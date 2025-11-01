　
地方 地方焦點

如暖風輕拂若星辰照耀　台南教育局表揚20名績優特教志工

▲台南教育局於白河國小舉辦特教志工表揚活動，感謝志工長年奉獻。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

記者林東良／台南報導

台南市2025年度特殊教育志工表揚活動1日於白河國小隆重舉行，表揚20名績優特教志工，教育局透過活動向長年默默奉獻的志工表達感謝，肯定他們以溫柔與堅持，陪伴特殊教育學生走出學習困境，如同暖風輕拂、星辰照耀般，為特生的學習旅程注入溫暖光芒。

市長黃偉哲表示，特教志工長期投入時間與心力，陪伴學生學習生活自理、適應校園環境與課業輔導，用愛與陪伴灌溉成長中的小樹苗，是孩子茁壯成長的養分。他感謝志工們無私奉獻，成為特教生生命中不可或缺的支持力量。

▲台南教育局於白河國小舉辦特教志工表揚活動，感謝志工長年奉獻。（記者林東良翻攝，下同）

教育局長鄭新輝指出，每位特教志工都是協助特教學生的天使，提供個別化的關懷與服務。今年受表揚的20名績優志工，包括曾怡雯、劉真如、姚碧玉、鄧素娥、林惠蘭、吳菁菁、蘇錦有、黃美蘭、陳杏莉、許茗硯、劉淑娟、鄭美仁、何金貴、許雅婷、杜淑惠、趙彩雲、李陳錦婉、周妙仙、施菁萍、杜佩芳等人，分別來自志工團、特教助理人員或特生家屬，共同為特教教育付出心力。

其中，來自進學國小的志工「雲姐姐」趙彩雲，投入服務11年，始終以溫柔陪伴特生學會放慢腳步、持續前進。她說，只要適時鼓勵與不放棄，就能看到孩子的成長，也讓自己獲得滿滿正能量。她不僅長期支援校園活動，還協助輔導情緒障礙學生，成為學校穩定的重要力量。

▲台南教育局於白河國小舉辦特教志工表揚活動，感謝志工長年奉獻。（記者林東良翻攝，下同）

另一位在白河國小服務8年的吳菁菁志工，從講述繪本故事開始接觸特教志工。她以節氣或節慶結合繪本內容，搭配情境佈置與角色裝扮，吸引學生目光並引導理解。她說，在分享繪本《受傷的天使》時，感受到每位孩子都像天使般，只是翅膀暫時受傷，希望透過故事與陪伴，讓他們重新感受到人間的溫柔與善意。

▲台南教育局於白河國小舉辦特教志工表揚活動，感謝志工長年奉獻。（記者林東良翻攝，下同）

教育局表示，活動邀請受獎志工家屬與推薦學校共同觀禮，場面溫馨感人。期盼藉由表揚活動，讓社會大眾看見特教志工的努力與光芒，鼓勵更多市民投入行列，為特教學生帶來更多愛與希望。

更多新聞
紅豆田間薊馬+斜紋夜蛾密度上升　農改場籲農友注意防範

最常見沈默殺手！糖尿病無聲息　醫曝「4大藥物整合時代」來臨

台南市府第4場大型就博會登場　釋出近4千職缺初媒率達5成2

如暖風輕拂若星辰照耀　台南教育局表揚20名績優特教志工

澳洲消防猛男來襲！台南特搜醫療組展開繩索訓練　跨國交流熱力滿點

快樂放電日！2025台南親子童樂會閃亮登場　黃偉哲與大小朋友同樂放電

面積48公頃！花蓮鳳林大型開發案招商　盼打造慢活度假營地

錯過末班車困山區！三地門暖警護送22公里　助她平安下山

富里車站新亮點！幸福巴士全面升級　「四寶候車椅」超萌登場

屏東內埔警夜巡遇「無燈單車男」　幫貼反光條照亮回家路

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

驚悚瞬間！女駕駛無照酒駕「載5未成年」自撞釀6傷　11歲童險沒命

劉嘉玲震驚「偶像不能談戀愛？」　柯淳直言：觀眾不會想看

《終極戰士：殺戮星球》宇宙最強戰士回歸　「掠奪者竟成獵物」經典IP再登大銀幕

苗可麗「隔空就能吸」狂開車　突喊「弄開又不吃」全場笑瘋

張棋惠帶9歲愛女「騎車輕旅行」　KID發豪語「裝滿就帶走」她滿載而歸XD

「地表最強」M1A2T戰車正式成軍！　賴清德：實力帶來真和平、不卑不亢維持現狀

美牛稱霸台灣市場！「2025奔犇匯」盛大表揚鼎鑽合作夥伴

三巨頭「炸雞高峰會」！　黃仁勳睽違15年訪韓 開心舉杯致意

【譚兵讀武EP277】「奪控薛家島」掩護青島10萬人大撤退　孫振仙墊底登船卻遭軍法究責

紅豆田間薊馬+斜紋夜蛾密度上升　農改場籲農友注意防範

最常見沈默殺手！糖尿病無聲息　醫曝「4大藥物整合時代」來臨

台南市府第4場大型就博會登場　釋出近4千職缺初媒率達5成2

如暖風輕拂若星辰照耀　台南教育局表揚20名績優特教志工

澳洲消防猛男來襲！台南特搜醫療組展開繩索訓練　跨國交流熱力滿點

快樂放電日！2025台南親子童樂會閃亮登場　黃偉哲與大小朋友同樂放電

面積48公頃！花蓮鳳林大型開發案招商　盼打造慢活度假營地

錯過末班車困山區！三地門暖警護送22公里　助她平安下山

富里車站新亮點！幸福巴士全面升級　「四寶候車椅」超萌登場

屏東內埔警夜巡遇「無燈單車男」　幫貼反光條照亮回家路

挺產業措施再+1　盧秀燕加碼飼料差額補助「每頭100元」

大膽建議湖人交易掉詹皇　前獨行俠後衛：沒他隊友打得更自由

〈在加納共和國離婚〉大穎宣佈來台開唱！　吃台灣1食物超驚豔

紅豆田間薊馬+斜紋夜蛾密度上升　農改場籲農友注意防範

台船承造巡防艦成軍與高緯度遠洋巡護命名下水典禮　賴總統親自主持

手機掉車上！女上山掃墓祭祖迷路　「給祖先吃的蘋果」救她一命

賴清德視導多場操演、新裝備成軍　對內展護台決心、對外護台海和平

最常見沈默殺手！糖尿病無聲息　醫曝「4大藥物整合時代」來臨

慶祝樂天奪冠！河智媛、禹洙漢排除萬難來台參加封王遊行

台南市府第4場大型就博會登場　釋出近4千職缺初媒率達5成2

【恐怖3號房】房客垃圾堆成山！廁所疊60菸盒釀火災

台南安定台19線自小客右轉擦撞機車所幸雙方無酒駕

苗栗縣宣布：永久禁止廚餘養豬

桃園捷運多元支付不多元　議員要求比照北捷

永川醫院成台南首家週日及國定假日輕急症中心

網路謠言衝擊生計　產銷班澄清無假冒農會名義

日月潭花火音樂嘉年華11/1舉行　周邊將交管

深耕台灣逾30年　藥廠三度獲頒優良外商獎

歡送永康砲校遷駐關廟　黃偉哲：感謝守護地方73載

台南市青少年認識法律擂台賽決賽登場！鹽水國中奪冠

燕子口堰塞湖狂瀉！Tiffany藍湖水消失

路是甜的　台南出古清代糖碎修道路

錯過末班車困山區　警護送她22公里下山

陳以信拋政見若當選成立「青年局」任命30歲局長吸引北漂返鄉

警夜巡遇無燈單車男　俯身貼反光條照亮歸途

澳洲消防猛男來襲！台南特搜醫療組展開繩索訓練

澳洲消防猛男來襲！台南特搜醫療組展開繩索訓練

為強化特搜醫療組在高風險環境中執行任務的能力，台南市消防局1日於新化訓練場舉辦特搜醫療組繩索訓練，由台南頑繩救援隊兼特搜隊成員擔任教官，此次參訓人員包含台南市立安南醫院、奇美醫院及佳里奇美醫院的護理師與獸醫師，共同進行高難度實戰演練。

2025台南親子童樂會閃亮登場黃偉哲與大小朋友同樂放電

2025台南親子童樂會閃亮登場黃偉哲與大小朋友同樂放電

台南加強查核豬肉來源　呼籲市民「3多少」減少廚餘

台南加強查核豬肉來源　呼籲市民「3多少」減少廚餘

台南安定台19線自小客右轉擦撞機車所幸雙方無酒駕

台南安定台19線自小客右轉擦撞機車所幸雙方無酒駕

台南市青少年認識法律擂台賽決賽登場！鹽水國中奪冠

台南市青少年認識法律擂台賽決賽登場！鹽水國中奪冠

台南教育局表揚績優特教志工

快訊／粿粿17分長片：我不會迴避做錯的事

粿粿淚揭離婚5導火線！扛8成家用「生產費也自己付」

粿粿3點駁斥范姜彥豐指控！財產「完全透明清楚」

粿粿iPad被看到！「發了不該發的誓」

粿粿哭認：和王子有踰矩行為！遭范姜彥豐折磨崩潰

粿粿澄清「離婚主因非外力介入」

台肥震撼彈！　吳音寧接任董事長

電商女王周品均：一個女生犯了錯，不代表就該被全網性羞辱

道奇逼出G7殊死戰

范姜彥豐前女友限動：人品就是最好的風水

范姜彥豐怒轟王子「自相矛盾」

3寶媽激戰兒子體育老師　姦情曝光他哭窮被抓包

81歲馮淬帆5天前許紹雄　悼念文一句話成真

清消失敗！豬農家三度採陽　大門、車子皆陽性

救災爆私募款！「機具女神」宣布撤出光復

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割
驚悚瞬間！女駕駛無照酒駕「載5未成年」自撞釀6傷　11歲童險沒命

驚悚瞬間！女駕駛無照酒駕「載5未成年」自撞釀6傷　11歲童險沒命

劉嘉玲震驚「偶像不能談戀愛？」　柯淳直言：觀眾不會想看

劉嘉玲震驚「偶像不能談戀愛？」　柯淳直言：觀眾不會想看

《終極戰士：殺戮星球》宇宙最強戰士回歸　「掠奪者竟成獵物」經典IP再登大銀幕

《終極戰士：殺戮星球》宇宙最強戰士回歸　「掠奪者竟成獵物」經典IP再登大銀幕

苗可麗「隔空就能吸」狂開車　突喊「弄開又不吃」全場笑瘋

苗可麗「隔空就能吸」狂開車　突喊「弄開又不吃」全場笑瘋

