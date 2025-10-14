雲林地檢署啟動跨部會聯防　「綠能防護網」以行動守護台灣

▲檢察長黃智勇感謝第一線同仁在執行防逃任務及偵辦案件時辛勞，並期勉政風、警察及調查機關應主動掌握地方動態，強化通報及聯繫機制。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林地檢署今（13）日下午召開「打擊妨害綠能產業發展犯罪聯繫平台」會議，檢察長黃智勇親自主持，現場氣氛莊重而嚴謹。會議包括經濟部能源署、環境部環管署、農業部、雲林縣警察局、海委會多個分署、法務部調查局與廉政署中部調查組，共同宣示「跨機關合作、強力打擊妨害綠能犯罪」的決心。

此次平臺會議由執行秘書朱啓仁主任檢察官進行工作報告，並邀請雲林縣政府建設處徐瑞甫科長以「再生能源相關法規及技術研析」為題，深入解析綠能產業的實務挑戰與最新法規，強調從法、技並重的角度，協助執法機關更精準打擊犯罪、杜絕不法介入綠能產業。

黃智勇檢察長指出，綠能發展是國家政策核心，但隨著產業利益龐大，也成為部分不法集團覬覦的目標。近年包括妨害再生能源設施開發、工程圍標、暴力威脅、貪瀆索賄等案件陸續浮現，檢警調廉聯手偵辦已有多起獲法院定讞判決，顯示跨機關合作的成效。

黃檢察長強調，情資掌握是打擊犯罪的關鍵，要求政風、警調、調查單位應主動蒐集地方動態，建立橫向聯繫與即時通報機制，避免「案在眼前卻未即時處理」的情形發生。他也提及，《公益揭弊者保護法》已正式上路，強調揭弊者的個資與安全必須嚴格保密，若有疑義可由檢方提供法規說明與協助，確保揭弊制度真正落實。

黃智勇檢察長最後表示，綠能產業是台灣能源轉型的主軸，唯有透明、廉潔的執行環境，才能讓國家政策長遠推動。他期勉各機關持續運用聯繫平臺共享情資，形成強而有力的「綠能防護網」，以行動守護台灣的能源未來。

▲主任檢察官朱啟仁分享近年偵辦綠能貪瀆案件，並宣導各單位加強相關情資蒐集，共同努力讓台灣順利能源轉型，成為乾淨美麗的寶島。（圖／記者游瓊華翻攝）