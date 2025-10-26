歌聲化夢想！雲耀星聲700人逐夢半年　冠軍出爐

▲十強選手齊聚雲林表演廳，以歌聲詮釋青春與夢想。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／雲林報導

「2025雲耀星聲—歌唱選秀大賞」決賽昨25日晚間登場，十強選手歷經半年淬煉同場競技，歌聲震撼人心。最終來自桃園的馮佳慧以紮實唱功與情感張力奪下冠軍，雲林選手黃聖淵獲亞軍兼最佳人氣獎，屏東的黃煦菲拿下第三名，三人分別獲頒5萬元、3萬元與2萬元獎金與獎盃，在萬眾掌聲中為本屆賽事劃下完美句點。

燈光漸暗，舞台中央投射出聚光，一首首充滿生命力的歌聲在空氣中迴盪。雲林表演廳內座無虛席，觀眾隨節奏搖擺，氣氛從開場就熱烈非凡。從初選超過700人、到決賽僅10人挺進，這場被譽為「雲林青春之聲」的選秀賽，已成為全台青年展現音樂夢想的重要舞台。

雲林縣長張麗善表示，「雲耀星聲」不僅是一場比賽，更是一個夢想孵化平台。她說，從首屆至今，活動吸引全台乃至香港、馬來西亞青年踴躍報名，讓雲林不只是文化與農業重鎮，更是國際音樂新勢力的起點。張縣長強調，縣府未來將繼續打造青年創意與音樂交流的基地，讓世界聽見雲林的聲音。

▲來自桃園的馮佳慧以紮實唱功與情感張力奪下冠軍。（圖／記者游瓊華翻攝）



勞動暨青年事務發展處處長張世忠指出，雲耀星聲邁入第四屆，今年導師團堪稱星光閃耀。包括華語樂壇資深製作人陳國華、流行音樂教母丁曉雯、金曲歌王王宏恩、創作才女吳汶芳及唱作歌手文慧如，皆親自指導參賽者，從聲音訓練、舞台表現到創作思維全方位培育。決賽評審團更邀請金曲音樂人林隆璇與全能製作人小樂，以專業眼光為選手提供建議，激盪出一場極具水準的音樂盛會。

張世忠說，本屆比賽歷時半年，從海選700人中選出百人進入初賽，再到55位晉級選手接受培訓課程。經過層層競爭，最終誕生10強，分別是馮佳慧、黃聖淵、黃煦菲、黃千益、曾霓、廖鳯雅、曾奕程、陳至柔、邱雅歆、李芷淇。這些年輕音樂人經歷5堂密集專業課程後，在決賽舞台上綻放自信與能量，每一首歌都唱出屬於自己的故事。

現場評審指出，馮佳慧的演出兼具技巧與情感，聲線層次分明，能掌握歌曲情緒轉折，是她勝出的關鍵。雲林在地歌手黃聖淵則以渾厚嗓音和穩健舞台魅力贏得觀眾喜愛，人氣高居全場之冠；黃煦菲的表演則以細膩情感打動評審，獲得第三名肯定。

雲林縣政府表示，「雲耀星聲」不只是單一賽事，更是一個青年文化品牌。透過導師培訓、音樂工作坊與專業舞台實作，縣府希望讓青年在藝術實踐中找到自我價值，也為地方文化注入創新能量。未來將持續與音樂產業鏈合作，為優秀學員媒合演出與製作機會，讓雲林的青春旋律響得更遠、更久。

▲燈光漸暗，舞台中央投射出聚光，一首首充滿生命力的歌聲在空氣中迴盪。（圖／記者游瓊華翻攝）