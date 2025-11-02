數十部愛心重車齊聚集集鎮　為120戶弱勢送物資與義剪

▲「愛心重車」齊聚集集鎮。（圖／立委羅美玲服務團隊提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為關懷弱勢家庭、推動社會善循環，台中市川啟愛心重車協會於今天號召志同道合的愛心車友、出動數十部重機，前往集集鎮舉辦「鐵騎送暖・幸福映集」愛心關懷活動。

該協會重機騎士今天早上列隊齊聚集集「玉映社區關懷據點」，以隆隆的引擎聲揭開序幕，現場除發放民生物資，還由「九龍六鳳靈修院」提供免費義診與脊椎調理服務、「家庭照顧者關懷協會」義剪團隊為民眾服務，並由「啟德國際重機車業」展示印地安挑戰者號重型機車，吸引不少民眾駐足拍照體驗。

川啟愛心重車協會理事長蕭僅濃表示，協會自成立以來致力於推動公益服務，除熱心參與偏鄉關懷活動，此次活動另針對120戶弱勢及身心障礙者家庭進行慰問與協助，並安排理監事代表隨同南投縣新媳婦關懷協會社工們，前往附近10戶弱勢家庭進行訪視與慰問金發放；包括一對經濟能力有限、家庭支持系統薄弱的老夫婦，因長子已身故、與次子間因肢體衝突而鮮少聯繫，且2孫皆因刑事案件及訴訟纏身，亦無法提供經常性生活協助，此次關懷訪視讓兩老倍感溫馨。

南投縣身心障礙者服務中心第五區及各界熱心單位也共同支持與捐助本次活動，立委羅美玲服務處秘書陳紀衡、縣議員王秋淑助理、鎮民代表陳榮森和鄧碧惠等地方人士都出席致意；南投縣新媳婦關懷協會理事長吳東璇代表受贈單位，特別回贈感謝狀予川啟愛心重車協會及協辦單位，感謝各界在物資捐贈、志工動員與服務支援上的熱情付出，她表示：「真正的幸福不是擁有，而是願意分享，謝謝川啟協會用行動為南投的弱勢家庭帶來希望與笑容。」