文化雙峰聚首！蔣勳、林懷民齊聚水交社　葉澤山：為台南注入撫慰力量

▲台南水交社文化園區內的「和通蔣勳書房」，28日舉辦「眾生平安-皆大歡喜」展開幕，蔣勳與林懷民同時出席，共同為台南注入深厚的人文力量。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南水交社文化園區內的「和通蔣勳書房」，28日舉辦「眾生平安-皆大歡喜」展開幕，文化界兩位重量級人物—蔣勳與林懷民同時出席，共同為台南注入深厚的人文力量。

副市長葉澤山代表黃偉哲市長出席致意，葉澤山表示，近一年來，台南歷經0121楠西震災、丹娜斯風災..等天災，社會人心亟需撫慰，《眾生平安 皆大歡喜》在台南展出，不僅是對這片土地的祝福，更為全體市民帶來安定人心的力量，意義非凡。

葉澤山表示，感謝蔣勳老師與林懷民老師兩位文化巨擘齊聚台南，水交社文化園區自「和通蔣勳書房」成立以來，已成為台南重要的美學與人文交流場域。葉澤山指出，近一年來，台南歷經颱風、震災等風雨洗禮，許多人家園受創，生活受到影響，人心承受了巨大的不安與焦慮。蔣勳老師此時將這份《眾生平安 皆大歡喜》的祝福帶來台南展出，不僅是對這片土地的深切關懷，更重要的是，它透過藝術與佛學的結合，為所有在災難中經歷傷痛的市民，帶來一股沉靜、穩定的療癒力量。

蔣勳老師在開幕致詞中分享展覽主題的緣起。他提到，有感於近年「風雨大了一點，災難也多了一點，眾生有一點不平安」，因此決定以《金剛經》中最後的祝福「皆大歡喜」作為核心。他期盼透過展覽，讓觀者關注大環境，重新審視生命存在的「平衡與循環」問題。

和通文化藝術基金會李怡寧董事長表示，本次展覽由蔣勳老師，偕同藝術家曾永玲老師及董承濂老師聯合展出，以佛教經典《金剛經》「眾生平安」為核心，祈願不論任何的風雨與災難衝擊，皆能「眾生平安」。展覽聚焦於「平安」與「喜悅」的主題，展出內容涵蓋蔣勳老師一系列療癒人心的貓主題油畫；曾永玲老師以金工形式展現貓的靈動神情；董承濂老師則以哲思入藝，呈現《八十八吉祥—開悟的勝利幢》與《菩提本無貓及明鏡亦非貓》，貫穿佛意與當代精神。

李怡寧指出，聯展中，每一隻貓的眼神與姿態，都像在傳遞一種柔軟、深情而不語的安慰，讓人回到內心最純粹的安穩，更令人驚喜的是，展覽亦結合AI互動體驗，觀眾可以創作個人化影片，留下屬於自己的『皆大歡喜』瞬間。