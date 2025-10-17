是守護生命的堅持！雲林頒發職場安全與健康促進獎

▲縣府、勞動部與企業代表齊聚三好國際酒店，共同守護勞工安全。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

「職安不是喊口號，是守護一條條性命。」114年度雲林縣職場安全衛生與健康促進頒獎活動，今（17）日上午在斗六三好國際酒店登場，來自各鄉鎮與企業的勞工代表齊聚一堂，現場氣氛溫馨又隆重。縣長張麗善、勞動部職業安全衛生署副署長李文進親自出席頒獎，為辛苦守護職場安全的團隊與個人獻上最高敬意。

張麗善縣長致詞時神情堅定，她說，勞工是企業最重要的夥伴，安全與健康是企業永續的根基。「企業若能讓勞工平安回家，就是最有良心的成功。」她感謝雲林縣勞青處、衛生局與勞動部長期合作，從職場巡查、健康促進到教育訓練，全力守護勞工的安全與幸福。

談到當前產業挑戰，張麗善也提到，美國高關稅壓力未歇，但雲林傳產仍穩健經營，沒有出現無薪假或大規模失業，「這是企業與勞工共同撐出的奇蹟。」她強調縣府將持續守住社會安全網，盼雇主視勞工如家人，攜手打造「安全、安心、安穩」的雲林職場。

李文進副署長表示，職場安全需要全體參與，「一個勞工受傷，就是一個家庭破碎。」他肯定雲林在職安與健康推動上的成績，也承諾勞動部將持續與縣府合作，讓每個勞工都能「平安出門，健康回家」。

縣府勞青處長張世忠則指出，雲林長期推動職安教育與績優單位培訓，並成立「安衛家族」，由大廠帶小廠，像母雞帶小雞般彼此提升，一步步邁向「零工安」願景。今年同時首度表揚簽訂團體協約單位，肯定勞雇雙方共同維護勞動權益的努力。

衛生局長曾春美則說，勞工健康是企業永續的關鍵，「健康的員工，才有健康的產業。」衛生局與國健署攜手在雲林推動健康職場，今年共有8家企業、3位人員獲獎，並推薦代表全國參賽，展現雲林在地企業的實力與人味。

今年獲「職業安全衛生優良人員」共有13人，包括口湖鄉清潔隊李孟翰、二崙清潔隊劉宜蓁、斗南清潔隊蔡慧君、麥寮清潔隊楊慧琳、大埤清潔隊謝秀幸、西螺清潔隊張慧楓、古坑清潔隊吳貞瑤，以及中塑油品陳爰叡、台朔重工張逸民、南亞塑膠（異辛醇廠）陳泱州、南亞塑膠（異壬醇廠）胡瑞霖、台化海豐廠沈志儒、台塑工業徐子凌等人，其中李孟翰更勇奪「全國職安優良人員獎」，成為現場掌聲最多的焦點。

而「優良健康職場」共有中國醫藥大學北港附醫、艾杰旭顯示玻璃、麥寮工業區專用港、鈺統食品二廠、南俊國際、利勤實業、巧新科技、台化麥寮廠等8家企業獲獎；「績優健康人員」則由巧新科技及台化麥寮廠3人代表摘下殊榮。

▲勞工健康就是企業競爭力，雲林縣府攜手勞動部打造「零工安」願景。（圖／記者游瓊華翻攝）