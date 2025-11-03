20年鄰居變惡魔！台中男縱火燒死17歲少女　畏罪拿瓦斯罐狂吸

▲台中烏日發生縱火案，造成母女1死1重傷，嫌犯許姓男子逃逸被逮。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

台中市烏日區五光路凌晨發生恐怖縱火案，屋內一對母女遭惡火吞噬，救出時已無呼吸心跳，其中林姓17歲女兒經搶救仍告不治。警方調查，縱火者竟是死者鄰居、許姓男子；案發後，許男開車逃逸，在車內拿罐裝瓦斯狂吸，還高喊「不想活了！」，被發現送醫後無大礙，稍後將送警局製作筆錄。

據悉，許男已經向林家租屋20年，且住林家隔壁，但今年初，許男竟被發現偷竊死者的內衣，林家事後報警，並請許男退租，但許男不肯。可惡的是，許男不僅多次騷擾林家，還曾在半夜燒東西驚擾林家；甚至拿鐮刀到處走來走去，狀似恐嚇。

林家不堪其擾告上法院，希望許男退租，未料今天凌晨，許男竟駕駛自己車輛，倒車撞入母女住處後縱火，不給林家母女一條生路。林家母女被救出時都已無呼吸心跳，分別送往中山醫院以及亞大附醫急救，但就讀高中的女兒因傷重宣告不治。

許男縱火後開車逃逸，手持罐裝瓦斯在車內企圖輕生，但警方火速找到許男，將人送往醫院治療，人無大礙。

