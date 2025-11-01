如暖風輕拂若星辰照耀　台南教育局表揚20名績優特教志工

▲台南教育局於白河國小舉辦特教志工表揚活動，感謝志工長年奉獻。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市2025年度特殊教育志工表揚活動1日於白河國小隆重舉行，表揚20名績優特教志工，教育局透過活動向長年默默奉獻的志工表達感謝，肯定他們以溫柔與堅持，陪伴特殊教育學生走出學習困境，如同暖風輕拂、星辰照耀般，為特生的學習旅程注入溫暖光芒。

市長黃偉哲表示，特教志工長期投入時間與心力，陪伴學生學習生活自理、適應校園環境與課業輔導，用愛與陪伴灌溉成長中的小樹苗，是孩子茁壯成長的養分。他感謝志工們無私奉獻，成為特教生生命中不可或缺的支持力量。

教育局長鄭新輝指出，每位特教志工都是協助特教學生的天使，提供個別化的關懷與服務。今年受表揚的20名績優志工，包括曾怡雯、劉真如、姚碧玉、鄧素娥、林惠蘭、吳菁菁、蘇錦有、黃美蘭、陳杏莉、許茗硯、劉淑娟、鄭美仁、何金貴、許雅婷、杜淑惠、趙彩雲、李陳錦婉、周妙仙、施菁萍、杜佩芳等人，分別來自志工團、特教助理人員或特生家屬，共同為特教教育付出心力。

其中，來自進學國小的志工「雲姐姐」趙彩雲，投入服務11年，始終以溫柔陪伴特生學會放慢腳步、持續前進。她說，只要適時鼓勵與不放棄，就能看到孩子的成長，也讓自己獲得滿滿正能量。她不僅長期支援校園活動，還協助輔導情緒障礙學生，成為學校穩定的重要力量。

另一位在白河國小服務8年的吳菁菁志工，從講述繪本故事開始接觸特教志工。她以節氣或節慶結合繪本內容，搭配情境佈置與角色裝扮，吸引學生目光並引導理解。她說，在分享繪本《受傷的天使》時，感受到每位孩子都像天使般，只是翅膀暫時受傷，希望透過故事與陪伴，讓他們重新感受到人間的溫柔與善意。

教育局表示，活動邀請受獎志工家屬與推薦學校共同觀禮，場面溫馨感人。期盼藉由表揚活動，讓社會大眾看見特教志工的努力與光芒，鼓勵更多市民投入行列，為特教學生帶來更多愛與希望。