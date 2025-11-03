老豬農用廚餘舊照上傳　稽查員只打電話…中市府：會內部查察

▲非洲豬瘟中央災害應變中心將廚餘未完全蒸煮，列為這次豬瘟疫情的可能來源。（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

非洲豬瘟中央災害應變中心今天下午召開記者會，會中將廚餘未完全蒸煮，列為這次豬瘟疫情的可能來源。台中市環保局長陳宏益也強調，養豬老農在疫調時說詞不實，謊稱豬隻只吃梧棲清潔隊的廚餘，唯環保局掌握的資料並非如此，還涉嫌將廚餘舊照上傳系統，有偽造文書之嫌。但對於環保局稽查人員是否涉嫌疏漏，陳宏益沒有多說，僅回應，將進行內部查察。

▲環保局長陳宏益透露，養豬戶還涉嫌上傳「舊照片」至廚餘蒸煮的監控系統，企圖矇混過關。（圖／記者游瓊華攝）



陳宏益重申，老農一開始說只吃豬隻梧棲清潔隊的廚餘，但事實上，市府查獲的資料並非如此；且該養豬戶還涉嫌上傳「舊照片」至廚餘蒸煮的監控系統，企圖矇混過關，老農已涉及偽造文書，10月31日就已將相關事證移交檢方。不過，對於環保局稽查人員僅用電話詢問，未到場查核的疏失，陳宏益沒有多說，僅回應會進行內部檢討。

農業部今日下午2點舉行「非洲豬瘟中央災害應變中心記者會」，公布中央疫調小組調查結果，目前全國僅發現台中梧棲養豬場此單一案例，無擴散跡象。依據流行病學分析，已排除人員、車輛及外來豬隻等傳染途徑，研判病毒可能來自「未落實蒸煮的廚餘」。