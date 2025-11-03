呂忠奇以行動力推廣環教　榮獲全國模範環境教育志工

▲台南環教志工呂忠奇以行動推廣環保理念，榮獲環境部「全國模範環境教育志工」肯定。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市環境教育志工長年致力推動環保與永續理念，其中表現卓越的呂忠奇，以行動實踐環境教育、結合數位科技擴大影響力，榮獲環境部頒發「2025年全國模範環境教育志工」殊榮，成為全國典範，也象徵台南市邁向永續城市的堅定決心。

呂忠奇自2016年加入環境教育志工行列，服務已近10年。最初因參與公司淨灘活動而接觸環保議題，從中深刻體悟到環境保護的重要性，進而決心投入志工服務。面對氣候變遷的嚴峻挑戰，他始終認為「環保行動不能等」，即使身兼職場工作，仍堅持利用閒暇時間投入環境宣導。

在台南市環保局鼓勵與支持下，呂忠奇從活動宣導志工起步，後續取得環境教育人員認證，成為校園講師，更獲環境部遴選為「淨零綠生活推廣種子講師」，持續將環保理念深入校園與社區，推動綠生活實踐。

值得一提的是，呂忠奇善用數位科技突破時間與空間限制，將環境教育延伸至網路社群平台，打造「隨時隨地的環教學習場域」。他結合生活觀察與志工經驗，製作生動多元的環教內容，成功吸引更多民眾關注環境議題，成為環保行動的標竿典範。

市長黃偉哲表示，環境教育是打造宜居永續城市的重要基石，而志工們正是推動永續發展的關鍵推手。許多志工不辭辛勞、跨足社區與校園，是台南推動環境永續的重要力量，感謝大家以熱情與專業，為城市共築環保幸福家園。