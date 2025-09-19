全紅嬋上大學是否會「退役」？　知情人發聲：現在還不好說

▲廣州暨南大學開學，全紅嬋與體育學院院長蘇炳添合影。（圖／翻攝廣州日報）

記者廖翊慈／綜合報導

中國跳水名將全紅嬋自去年巴黎奧運後，因背部、腳踝舊傷嚴重復發，暫停所有賽事，並專心養傷。全紅嬋暫停訓練後，體態變得較為圓潤，再加上成功入學暨南大學後，陸網出現不少質疑聲浪，懷疑全紅嬋是否要準備退役了。

據《澎湃新聞》報導，全紅嬋正式入讀暨南大學的消息近日吸引了許多人的關注，也引發了一些網友的猜測，「全紅嬋是否要就此淡出國際賽場，甚至就此『退休』？」

▲全紅嬋自巴黎奧運後，便暫停大賽開始養傷。（圖／路透，上同）

先前全紅嬋結束在廣東的養傷，回歸國家隊進行復健訓練時，教練團當時便指出，她將會參加年底的全運會，但仍壓不下多方對她的「退役猜測」。一名知情人士近日便指出，「現在全紅嬋正在正常訓練，努力備戰即將開始的全運會。」

知情人士還強調，「（大學學業）不會對她的訓練造成什麼影響。」該回應也間接打破，全紅嬋上大學即退役的謠言。

而至於全紅嬋是否會參加洛杉磯奧運，知情人士則表示，「現在說還太早，但是作為一名運動員，這肯定都會是最大的目標。」

▲全紅嬋因傷缺席5月的全中國跳水冠軍賽。（圖／翻攝自微博）

此前，全紅嬋因傷缺席了5月的全中國跳水冠軍賽，也沒有參加7月開始的世界泳聯世錦賽，在廣東隊進行訓練和恢復，接連缺席大型賽事，引起多方猜測，身體恢復狀況是否不樂觀。

全紅嬋先前因面對身體發育難關，而飽受壓力。她曾說，自己不會因為拿過了世界冠軍、奧運冠軍而失去目標，「只要你在意的話，還是會有目標的，我做我自己就好，不會因為年齡而去改變自己，我也不是你們所說的天才，都是一遍一遍去練的。」