鹿港父子口角阿嬤勸架...遭兒鎌刀狂砍58刀　86歲婦慘死　

▲彰化鹿港發生逆倫慘案。（圖／翻攝自Google Map.）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣鹿港鎮10月30日深夜發生一起逆倫慘案，56歲謝姓男子不明原因與兒子發生口角，遭86歲老母親勸阻時，竟情緒失控，持割草用的鐮刀瘋狂砍殺母親，造成母親頭部、頸部多達58處刀傷，當場死亡。而2名員警在制伏過程中，眼睛遭辣椒水灼傷，所幸經清洗後無大礙，全案目前已由彰化地檢署偵辦中，謝男則被依殺人罪移送法辦。

這起逆倫悲劇發生在30日晚間10點20分左右。據悉當時謝男當時因故與兒子發生激烈爭執，高齡的謝母聽聞吵鬧聲後，出面試圖勸阻小兒子冷靜。然而，此舉卻未能平息衝突，反而導致謝男情緒徹底失控。他憤而拿起家中多把刀具，朝勸架的母親瘋狂攻擊。現場情況相當慘烈，謝母的頸部及頭部受到致命性的重創，其中頸部撕裂傷約達15乘15公分，左手也有大面積撕裂傷。

警消人員獲報趕抵現場時，發現謝母已明顯死亡，家屬在極度悲傷與震驚下，當場表示拒絕送醫。警方隨即將在場的謝男以殺人現行犯逮捕。現場除了發現行凶刀具外，在逮捕與處理過程中，甚至有兩名員警的眼睛不慎遭到辣椒水灼傷，經緊急清洗後，所幸並無大礙，未需送醫。

後續現場已完全交由警方進行勘查與證據蒐證。全案於昨日（31日）由檢方完成相驗程序，確認謝母的死因與身中多處致命刀傷有關，凶嫌謝男目前已被依殺人罪嫌，隨案移送至彰化地檢進行後續偵辦。