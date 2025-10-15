整合精進、齊心打詐　台南地檢署召開特殊詐欺犯罪型態座談會

▲台灣高等檢察署臺南檢察分署黃玉垣檢察長致詞。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為強化打擊詐欺犯罪能量，台南地檢署依台灣高等檢察署及台南檢察分署指示，於10月14日下午召開「2025年台南地區特殊詐欺犯罪型態座談會」，由檢察長鍾和憲親自主持。

會中邀集高檢署台南檢察分署檢察長黃玉垣、高檢署檢察官卓俊忠，以及調查局台南市調查處、台南市警局、移民署、地政局與金融機構等多單位代表，共同研商打詐策略，展現跨部會聯防決心。

高檢署台南檢察分署黃玉垣檢察長表示，詐騙是人民感受最深、最痛的犯罪之一，防制工作必須結合中央與地方力量，也需各機關密切協作。他肯定台南地區打詐團隊的努力，並期許各單位持續交流精進，共同強化防詐能量。

▲台灣高等檢察署卓俊忠檢察官致詞。

高檢署檢察官卓俊忠指出，透過傾聽第一線執法與防制單位的建言，可作為高檢署調整打詐策略的重要依據。他同時提及，本月1日上路的「防制詐欺犯罪有功人員及檢舉人獎勵辦法」已將金融業者與警察人員納入獎勵物件，政府盼藉由獎勵機制強化源頭防詐，保護民眾財產安全。



中由台南地檢署主任檢察官郭書鳴報告「電信詐欺犯罪查察與防制」，台南市警察局刑大李宏倫大隊長解析「外籍人士涉詐情形」，地政局與台銀亦分別分享防範不動產詐騙及銀行實務觀察。法務部調查局與移民署專勤隊則針對詐騙機房查緝、外籍人口帳戶管理等議題進行成果報告與經驗交流。

討論焦點聚於人頭門號管理罰則、金融與地政機關資訊互通機制、及移工帳戶異常通報等議題，與會者熱烈交換意見，提出多項具體建議。

▲鍾和憲檢察長呼籲整合各界力量，從源頭阻詐、保護民眾財產安全。

檢察長鍾和憲總結表示，打詐是當前國家重點任務，須整合司法、警政、金融及行政力量，從執法、宣導到防阻全面落實。他指出，台南地區近期外籍人士涉詐案件有上升趨勢，台高檢已召集相關單位研議對策，並感謝各單位第一線同仁的努力與貢獻。

▲台南地檢署舉辦「2025年台南地區特殊詐欺犯罪型態座談會」，跨機關齊聚研商防詐策略。

台南地檢署強調，將持續結合警察、金融與行政機關共同防詐，並呼籲民眾提高警覺，遇到可疑訊息應主動查證、冷靜處理；若不幸受害，應立即報案。本署將與各打詐團隊持續通力合作，守護全民財產安全。