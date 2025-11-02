　
政治

為聯合政府互槓　許甫揭賴清德昔談內閣制：卓冠廷賞老闆巴掌？

▲▼台灣民眾黨副秘書長許甫。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾黨副秘書長許甫。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

針對立委黃國昌一再提及「聯合政府」相關說法，民進黨發言人卓冠廷今（2日）表示，台灣並非內閣制國家，所謂「聯合政府」根本無從適用，民眾黨硬把地方首長選舉包裝成政黨合作，只是為了政治利益服務。民眾黨副秘書長許甫下午提及，2019年賴清德卸任行政院長時公開說過，「憲政改革範圍很廣，不管未來要走向總統制、雙首長制或內閣制，即使維持雙首長制，也該讓國會議員兼任閣員，減少民意落差。」卓冠廷直接賞了自己老闆過去言論一巴掌。

許甫說，台灣民眾黨提出「聯合政府」構想，針對「三黨不過半」的政治現實，做制度上的研討倡議，卓冠廷卻跳出來酸「卡提諾法學院」的政治理論，但笑別人之前，卓發言人或許該先讀讀你老闆賴清德的「賴語錄」。2019年賴清德卸任行政院長時，自己公開說過，「憲政改革範圍很廣，不管未來要走向總統制、雙首長制或內閣制，即使維持雙首長制，也該讓國會議員兼任閣員，減少民意落差。」這話出自賴本人，不是黃國昌。

許甫表示，當時賴清德論述的「立委入閣」正是議會內閣制的核心精神，政治責任由民意代表直接負擔，政府運作更接地氣。所以卓冠廷的「內閣制不適用台灣」說法，直接賞了自己老闆過去言論一巴掌。

許甫諷刺，這週末，卓冠廷原本要出席同為正國會的林岱樺高雄造勢活動，結果高層震怒，黨中央下令撤回，卓冠廷、王義川等人摸摸鼻子當個背棄派系同志的一群叛徒。如今派系不再是派系，全黨彷彿都只能有一個「德意志」。過去批評國民黨威權，今天民進黨卻走上「一言堂」。台灣還沒內閣制，難道民進黨內先實行「帝制」。一個政黨若連內部多元意見都容不下，還談什麼「制度學理」？卓冠廷不如先回去問問，為什麼連站台都得看賴清德臉色。

許甫說，台灣民眾黨提出「聯合政府」，是針對未來十年台灣的「多黨共治」趨勢。三黨不過半，少數政府恐形成社會對立與政治內耗。聯合政府的概念在台灣不是新鮮詞，從學理上是「政治協商與共治」的實踐，就算是歐美總統制國家，也有相關實例。所以卓冠廷的指控，不只是誤解制度，更是拒絕理性討論的「意識形態反射動作」。

許甫強調，聯合政府的精神，是讓不同政黨共享國政責任。但賴清德的民進黨只想「一黨壟斷、一人決斷」。當外界談制度，民進黨談仇恨；當民眾黨談共治，民進黨只剩敵我。正在就讀「德意志皇家學院」的卓冠廷，也別瞎扯什麼卡提諾法學院，別忘了民進黨各種荒腔走板的施政，供應源源不絕的素材，才是卡提諾狂新聞受歡迎的最大原因！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

民進黨民眾黨許甫卓冠廷黃國昌賴清德聯合政府2026

