政治 政治焦點 國會直播 專題報導

提賴清德「中國併購台灣」說反擊　民眾黨：綠發言體系人士多唸書

▲民眾黨張彤2日反擊民進黨扭曲聯合政府。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾黨張彤2日反擊民進黨扭曲聯合政府概念。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對民眾黨主席黃國昌今（2日）表示，他相信未來十年聯合政府恐怕是台灣必須採取模式，民進黨發言人卓冠廷說，他只問，是否認同國民黨主席鄭麗文稱俄羅斯總統普丁非獨裁者，無需扯高大尚政治理論來包裝用政治惡鬥來阻礙台灣繼續向前的企圖。對此，民眾黨反擊，民進黨轉移焦點，若真要檢視，總統賴清德曾將台灣比喻為「比較小的公司」，並說「中國如果要併購就要提條件」，這種將國家主權矮化的嚴重性會低於他黨人士發言？誠懇建議賴清德多要求民進黨發言體系人士多唸書汲取新知。

民眾黨2日上午在文化大學推廣教育部延平校區舉辦第二場 「聯合政府的理論與實驗」論壇。由於鄭麗文已就職，外界關切藍白合發展，而黃國昌會前表示，目前沒鎖定藍白合特定縣市，但他相信未來十年聯合政府恐怕是台灣必須採取模式，否則就會像現在民進黨政府，明明是少數，卻演得好像自己在當皇帝。

但卓冠廷說，台灣並非內閣制國家，所謂聯合政府根本無從適用，更遑論，民眾黨要以明年的地方選舉作為聯合政府的合作先河，無視我國地方政府為「首長制」的規範，根本沒有聯合政府的執行要件，難道這又是黃國昌的卡提諾法學院所自行研發出來的政治理論？卓也說，他只問黃國昌，鄭麗文認為普丁不是獨裁者，「請問你認同嗎？」簡單回覆即可，無需再扯什麼高大尚的政治理論，來包裝你們要持續用政治惡鬥來阻礙台灣繼續向前的企圖。

對此，民眾黨發新聞稿反擊卓冠廷惡意扭曲聯合政府概念。民眾黨發言人張彤表示，民進黨每當看到社會對聯合政府的共識往前邁進一步，就膝反射式地抹黑，恰恰暴露出民進黨對民主多元合作的恐懼、更完美詮釋「壞人常常不了解好人為何要做好事」。

張彤說，當台灣民眾黨為了國家的長治久安，致力於推動憲政改革的「好事」時，民進黨似乎只懂得以舊政治思維進行攻訐。而人民的期待是清晰的，今年九月台灣民意基金會公布的最新民調，已有五成一的民眾支持合組聯合內閣，這就是主流民意，而民眾黨借鏡日本實務經驗，是為了尋求「制度化協商」，為這股民意找出路，若執政黨選擇持續背離民意，將會發現自己已站在民意的尾端。

張彤重申，民進黨不願面對人民對改革的期待，反而急於轉移焦點，拿他黨人士的言論進行政治操作。若真要檢視，賴清德曾將台灣比喻為「比較小的公司」，稱「中國如果要併購就要提條件」這種將國家主權矮化為商業併購案的言論，其嚴重性難道會低於他黨人士的發言？

張彤說，誠懇建議賴清德，最好還是多要求民進黨發言體系人士多唸書汲取新知，或是可以複習前總統蔡英文2012年時表示「只要台灣人民支持協商式民主、大聯合政府一定做得到」，執政黨公職若不思進取，成天自曝其短貽笑大方，累積過多負面教材實非社會之福。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

張彤卓冠廷民進黨民眾黨賴清德聯合政府

