竹市府推動殯儀館舊館排水溝改善工程　打造友善溫馨追思環境

▲新竹市殯葬管理所日前完成生命紀念園區殯儀館舊館靈堂前排水溝改善工程。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為營造更友善、溫馨的追思空間，新竹市殯葬管理所日前完成生命紀念園區殯儀館舊館靈堂前排水溝改善工程，澈底解決長期以來的積水與異味問題。新竹市代理市長邱臣遠表示，市府團隊持續精進殯葬設施，提供市民安全、潔淨且充滿人文關懷的追思環境。

邱臣遠指出，慎終追遠是重要傳統價值，新竹市殯葬管理所秉持「生死兩安、我們承擔」的服務理念，持續優化殯葬設施與服務品質，同時積極推動低碳殯葬政策，在兼顧傳統禮俗的同時，也落實環保與永續精神，朝向現代化、人性化的殯葬環境邁進。

民政處表示，自市長高虹安上任以來，新竹市生命紀念園區多項設施陸續升級，包括公廁整修、靈堂遮陽棚與水霧降溫設備增設、禮廳入口無障礙空間改善及新增環保焚紙爐等，全面營造莊重、友善又貼心的追思氛圍，讓市民在哀悼親人之際，能感受市府的用心與溫度。

民政處指出，未來市府將持續推動設施更新與綠色殯葬政策，規劃設置室內無煙靈堂牌位區及電子靈堂布幕，落實低碳、永續理念。此外，自114年9月起，市府每月定期舉辦聯合奠祭公益殯葬服務，提供莊重且溫暖的告別儀式，期盼讓更多市民感受到市府持續關懷的力量。

殯葬管理所表示，殯儀館舊館靈堂前排水溝過去因積水問題，夏季易孳生蚊蟲並散發異味，且排水溝蓋縫隙過大，導致垃圾與菸蒂常掉落堆積於溝底，增加清理難度。此次改善工程將原有明溝改為暗溝，並加密排水溝蓋縫隙，同時增設截流溝，有效防止雨水因地勢低窪而流入靈位牌區，改善環境品質，營造整潔舒適的追思空間。

殯葬管理所補充，新竹市生命紀念園區殯儀館自民國89年啟用至今，已服務市民超過25年，館內設施逐漸老化。所方每年均編列經費進行修繕與更新，並積極推動設施升級，打造更安全、舒適、具尊嚴的治喪場域，滿足市民多元且溫馨的告別需求。