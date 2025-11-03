　
地方 地方焦點

雲林青創成功率9成　縣府再砸960萬挺年輕夢想家

▲雲林縣長張麗善與藝人無尊一同為「撫錢花開」成果展揭幕，現場人潮爆棚。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林縣長張麗善與藝人無尊一同為「撫錢花開」成果展揭幕，現場人潮爆棚。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

為鼓勵青年返鄉創業，雲林縣政府今（2）日舉辦「Bloom of Yunlin 撫錢花開青力全開」雲青就創業聯合成果展，縣長張麗善與青年創業大使無尊、雲科大主任郭昭吟等人一同為活動揭幕。現場集結55個在地青年品牌、手作體驗課程、成果展示與氣球城堡遊樂園等攤位，吸引超過千人湧入，青春能量滿點。

縣長張麗善表示，近年縣府積極思考如何「留住年輕人」，從組織改制到資金補助，全方位打造青年創業的友善環境。縣府將原勞工處升格為「勞動暨青年事務發展處」，設立青年事務發展科與青年諮詢委員會，並開辦「青年創業補助金」制度。自111年度開辦以來，已輔導43家新創團隊，累計補助金額達960萬元。

▲雲林縣長張麗善與藝人無尊一同為「撫錢花開」成果展揭幕，現場人潮爆棚。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲藝人無尊勉勵年輕人勇敢追夢，「雲林就是最棒的創業起點！」（圖／記者游瓊華翻攝）

張麗善指出，今年起縣府再度加碼微創型補助從30萬元提高至50萬元，專案型補助更從200萬元拉高到300萬元，實質減輕青年創業資金壓力，「讓夢想不再卡在起跑點」。除了補助金，雲林縣府也成立「撫錢House雲林青年創業基地」，免費提供辦公與活動空間、創業輔導課程與專業諮詢，協助青年從構想到實踐一步到位。

張麗善強調，目前經縣府輔導的青年創業成功率已突破九成，「我們要打造一個青年願意留下、回來就能安心成家的宜居雲林。」縣府也同步推動「9+1產業園區」開發，強化就業機會與生活機能，讓青年能「創業有舞台、就業有未來」。

青年創業大使無尊則以過來人身份分享提到，創業真的不簡單，但雲林給了年輕人舞台和後盾。他說，撫錢House提供專業輔導與高額補助，讓青年更有底氣，「不要害怕從零開始，只要願意，就能在雲林發光！」

▲雲林縣長張麗善與藝人無尊一同為「撫錢花開」成果展揭幕，現場人潮爆棚。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲青年品牌攤位人氣滿滿，民眾熱情排隊體驗手作課程，現場氣氛歡樂。（圖／記者游瓊華翻攝）

勞動暨青年事務發展處長張世忠指出，除了創業支持，縣府也推「少年人幸福職場訓練計畫」，以實用技能強化青年職場力。課程從簡報製作、影片剪輯、舞蹈肢體、AI應用到平板電繪一應俱全，鎖定可直接帶入職場的「硬實力＋表達力」，協助青年提升競爭優勢。縣府推動「創業＋就業」雙軌策略，不只給資金，更串聯教育、就業媒合、技術支援等完整資源，「讓青年在雲林能創得起、做得穩、走得遠。」

活動現場氣氛熱絡，民眾穿梭於攤位間，手作教室爆滿、餐飲攤香氣四溢，孩童在氣球城堡歡笑奔跑，宛如小型嘉年華。現場展出的青年品牌包括「雲蒸薑母鴨·蒸功夫」、「福運」、「森森漫」、「島上豬民」、「鎚音所」、「愛王室內裝修設計」、「辰鑫通訊」、「小戶冊咖啡」等，展現雲林青年創意與產業實力的全新風貌。

▲雲林縣長張麗善與藝人無尊一同為「撫錢花開」成果展揭幕，現場人潮爆棚。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲青年品牌攤位人氣滿滿，民眾熱情排隊體驗手作課程，現場氣氛歡樂。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

相關新聞

歌聲化夢想！雲耀星聲700人逐夢半年　冠軍出爐

歌聲化夢想！雲耀星聲700人逐夢半年　冠軍出爐

「2025雲耀星聲—歌唱選秀大賞」決賽昨25日晚間登場，十強選手歷經半年淬煉同場競技，歌聲震撼人心。最終來自桃園的馮佳慧以紮實唱功與情感張力奪下冠軍，雲林選手黃聖淵獲亞軍兼最佳人氣獎，屏東的黃煦菲拿下第三名，三人分別獲頒5萬元、3萬元與2萬元獎金與獎盃，在萬眾掌聲中為本屆賽事劃下完美句點。

西螺大橋藝陣文化祭開幕

西螺大橋藝陣文化祭開幕

是守護生命的堅持！雲林頒發職場安全與健康促進獎

是守護生命的堅持！雲林頒發職場安全與健康促進獎

「幸福微保」續約　縣府與三大壽險聯手守護雲林弱勢

「幸福微保」續約　縣府與三大壽險聯手守護雲林弱勢

嘉義孵化獸攜手雷霆山咖啡簽約授權

嘉義孵化獸攜手雷霆山咖啡簽約授權

