地方 地方焦點

迎接2026東博會！台東縣府攜手糖廠啟動國際志工英語導覽培訓

▲台東縣府攜手糖廠啟動國際志工英語導覽培訓。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲台東縣府攜手糖廠啟動國際志工英語導覽培訓。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為迎接2026年台東博覽會，台東縣政府積極推動「英語人才培訓計畫」，攜手台東糖廠文化創意產業園區與縣內國際志工團，共同開設「國際志工英語導覽培訓課程」，透過專業課程與實地體驗，培養具備國際接待能力的導覽人才，展現台東豐厚的人文底蘊與國際視野。

課程於10月中正式啟動，學員在專業講師帶領下，深入了解台東糖廠的歷史背景與製糖產業轉型為文化園區的發展歷程，並參與園區內「向日葵藍染文創」的體驗活動，認識在地工藝與文化創意產業的多元面貌。同時課程結合英語導覽實務教學，讓學員在練習語言表達的同時，更能以國際視角詮釋台東的文化精神。

培訓課程邀請外籍講師、國際禮賓親善協會代表、文創品牌經營者及糖業文化導覽專家共同授課，內容涵蓋導覽英語應用、跨文化溝通、國際接待禮儀與現場實作。學員透過情境演練與雙語互動，逐步培養自信與專業，展現出兼具文化深度與國際親和力的形象。

台東縣政府表示，台東糖廠文化創意產業園區是縣內重要的文化據點，此次合作不僅深化了在地導覽人才的專業能量，也為迎接國際活動打下基礎。未來縣府將持續串聯縣內文化景點與文創品牌，推動系列英語導覽培訓，打造台東成為友善國際、文化共融的城市典範。

警徽閃耀人情味　初鹿警結合社區送暖同行

警徽閃耀人情味　初鹿警結合社區送暖同行

台東市初鹿派出所結合社區力量與熱心民眾，近期展開一場溫馨的關懷行動。所長王炫勝與警員鍾志明在勤區查訪時，得知轄內有多戶家庭因經濟困難而生活陷入困境，隨即聯繫當地善心人士曾姓居民，攜手募集白米、衛生紙、食用油等民生物資，希望為弱勢家庭帶來一份實質的幫助與溫暖。

