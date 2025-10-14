　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

雲林地檢署啟動跨部會聯防　「綠能防護網」以行動守護台灣

▲綠能成新戰場　雲林檢警調廉組鐵三角，黃智勇下令「情資要先動起來」。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲檢察長黃智勇感謝第一線同仁在執行防逃任務及偵辦案件時辛勞，並期勉政風、警察及調查機關應主動掌握地方動態，強化通報及聯繫機制。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林地檢署今（13）日下午召開「打擊妨害綠能產業發展犯罪聯繫平台」會議，檢察長黃智勇親自主持，現場氣氛莊重而嚴謹。會議包括經濟部能源署、環境部環管署、農業部、雲林縣警察局、海委會多個分署、法務部調查局與廉政署中部調查組，共同宣示「跨機關合作、強力打擊妨害綠能犯罪」的決心。

此次平臺會議由執行秘書朱啓仁主任檢察官進行工作報告，並邀請雲林縣政府建設處徐瑞甫科長以「再生能源相關法規及技術研析」為題，深入解析綠能產業的實務挑戰與最新法規，強調從法、技並重的角度，協助執法機關更精準打擊犯罪、杜絕不法介入綠能產業。

黃智勇檢察長指出，綠能發展是國家政策核心，但隨著產業利益龐大，也成為部分不法集團覬覦的目標。近年包括妨害再生能源設施開發、工程圍標、暴力威脅、貪瀆索賄等案件陸續浮現，檢警調廉聯手偵辦已有多起獲法院定讞判決，顯示跨機關合作的成效。

黃檢察長強調，情資掌握是打擊犯罪的關鍵，要求政風、警調、調查單位應主動蒐集地方動態，建立橫向聯繫與即時通報機制，避免「案在眼前卻未即時處理」的情形發生。他也提及，《公益揭弊者保護法》已正式上路，強調揭弊者的個資與安全必須嚴格保密，若有疑義可由檢方提供法規說明與協助，確保揭弊制度真正落實。

黃智勇檢察長最後表示，綠能產業是台灣能源轉型的主軸，唯有透明、廉潔的執行環境，才能讓國家政策長遠推動。他期勉各機關持續運用聯繫平臺共享情資，形成強而有力的「綠能防護網」，以行動守護台灣的能源未來。

▲綠能成新戰場　雲林檢警調廉組鐵三角，黃智勇下令「情資要先動起來」。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲主任檢察官朱啟仁分享近年偵辦綠能貪瀆案件，並宣導各單位加強相關情資蒐集，共同努力讓台灣順利能源轉型，成為乾淨美麗的寶島。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

►聽Podcast #我在案發現場

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
554 1 5276 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
PCB金居大股東2天狠賣1950張　套現逾4億元
快訊／18:08南投規模4.0地震　8縣市有感「最大震度3級
黃金瘋漲！　台銀黃金王子示警「短線已超買」
賴清德便當會欽點明年戰台中市長？　何欣純：尊重中央黨部
新竹死亡車禍！　骨科主任慘死
藏壽司慘遭制服妹惡搞！拿醬油瓶「對準嘴巴灌」影片瘋傳
官員突退救災群組　花蓮縣府回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

AI賦能長照　台東大學攜產官醫界打造在地照護新模式

「主場優勢全開！」張麗善授旗代表隊　拚全運21金為家鄉爭光

長者每人最少500、人瑞1萬　南投重陽節敬老金10/15起發放

表揚清潔隊員　饒慶鈴宣布明年發放每人1千元禮金

教育跨海！虎科大與泰國BDI簽MOU　打造新南向人才搖籃

結合國際盲人節與無光餐廳體驗　黃偉哲：從理解出發打造共融友善城市

九二一曾重創　集集鎮募款助花蓮光復鄉災民共度難關

台南智慧停車系統奪AI應用卓越獎　黃偉哲：科技助攻城市治理升級

雲林地檢署啟動跨部會聯防　「綠能防護網」以行動守護台灣

台南市衛生局勇奪七項全國獎項　AI創新與公共衛生成果全台亮眼

高中生騎YouBike擦撞路邊車　留字條苦等車主10天變警察找上門

王世堅質詢變動漫神曲MV　熱血爆表網：競選播這首

崔振赫為媽媽制定「罵人罰款清單」！　「用蠻力切魚」母氣笑...他：罰5萬XD

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

12強奪冠電影開拍！王識賢飾演曾豪駒　吳奇隆演陳傑憲？盼找現役球員來演

吳宗憲早察覺陳漢典.Lulu「有姦情」　200萬紅包準備好了？「錢的事小」

田中千繪認還會重看《海角七號》　記者突曝：我有去當臨演！..她大驚喜

紅十字會載「7名人質」轉交以軍　數萬民眾擠爆廣場揮國旗、歡呼

古久保看林智平追平轟腦袋一片空白　桃猿逆襲誇：全是選手的功勞

Z世代醫美保養化！醫：唯一0%雜質天使肉毒最安心

AI賦能長照　台東大學攜產官醫界打造在地照護新模式

「主場優勢全開！」張麗善授旗代表隊　拚全運21金為家鄉爭光

長者每人最少500、人瑞1萬　南投重陽節敬老金10/15起發放

表揚清潔隊員　饒慶鈴宣布明年發放每人1千元禮金

教育跨海！虎科大與泰國BDI簽MOU　打造新南向人才搖籃

結合國際盲人節與無光餐廳體驗　黃偉哲：從理解出發打造共融友善城市

九二一曾重創　集集鎮募款助花蓮光復鄉災民共度難關

台南智慧停車系統奪AI應用卓越獎　黃偉哲：科技助攻城市治理升級

雲林地檢署啟動跨部會聯防　「綠能防護網」以行動守護台灣

台南市衛生局勇奪七項全國獎項　AI創新與公共衛生成果全台亮眼

貨櫃船運歐美線明天漲價　為拉升明年長約運價水平鋪路

AI賦能長照　台東大學攜產官醫界打造在地照護新模式

「主場優勢全開！」張麗善授旗代表隊　拚全運21金為家鄉爭光

快訊／18:08南投規模4.0地震　8縣市有感「最大震度3級」

PCB金居大股東2天狠賣1950張　套現逾4億元

花生豆腐店女工遭攪拌機捲入　全身燙傷+截指成重殘！負責人判刑

超商APP涉違法廣告「加熱菸」　國健署移送調查最重罰2500萬

手機照片全是她！14歲男學生狂刺學姐50刀　疑暗戀被拒萌殺機

二審賠更多！周玉蔻脫口「中天是紅媒」、狂批蔡衍明　判賠320萬

長者每人最少500、人瑞1萬　南投重陽節敬老金10/15起發放

高中生騎YouBike擦撞路邊車　留字條苦等車主10天變警察找上門

地方熱門新聞

「台版迪士尼」引起美方關切！豪門國際澄清

光復鄉爆偽造文書　公務員曝背後原因

杜絕人畜共通寄生蟲　新北籲飼主定期犬貓驅蟲

西螺大橋藝陣文化祭　西螺福興宮千人陣頭為台祈福

「萬神齊聚護佑臺灣」 南投大華嚴寺辦跨宗教盛會祈福

白沙屯媽祖2度衝「吊車大王豪宅」　胡董激動落淚

桃竹苗分署「銀JOIN未來」健走　10/18大溪區展開

緊急召集　240替代役備役役男投入光復重建

台日協賛會歸國訪團拜會黃偉哲暖心捐款助台南風災復原

扶輪3502地區　捐贈桃園「張老師」少年中心

東山男欠繳交通罰鍰、稅款7萬多土地遭查封後趕緊繳清

黃偉哲推交通建設有感永康轉運站啟動試營運、太陽能棚架超吸睛

台南就業中心10／16徵才活動登場近300職缺助開啟薪人生！

台南藍軍批郭國文不為人民發聲烏山頭水庫怎能種電？

更多熱門

相關新聞

麥寮國有林地埋廢棄物　檢起訴清運集團22人

麥寮國有林地埋廢棄物　檢起訴清運集團22人

雲林地方檢察署接獲農業部林業及自然保育署南投分署檢舉，指稱雲林縣麥寮鄉國有林地，遭掩埋大量營建廢棄物。經深入追查，破獲以53歲賴姓男子為首的營建廢棄物清運集團，將賴男等22人，以違反廢棄物清理法第46條第3、4款之非法提供土地回填、堆置廢棄物及非法清除、處理廢棄物等罪嫌予以提起公訴。

世大運連兩屆奪銀　王冠閎仍不滿意

世大運連兩屆奪銀　王冠閎仍不滿意

王冠閎世大運200蝶明登場　備戰狀態曝

王冠閎世大運200蝶明登場　備戰狀態曝

新北舉辦企業誠信講座　強化綠能產業法遵意識

新北舉辦企業誠信講座　強化綠能產業法遵意識

彩虹菸＋毒咖啡！販毒集團吸收社會新鮮人當打手

彩虹菸＋毒咖啡！販毒集團吸收社會新鮮人當打手

關鍵字：

打擊犯罪綠能產業雲林地檢署黃智勇

讀者迴響

熱門新聞

啦啦隊女神熱戀60歲Uber司機！男友送房子承諾跳票

台中女洗完澡全裸只穿長版T恤　淫男忍不住性侵！結果慘上加慘

快訊／李亞鵬宣布二度離婚！「孩子跟媽媽生活」

準風神詭走3條路徑　1情況迎猛雨

長榮空姐猝逝　胞姊轟座艙長聲明虛偽

座艙長對話截圖曝光！空服員姊：不想大家看到她憔悴樣

柬埔寨街頭「滿地護照」畫面瘋傳

長榮空姐回家了！父母現身告別式忍痛送別愛女

23歲女遊花蓮遭打死棄屍！友人1年後才曝內幕

她每天堅持3習慣　400多天甩肉51公斤

長榮女空服員告別式！　同事不捨落淚

長榮航空高階主管變共諜　收買官員遭起訴

風神颱風最快周六生成　周末有感降溫「雨連下4天」

台股創高後翻黑下挫百點　法人：留心兩大訊號出現

殺豬公抱10多萬銅板　台銀狠酸：不是幫你數錢的

更多

最夯影音

更多
高中生騎YouBike擦撞路邊車　留字條苦等車主10天變警察找上門

高中生騎YouBike擦撞路邊車　留字條苦等車主10天變警察找上門
王世堅質詢變動漫神曲MV　熱血爆表網：競選播這首

王世堅質詢變動漫神曲MV　熱血爆表網：競選播這首

崔振赫為媽媽制定「罵人罰款清單」！　「用蠻力切魚」母氣笑...他：罰5萬XD

崔振赫為媽媽制定「罵人罰款清單」！　「用蠻力切魚」母氣笑...他：罰5萬XD

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

12強奪冠電影開拍！王識賢飾演曾豪駒　吳奇隆演陳傑憲？盼找現役球員來演

12強奪冠電影開拍！王識賢飾演曾豪駒　吳奇隆演陳傑憲？盼找現役球員來演

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面