送往市殯，因此並未轉介服務。不過，警方也坦承未主動通報市殯，分局已展開內部調查，並強調「倘有違失，將追究相關人員責任」。

值得注意的是，三民一分局近來屢傳管理爭議。上月才爆出偵查隊「證物冰箱」被員警誤當一般冰庫使用，竟放入冷凍水餃與火鍋料。經督察員發現後，分局坦承疏失，已對證物室管理人申誡處分，並追究偵查隊正、副隊長及督察組長監督不周的責任。

分局當時說明已清除冰箱內私人物品，並要求各級主管加強督導，避免「水餃事件」重演。但是這起命案運送爭議，也讓外界再度質疑該分局的內部管理紀律與程序落實情形。