林岱樺造勢晚會籲「接民調電話答28歲」網炸鍋　對手反應曝

▲民進黨立委林岱樺昨晚在岡山舉辦首場造勢晚會，講到激動之處落淚。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者許宥孺／高雄報導

表態角逐2026高雄市長提名的民進黨立委林岱樺，昨（1）日晚間在岡山河堤公園舉辦首場造勢晚會，湧入3萬名支持者到場聲援，不過晚會主持人卻在台上教支持者，接到民調電話要稱自己20至30歲，因會有加權分數，引起民眾質疑，這不是公然教作弊？對此，對手許智傑、邱議瑩、賴瑞隆都作出回應。

林岱樺昨晚舉辦首場造勢晚會，主辦單位表示現場擺放1萬張椅子，晚會一開始，就宣布聚集1萬名支持者。主持人在宣導民調電話關鍵問答方式時，提到年紀問題，主持人竟強調，「因這次民調相當重視年輕人的意見，所以回答20至30歲都有加分，有加權分數啦！」隨後2名主持人唱雙簧，又重新演示問答方式，「請問您今年大約幾歲？」另一名女主持人則回答：「28，這樣我會拍謝啦！」

▲2名主持人在台上唱雙簧，教支持者接到民調電話要自稱28歲。（圖／翻攝林岱樺直播）



有民眾觀看直播影片時，注意到林岱樺晚會請大家接到民調問年齡時，說自己是28歲，不禁發問：「這樣合理嗎？民進黨，你們高雄要這樣玩嗎？還在玩民調這一招嗎？準嗎？」、「林岱樺叫大家接到電話謊報年齡20-30歲，這樣民調可以加分。這種做法跟國民黨死人連署有什麼不同」、「公然教作弊？」

▲民進黨立委許智傑認為民調要據實以報。（圖／記者許宥孺翻攝）



同樣競選2026高雄市長提名的3名綠委也對此作出回應。民進黨立委許智傑表示，目前黨中央的初選民調確實有年齡加權，不過民調還是要據實以報，才能獲得客觀事實，讓民調具有準確性。

▲民進黨立委邱議瑩認為民調要誠實作答。（圖／記者許宥孺翻攝）



民進黨立委邱議瑩認為，民調辦法有很多規定，她會遵照規定來辦理，的確年輕人是比較少會在家裡接聽室內電話，所以會鼓勵年輕人留在家裡接聽電話，把年輕人的聲音表達出來，不過民調還是應誠實作答。

▲民進黨立委賴瑞隆認為初選期間應正面論述。（圖／記者許宥孺翻攝）



民進黨立委賴瑞隆則表示，初選階段希望大家多用正面的論述，多講願景、政策、過去的政績，來爭取所有高雄市民的支持，初選過後，我也相信所有的人都會團結一致，一起來支持最高的人選，一起來迎接2026年的勝利。延續高雄的進步發展是我們最重要的工作，期盼這段時間，兄弟姊妹君子之爭，各自登山、各自努力，但是不要傷了和氣，大家一起加油，一起團結守住高雄、守住台灣，才是人民的期待。