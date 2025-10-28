　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

文化雙峰聚首！蔣勳、林懷民齊聚水交社　葉澤山：為台南注入撫慰力量

▲台南水交社文化園區內的「和通蔣勳書房」，28日舉辦「眾生平安-皆大歡喜」展開幕，蔣勳與林懷民同時出席，共同為台南注入深厚的人文力量。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南水交社文化園區內的「和通蔣勳書房」，28日舉辦「眾生平安-皆大歡喜」展開幕，蔣勳與林懷民同時出席，共同為台南注入深厚的人文力量。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南水交社文化園區內的「和通蔣勳書房」，28日舉辦「眾生平安-皆大歡喜」展開幕，文化界兩位重量級人物—蔣勳與林懷民同時出席，共同為台南注入深厚的人文力量。

副市長葉澤山代表黃偉哲市長出席致意，葉澤山表示，近一年來，台南歷經0121楠西震災、丹娜斯風災..等天災，社會人心亟需撫慰，《眾生平安 皆大歡喜》在台南展出，不僅是對這片土地的祝福，更為全體市民帶來安定人心的力量，意義非凡。

▲台南水交社文化園區內的「和通蔣勳書房」，28日舉辦「眾生平安-皆大歡喜」展開幕，蔣勳與林懷民同時出席，共同為台南注入深厚的人文力量。（圖／記者林東良翻攝，下同）

葉澤山表示，感謝蔣勳老師與林懷民老師兩位文化巨擘齊聚台南，水交社文化園區自「和通蔣勳書房」成立以來，已成為台南重要的美學與人文交流場域。葉澤山指出，近一年來，台南歷經颱風、震災等風雨洗禮，許多人家園受創，生活受到影響，人心承受了巨大的不安與焦慮。蔣勳老師此時將這份《眾生平安 皆大歡喜》的祝福帶來台南展出，不僅是對這片土地的深切關懷，更重要的是，它透過藝術與佛學的結合，為所有在災難中經歷傷痛的市民，帶來一股沉靜、穩定的療癒力量。

▲台南水交社文化園區內的「和通蔣勳書房」，28日舉辦「眾生平安-皆大歡喜」展開幕，蔣勳與林懷民同時出席，共同為台南注入深厚的人文力量。（圖／記者林東良翻攝，下同）

蔣勳老師在開幕致詞中分享展覽主題的緣起。他提到，有感於近年「風雨大了一點，災難也多了一點，眾生有一點不平安」，因此決定以《金剛經》中最後的祝福「皆大歡喜」作為核心。他期盼透過展覽，讓觀者關注大環境，重新審視生命存在的「平衡與循環」問題。

▲台南水交社文化園區內的「和通蔣勳書房」，28日舉辦「眾生平安-皆大歡喜」展開幕，蔣勳與林懷民同時出席，共同為台南注入深厚的人文力量。（圖／記者林東良翻攝，下同）

和通文化藝術基金會李怡寧董事長表示，本次展覽由蔣勳老師，偕同藝術家曾永玲老師及董承濂老師聯合展出，以佛教經典《金剛經》「眾生平安」為核心，祈願不論任何的風雨與災難衝擊，皆能「眾生平安」。展覽聚焦於「平安」與「喜悅」的主題，展出內容涵蓋蔣勳老師一系列療癒人心的貓主題油畫；曾永玲老師以金工形式展現貓的靈動神情；董承濂老師則以哲思入藝，呈現《八十八吉祥—開悟的勝利幢》與《菩提本無貓及明鏡亦非貓》，貫穿佛意與當代精神。

▲台南水交社文化園區內的「和通蔣勳書房」，28日舉辦「眾生平安-皆大歡喜」展開幕，蔣勳與林懷民同時出席，共同為台南注入深厚的人文力量。（圖／記者林東良翻攝，下同）

李怡寧指出，聯展中，每一隻貓的眼神與姿態，都像在傳遞一種柔軟、深情而不語的安慰，讓人回到內心最純粹的安穩，更令人驚喜的是，展覽亦結合AI互動體驗，觀眾可以創作個人化影片，留下屬於自己的『皆大歡喜』瞬間。

▲台南水交社文化園區內的「和通蔣勳書房」，28日舉辦「眾生平安-皆大歡喜」展開幕，蔣勳與林懷民同時出席，共同為台南注入深厚的人文力量。（圖／記者林東良翻攝，下同）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
439 2 3435 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
流感疫苗打氣史上最旺！　羅一鈞揭增購規劃
普發1萬13歲以上未成年「家長不能代領」　數發部說明原因
習近平簽署主席令！何衛東下、張升民上　陸官方再砍8官員職務
峮峮缺席《飢餓》遭轟請辭！　無奈曝背後原因

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

海巡測考中心攜手地方捐血　299袋愛心注入社會暖流

全球頂尖醫學盛會ACTA落幕　台灣展現腫瘤微創治療領導地位

黃偉哲視察廚餘高速發酵廠　確保廚餘去化穩定無虞

嘉警破獲「假讓渡真配合詐團」　警詐騙宣導提醒民眾保護個資

台南大員皇冠假日酒店2025線上旅展開跑　住宿券最低每人2045元起

守護台南•改變台南　陳亭妃27年不變初衷

鐵鎚威嚇搶黃金！　安南警快速行動6小時抓人追回贓品

在地安老新典範　安秀長照機構融綠意、科技與共融空間於一體

文化雙峰聚首！蔣勳、林懷民齊聚水交社　葉澤山：為台南注入撫慰力量

嘉義基督教醫院韌性醫療演練　提升應變能力

新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動

川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

台中豬瘟案情大逆轉！獸醫、獸醫佐都沒去　「電話問診」內幕曝

李光洙.金宇彬墨西哥菜吃到沒靈魂　都敬秀再排「塔可餅」挨打了XD

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

桃猿9比7逆轉兄弟！　作客洲際拋酒紅色彩帶

湘荷太喜歡跟多慧姐姐玩　分別時委屈噘嘴：我捨不得

海巡測考中心攜手地方捐血　299袋愛心注入社會暖流

全球頂尖醫學盛會ACTA落幕　台灣展現腫瘤微創治療領導地位

黃偉哲視察廚餘高速發酵廠　確保廚餘去化穩定無虞

嘉警破獲「假讓渡真配合詐團」　警詐騙宣導提醒民眾保護個資

台南大員皇冠假日酒店2025線上旅展開跑　住宿券最低每人2045元起

守護台南•改變台南　陳亭妃27年不變初衷

鐵鎚威嚇搶黃金！　安南警快速行動6小時抓人追回贓品

在地安老新典範　安秀長照機構融綠意、科技與共融空間於一體

文化雙峰聚首！蔣勳、林懷民齊聚水交社　葉澤山：為台南注入撫慰力量

嘉義基督教醫院韌性醫療演練　提升應變能力

「台大五姬」翁滋蔓喜迎39歲生日　釣出蔡依珊現身送祝福

因安全與環保問題　萬海旺春輪在傑貝阿里港一天僅卸15個貨櫃

海巡測考中心攜手地方捐血　299袋愛心注入社會暖流

台壽砸150億續約南港LaLaport！再鎖40年地上權、三棟旗艦大樓全留

黑豹旗／吳家宇高中首轟！笑稱主場也緊張　南英雙王牌壓屏中

富邦長春公開賽明開打！總獎金680萬　泰國名將攜子拚2連霸

高雄苓雅1400坪都更　近輕軌、捷運黃線Y13站

民進黨青年局拜會日本國民民主黨青年局　聚焦災害應變、育兒支持

全球頂尖醫學盛會ACTA落幕　台灣展現腫瘤微創治療領導地位

流感疫苗打氣史上最旺！羅一鈞揭增購規劃：今年不開放全民公費

【海豚也有傲嬌的一面XD】自己不吃冰塊見同伴要吃竟把對方擠開！

地方熱門新聞

重建座談會未被通知　花蓮縣長怒闖會場踢桌

屏東男術後滲血口吐鮮血　警火速送醫

勞工領袖大學菁英班開訓！近百名勞工齊聚成大進修

桃園捷運綠線GC03標被爆工程缺失

常春藤高中引導學生展現「看不見的能力」

桃園智慧計畫挨批整合不力　籲智發會加把勁

雲林國際農機暨資材展　交易金額創佳績

中原大學建築系成立「昭揚實驗室」

名間鄉擬建垃圾焚化爐　許淑華：回饋金每年1億交鄉公所

廟會放炮整街燒　居民氣炸：沒政府了嗎

無腳本真實上演！雲林「海洋污染複合演練」風浪中實戰應變

嘉藥再傳捷報！營養師聯考奪下全國榜首、榜眼

黃偉哲視察廚餘高速發酵廠強調「廚餘不餵豬」防疫、環保雙軌並進

活豬禁宰延長　包子店出奇招、火鍋店降價求生

更多熱門

相關新聞

葉澤山表揚12位台南總統教育獎得主

葉澤山表揚12位台南總統教育獎得主

逆境中閃耀，台南囡仔不屈不撓的生命力感動人心。台南市政府31日在新南國小舉行「2025總統教育獎」市級頒獎典禮，副市長葉澤山代表市長黃偉哲出席，親自表揚12位展現堅韌精神與奮發故事的學生，讚揚他們在困境中堅持夢想，是全市學子的典範與驕傲。

林懷民退休重出江湖吐真實心聲

林懷民退休重出江湖吐真實心聲

《幾米男孩》吳念真獻聲

《幾米男孩》吳念真獻聲

2025「FOCASA幾米馬戲樂園」3月底登場

2025「FOCASA幾米馬戲樂園」3月底登場

78歲林懷民隔5年回歸「退休在家追韓劇」

78歲林懷民隔5年回歸「退休在家追韓劇」

關鍵字：

蔣勳林懷民水交社葉澤山

讀者迴響

熱門新聞

佛里曼18局再見轟！道奇6比5氣走藍鳥

獨／信義雙屍情人視角出遊照曝　富商前男友憶笑容心碎

首位自首閃兵藝人！Energy前成員「赴地檢署」

即／台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛當場死亡

獨／贈豪車送出國仍留不住　25歲正妹投向9億CEO卻雙亡

快訊／76歲許紹雄「器官多重衰竭」癌逝

天母「S型水蛇腰」　還沒榨乾老闆就被抓

快訊／桃猿封王！7-11突宣布多品項限時優惠　內容一次看

藍鳥傳來壞消息...教頭嘆：糟透了

邱議瑩搧羅智強耳光！　法官「掌摑前科」判決出爐

《影后》女星爆難搞5事蹟！

即／超派鐵拳狠揍Toyz　超哥二審判決出爐

父教孩跳水「頸椎斷裂亡」　7歲女兒目睹全程

「GG只要不臭就贏過很多人」　醫教4招變香

逆向詭停17秒！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」

更多

最夯影音

更多
新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動

新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動
川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面