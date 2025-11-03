美國防長今日訪韓　將與南韓防長共同踏上板門店

▲美國國防部長赫格塞斯將於3日訪韓。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

美國國防部長赫格塞斯將從今（3）日起展開為期兩天的訪韓行程，首站將與南韓國防部長安圭伯共同造訪板門店共同警備區域（JSA），外界關注美韓兩國防長傳達給北韓（朝鮮）的訊息。此外，赫格塞斯將出席第57屆美韓國防安全保障協議會（SCM），預計討論核動能潛艦等核心議題。

根據南韓《韓聯社》、《朝鮮日報》，此次赫格塞斯（Pete Hegseth）以美國國防部（戰爭部）部長身分訪韓，是自2017年10月南韓時任國防部長宋永武與美國時任國防部馬提斯（James Mattis）共同造訪板門店JSA後，時隔8年美韓防長首度同台亮相。

赫格塞斯抵達南韓後，第一個公開行程即與安圭伯共同前往板門店，象徵美韓兩國防衛合作與對北韓政策的延續性。

此次兩位國防首長在板門店的公開行程，引發外界高度關注美國與南韓可能發出的對北韓訊息。專家普遍認為，兩位防長可能傳遞的將偏向和平與對話的訊息，而非單純的軍事警告，以維持韓半島（朝鮮半島）局勢穩定。

▲兩韓交界的板門店共同警備區域。（圖／達志影像／美聯社）

在走訪板門店後，赫格塞斯將前往位於京畿道平澤市的美軍基地「韓福瑞營」（Camp Humphreys）訪視，掌握駐韓美軍運作情況。4日，赫格塞斯將與安圭伯共同出席SCM高層會議。SCM作為美韓兩國國防領域的最高層年度會議，主要功能是協商及調整雙方軍事政策，涵蓋範圍包括國防支出、聯合防衛計畫與戰時作戰指揮權轉交等議題。

據悉，本次SCM會議中，多項在最近美國總統川普、南韓總統李在明中提出的核心議題將被列入討論重點，其中包括南韓可能引進執行的核動能潛艦計畫、戰時作戰指揮權歸還等，以及雙方在防衛費用上的分擔與未來調整方案。

外界也密切關注，赫格塞斯此行是否將進一步強化美韓在北韓核威脅與區域安全上的合作默契。