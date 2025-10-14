　
地方 地方焦點

「幸福微保」續約　縣府與三大壽險聯手守護雲林弱勢

▲雲林推微型保險，讓弱勢家庭不再害怕明天。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林推微型保險，讓弱勢家庭不再害怕明天。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣政府今（14）日上午在縣府親民大廳舉辦「幸福微保、共築美好」多元微型保險聯合記者會，現場賓客滿座，氣氛溫馨。副縣長謝淑亞親自主持，與三大壽險公司代表、新光、全球、凱基人壽攜手見證這場為弱勢族群築起安全網的感人時刻。

記者會現場洋溢著一股柔和卻堅定的力量。台下坐著許多曾被社會邊緣化的家庭代表，他們靜靜聆聽台上講者說著「一張保單背後，是一個被接住的家」。這句話，讓人心頭一暖。

謝淑亞副縣長受訪時語氣堅定又帶著溫度，她說：「微型保險讓每一筆數字不再冰冷，背後是一段段被安全網接住的故事。再小的保險，都能發揮最大的力量，這力量成了台灣最美的風景。」她強調，真正的社會，應該是「全民都有保」的社會。這幾年透過三家壽險公司合作，已有超過5萬名雲林鄉親受惠，理賠金額高達1700多萬，「這不只是保險，更是愛的延伸。」

根據縣府統計，自2017年起，凱基人壽率先為低收入與中低收入戶開辦微型保險，保障範圍從失能到身故，最高理賠金達30萬元。光是凱基人壽一家公司，累計理賠金額就超過1254萬元。新光人壽則專為「特殊境遇家庭」與「身心障礙者」量身打造微保專案，讓近3萬名身障者多了一層安心。

全球人壽也不落人後，為雲林縣1萬多名弱勢戶提供免費納保，從111年至今理賠金額突破45萬元。
社會處長林文志補充，目前雲林縣共有逾5萬人納保，是全台推動微型保險最完整的縣市之一。他感性地說：「每一張保單都是一個承諾，承諾在最脆弱的時候，不讓任何一個家庭掉下去。」

壽險業者代表們也紛紛表示，雲林縣府是全台推動微保最積極的地方政府之一，讓「愛的保單」不再只是口號，而是真正落地的行動。他們一致強調：「當社會有更多人願意伸出援手，微小的保障就能成為改變人生的力量。」

現場最後，縣府與壽險公司共同簽署「幸福微保」續約儀式，象徵民間與政府攜手為弱勢築夢、共築美好。社會處長林文志提醒，如遇任何微型保險等相關問題，可分別洽本府社會處(05-5523519)、 (05-5522577)、(05-5523795)。

▲雲林推微型保險，讓弱勢家庭不再害怕明天。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林5萬人受惠！微保理賠破1700萬　政府與企業共築「愛的防線」。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

10/13 全台詐欺最新數據

554 1 5276 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

張麗善報告施政成績亮眼　從農業縣到智慧城的華麗轉身

雲林縣議會今（14）日開議，施政報告進行，縣長張麗善以「幸福雲林、永續上場」為主軸，娓娓道出六年施政的軌跡與未來藍圖，聲音清亮、語氣堅定。她說，雲林不只是台灣的糧倉，更要成為「永續治理的典範縣」。

張麗善授旗代表隊　拚全運21金為家鄉爭光

西螺大橋藝陣文化祭　西螺福興宮千人陣頭為台祈福

全運會倒數！張麗善迎聖火喊「競艷雲林」

2025雲林國際偶戲節金掌獎登場

高中生騎YouBike擦撞路邊車　留字條苦等車主10天變警察找上門

王世堅質詢變動漫神曲MV　熱血爆表網：競選播這首

崔振赫為媽媽制定「罵人罰款清單」！　「用蠻力切魚」母氣笑...他：罰5萬XD

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

12強奪冠電影開拍！王識賢飾演曾豪駒　吳奇隆演陳傑憲？盼找現役球員來演

