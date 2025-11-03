　
社會 社會焦點 保障人權

冷血畫面曝！台中變態房客燒死母女　「邊脫手套」淡定離去

記者游瓊華、葉品辰／台中報導

台中市烏日區五光路今（3）日凌晨2時許發生一起駭人縱火命案，64歲許姓男子疑因偷竊房東家少女內衣被揭發、遭要求退租心生不滿，竟駕車倒車衝撞民宅後縱火釀成2死悲劇。屋內50歲吳姓母親與17歲女兒受困火場皆搶救不治。最新監視器畫面曝光，只見許男犯案後神情冷靜、邊脫手套邊慢慢走離現場，毫無慌張跡象。

據了解，受害的林姓一家六口與許男為鄰，屋子由林母持有，許男約20年前向林家承租房屋，起初相處和平，直到今年初林家發現許男行為怪異，監視器拍下他多次偷拿林家么女的內衣褲，還將衣物帶回家後再掛回原處。林家憤而報警提告性騷擾，並要求許男搬離，但他拒絕退租，雙方關係急速惡化。此後許男屢次騷擾，半夜燃燒雜物、持鐮刀徘徊，林家甚至提告盼能強制收回房屋。未料官司未落幕，悲劇卻先發生。

▲兇嫌縱火後從容離開現場。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲兇嫌縱火後從容離開現場。（圖／記者游瓊華翻攝）

案發後，許男駕車逃逸，被警方鎖定在環東路一帶尋獲。當時他情緒激動、疑似吸入罐裝瓦斯企圖輕生，被送醫治療後無生命危險，警方依公共危險及殺人罪嫌將其移送法辦，詳細動機與行為仍待進一步釐清。稍早許男犯案後離去的監視器畫面曝光，只見許男神情冷靜、邊脫手套邊走離現場，十分從容，毫無慌張跡象。

11/01 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

冷血畫面曝！台中變態房客燒死母女　「邊脫手套」淡定離去

冷血畫面曝！台中變態房客燒死母女　「邊脫手套」淡定離去

「2025台中市區產業博覽會」昨（2）日於台中世貿中心圓滿落幕，為期兩天的展會以「家的幸福想像」為主題，集結建築、家居、科技、餐飲與文創等多元產業，打造出一個兼具專業與生活美學的交流平台。現場人潮不斷，參展業者從空間設計到生活細節，透過實體展示與互動體驗，勾勒出「幸福生活產業鏈」的完整樣貌。

關鍵字：

烏日縱火台中

讀者迴響

