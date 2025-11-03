績優工會齊聚善化　葉澤山肯定卓越領袖與義剪志工

▲台南市勞工局舉辦114年度績優工會暨志工表揚大會，葉澤山副市長頒獎肯定得獎單位與個人。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市勞工局3日於善化文康育樂中心舉辦「2025年度工會評鑑績優單位暨卓越工會領袖、會務人員、房屋修繕暨義剪志工表揚大會」，由副市長葉澤山親臨頒獎，表揚200家優等工會、88家甲等工會、11名卓越工會領袖、13名卓越會務人員及近700位「做工行善團」與「義剪志工」代表。

葉副市長肯定工會幹部與志工夥伴的辛勞奉獻，強調齊心打造「希望家園」，讓台南成為「幸福、有愛」的城市。

葉澤山副市長致詞時，特別感謝台南市總工會理事長陳水林、大台南總工會理事長鄭山林等工會領袖長年協助市府推動勞動政策。他指出，建立良好勞資關係與友善就業職場，是市府施政的首要目標。勞工局在勞資雙方間扮演溝通與協調角色，並持續推動弱勢勞工家庭修繕與義剪服務，傳遞台南最溫暖的愛與善意。

勞工局長王鑫基表示，台南自102年起全國首創「做工行善團」，結合10大工會團隊與企業力量，十多年來持續協助弱勢家庭修繕住宅，截至今年11月已完成312戶、動員近1萬6千人次志工，節省工資近4千萬元；109年更在賴清德總統牽線下，建立南部四縣市修繕經驗交流平台，形成「善與繕的愛心圓」。

此外，自104年啟動的「有情有疼心 義剪亮容顏」行動，也由12大工會組成義剪團隊，至今已舉辦584場次，動員近6千位志工，服務超過2.8萬人次，進一步發展「義剪2.0」客製化理容與美容關懷，讓弱勢者在人與人之間感受尊嚴與溫度。

本次表揚包括台灣基督長老教會新樓醫療財團法人附設麻豆新樓醫院護理之家、森霸電力股份有限公司等「五心職場」獲獎單位；卓越工會領袖如台南市運動場所服務職業工會理事長謝惠娟、統一企業企業工會郭美淑等11人；卓越會務人員則有大台南電器裝修職業工會總幹事陳麗嵐、中華電信台南營運處企業工會王淑美等13人。