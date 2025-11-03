台中世貿湧人潮！「2025產博會」連結建築、家居與科技新思維

▲啦啦隊成員朴旻曙出席分享對「家」的幸福想像，為展會增添人文氣息。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

「2025台中市區產業博覽會」昨（2）日於台中世貿中心圓滿落幕，為期兩天的展會以「家的幸福想像」為主題，集結建築、家居、科技、餐飲與文創等多元產業，打造出一個兼具專業與生活美學的交流平台。現場人潮不斷，參展業者從空間設計到生活細節，透過實體展示與互動體驗，勾勒出「幸福生活產業鏈」的完整樣貌。

主辦單位強調，今年展會不只是單純的產品展示，而是希望推動跨產業整合，促成中部企業間的資源共享與合作。為此，展會導入商務網絡機制，結合設計、施工、材料、美學與健康等多領域企業，形成名為「PowerTeam」的產業群，嘗試讓每一個專業環節彼此連結、互補。

BNI台中市區執行董事謝文瑋表示，這場展會的目的在於建立能「真正促成合作」的實體平台，而非一次性的買賣活動，「企業之間若能理解彼此的價值，形成長期合作關係，比單純的銷售更能創造產業成長動能。」

執行董事徐佩娟則指出，從此次參展品牌的多樣性可看出，中部產業正展現強大的創新潛力與整合能力。從建築設計、居家裝修到數位行銷，甚至結合環保與健康概念，都呈現出中部產業鏈的深厚能量。「這不只是展覽，而是一場關於產業思維轉變的實驗。」她表示，期盼藉由博覽會持續凝聚跨界合作能量，帶動整體區域經濟升級。

為呼應「家的幸福想像」主題，主辦單位特邀啦啦隊成員朴旻曙出席，從生活角度談「家」的意義。她分享，對她而言，幸福的家不在奢華，而在於光線柔和、空間自在、音樂與美食交織的日常。「家的氛圍是一種療癒，能讓人卸下防備、找回笑容。」她說，這樣的詮釋也為展會注入一份柔軟的人文溫度。

展場中，建築師與設計師攜手推出多項新概念居家方案，結合永續建材與智能科技；文創品牌則以生活感為出發點，從陶藝、香氛到手作傢俱，構築出專屬於中部的生活風格。參觀民眾穿梭於攤位間，時而停下體驗、拍照、交流，整個世貿中心瀰漫著濃厚的創新氣息與人文溫度，讓「幸福的想像」不再只是概念，而成為可以親手觸摸的現場風景。