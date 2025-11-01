　
社會 社會焦點 保障人權

媽和朋友聊天他不爽！58刀冷血砍死86歲老母　鹿港惡子收押

▲彰化鹿港發生殺母逆倫案。（示意圖，與本案無關／民眾提供）

▲彰化鹿港發生殺母逆倫案，兇嫌以類似的農用鎌刀弒母。（示意圖，與本案無關／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

鹿港一名56歲謝姓男子10月30日深夜，情緒失控持刀狂砍，86歲老母親全身58處刀傷，當場倒臥血泊中身亡，警方初步調查，案發當夜，謝男見媽媽與朋友在家裡聊天，因此心生不滿情緒失控，大聲咆哮趕人離開並持農用鐮刀攻擊，致母親身中58處刀傷，當場倒臥血泊中身亡，警方獲報後，立即派員趕赴現場，將男子當場依現行犯逮捕，警詢後已依殺害尊親屬罪、家暴、毀損等罪嫌移送聲押獲准。

根據鹿港警分局的調查，這起悲劇發生在10月30日晚上10點左右。謝男在家中排行老二，與母親同住，當時見到母親與友人在家中客廳聊天，不知何故，他突然情緒激動，對母親的朋友大聲咆哮，要求對方離開。據悉當時現場氣氛瞬間緊繃，老母親立即要孫子趕快回家，然而，更令人意想不到的是，謝男在憤怒中完全失去了理智，期間與兒子爆發口角衝突。

據了解，謝男隨手抓起了家中常用的農用鐮刀，將鋒利的刀口對準了生養自己的母親，在情緒失控下朝母親猛烈攻擊，導致年邁的母親閃避不及，全身受到58處嚴重刀傷。由於傷勢過重，失血過多，高齡的謝母當場就失去了呼吸與心跳，救護人員趕抵時，就已死亡。

鹿港警分局在接獲報案後，立即派遣警力火速趕往現場。員警到達時，謝姓男子仍在現場，並未逃離。警方當場壓制這名涉嫌弒母的逆子，並依現行犯將他逮捕，並依《刑法》殺害直系血親尊親屬罪等罪嫌，移送彰化地檢偵訊後，聲押獲准，遺體相驗完畢，擇日解剖釐清確切死因。

不幸遭小兒子殺害的謝母，育有兩名兒子均事業有成，本應安享晚年，如今卻命喪至親之手。據知情人士透露，涉嫌行凶的小兒子疑似有情緒不穩與家暴問題，妻子已離去。未料僅因母親與友人的一場尋常聊天，與家人爆發口角失控持鐮刀弒母，家庭糾紛最終演變成無法挽回的人倫慘案。

ETtoday新聞網提醒您：

拒絕家庭暴力，請撥打110、113。
防止老人受虐，請撥打110、113。

10/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
434 2 9314 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

相關新聞

蚵車倒退嚕翻覆　 後車急閃逃劫畫面曝

蚵車倒退嚕翻覆　 後車急閃逃劫畫面曝

一輛滿載台北遊客的觀光「鐵牛蚵車」，今（1）日下午芳苑鄉發生驚險翻覆事故。該輛蚵車在上坡時倒退嚕，撞擊路緣石翻覆，造成車上10名來自台北的遊客受傷，消防局立即啟動大量傷病患處置機制，所幸均為輕微擦挫傷，送醫後已無大礙。警方初步研判，因傳動軸突然斷裂失去動力釀禍，現在翻覆瞬間的畫面也曝光。

芳苑鐵牛蚵車倒退嚕翻車　10人送醫

芳苑鐵牛蚵車倒退嚕翻車　10人送醫

父子口角阿嬤勸架　遭兒狂砍58刀慘死　

父子口角阿嬤勸架　遭兒狂砍58刀慘死　

民進黨彰化縣長初選！黃秀芳成立競辦

民進黨彰化縣長初選！黃秀芳成立競辦

約會遭性侵2次求償20萬敗訴　1句話露餡

約會遭性侵2次求償20萬敗訴　1句話露餡

彰化鹿港警分局聊天鐮刀殺人殺害尊親屬國審

