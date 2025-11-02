日本26年懸案破了！高中女「告白遭拒」藏恨20年　下手殺他老婆

記者張方瑀／綜合報導

日本名古屋一起懸宕超過四分之一世紀的命案終於有了結果。26年前在自宅遭殺害的主婦高羽奈美子，如今兇手現身自首，竟然是丈夫高羽悟的高中同學。警方證實，69歲嫌犯安福久美子已於10月31日遭逮捕，她曾在學生時期向高羽悟告白結果遭到拒絕，但目前仍未確認真正的行兇原因。

高羽悟多年來堅持不讓線索消失，即使公寓早已人去樓空，他仍持續支付房租，維持案發現場原貌，花費超過2200萬日圓。如今，玄關地板上依舊留有早已氧化的血跡，牆上停在1999年11月的月曆，也成了時間凝結的見證，「努力支付房租是值得的，沒想到犯人竟然是我認識的人，對奈美子真的很抱歉。」

▲高羽悟在破案後受訪。（圖／達志影像／美聯社）



警方指出，安福久美子多年來都是調查對象，卻一直拒絕提供DNA樣本。直到今年10月態度出現轉變，她終於配合採樣，並在檢驗結果出爐前一天主動前往警署自首，比對結果顯示，現場血跡DNA與她一致。

根據高羽悟說法，兩人曾是軟式網球社成員，當年他收到對方的告白信但未回應，之後僅在案發前一年於校友會短暫碰面。警方目前仍在追查她如何進入高羽家中。此案歷年累計動員約10萬名警力，重新檢視過5000名相關人士資料，終於在今年出現突破。

為讓亡妻沉冤得雪，高羽多年來發傳單、上節目求線索。日本放送協會（NHK）原定11月1日播出專題《未解決事件》，主題為「致逃亡犯：來自遺屬的話」。雖然節目前一天傳出逮捕消息，NHK仍照計畫播出，並在畫面加註「嫌疑人已於10月31日被捕」字樣，更新高羽悟最新心聲。

▲▼日本名古屋主婦高羽奈美子26年前在自家遭殺害。（圖／達志影像／美聯社）



節目採訪了辦案刑警，重回到保留26年的案發現場。刑警表示，調查過程中發現，案發時桌上放著泡麵，旁邊還有剝過的橘子皮散亂放著。奈美子是很愛乾淨的人，如果知道有訪客，一定會整理房間，因此推測凶嫌的到訪是意料之外。

節目中掀開放在玄關處的保護墊，露出底下保留了26年的血痕，雜亂的血鞋印依舊相當清晰。警方由此判斷兇嫌鞋子尺碼24公分，血型為B型。她可能在與奈美子的打鬥過程中受傷，用手帕或毛巾摀住，還在門口留下血跡。

回憶整起事件，高羽悟說，「聽到犯人名字真的嚇了一跳，完全沒想到是她。我以為犯人早就逃出名古屋了，沒想到她一直住在港區。」

對於安福遭到逮捕，他表示，「之前完全不知道有這個嫌疑人，不過即使有，警察也不會告訴我吧。」