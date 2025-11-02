快訊／造勢晚會教「民調謊報年齡」有加分！林岱樺：沒違規

▲2名主持人在台上唱雙簧，教支持者接到民調電話要自稱28歲。（圖／翻攝林岱樺直播）



記者許宥孺／高雄報導

表態角逐2026高雄市長提名的民進黨立委林岱樺，昨（1）日晚間在岡山河堤公園舉辦首場造勢晚會，不過晚會主持人卻在台上教支持者，接到民調電話要稱自己20至30歲，因會有加權分數，引起民眾質疑，這不是公然教作弊？林岱樺今日對此表示，主持人是在舉例，並未違規，她不會明知故犯。

林岱樺昨晚舉辦首場造勢晚會，主辦單位表示現場擺放1萬張椅子，晚會一開始，就宣布聚集1萬名支持者。主持人在宣導民調電話關鍵問答方式時，提到年紀問題，主持人竟強調，「因這次民調相當重視年輕人的意見，所以回答20至30歲都有加分，有加權分數啦！」隨後2名主持人唱雙簧，又重新演示問答方式，「請問您今年大約幾歲？」另一名女主持人則回答：「28，這樣我會拍謝啦！」

有民眾觀看直播影片時，注意到林岱樺晚會請大家接到民調問年齡時，說自己是28歲，不禁發問：「這樣合理嗎？民進黨，你們高雄要這樣玩嗎？還在玩民調這一招嗎？準嗎？」、「林岱樺叫大家接到電話謊報年齡20-30歲，這樣民調可以加分。這種做法跟國民黨死人連署有什麼不同。」、「公然教作弊？」

▲民進黨立委林岱樺澄清主持人未違規。（圖／記者許宥孺翻攝）

林岱樺今日表示，11月1日的岡山造勢場，主持人是在舉例說明，並未違反規定。她不會明知故犯，重點是讓民眾知道民調的遊戲規則。