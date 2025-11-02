　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

存到1億日圓爽退休！日55歲男「2年資產腰斬」　崩潰喊：我太愚蠢

▲▼沒錢,破產,負債,債務。（圖／VCG）

▲日本55歲累積資產突破1億日圓選擇退休，但短短2年後資產幾乎腰斬。（示意圖／VCG）

記者張方瑀／綜合報導

許多人嚮往財務自由、提早退休的「FIRE生活」，但現實並不總是如想像般美好。日本一名男子靠著長年投資股票與不動產，成功在55歲時累積資產突破1億日圓（約新台幣2000萬元），達成夢寐以求的財務自由。然而短短2年後，他的資產幾乎腰斬，從天堂瞬間墜入地獄，最後甚至得向昔日部屬低頭求助，希望重返職場。

迎接FIRE人生　55歲男實現「理想退休夢」

根據《THE GOLD ONLINE》報導指出，57歲的福山隼人（化名）大學畢業後進入製藥公司任職，從20多歲起就立志經濟獨立。他堅持把薪水的一部分投入股票與基金，到了50多歲時更開始接觸房地產投資，購下一棟中古公寓，靠房租建立穩定現金流。

隨著股市上揚與房市熱絡，他的資產不斷膨脹，最終在55歲那年正式跨過「1億日圓」門檻，決定辭職提早退休。離職當天，公司同事為他舉辦溫馨的惜別會，部屬獻花祝福，他也在歡笑與感動中結束30多年職涯，心想「接下來要好好享受人生」。

剛退休的幾個月，他的生活堪稱夢幻——早上睡到自然醒、午間開酒小酌，偶爾與妻子出遊，不必擔心金錢與時間，彷彿真正活成自己理想中的樣子。

股市暴跌房客退租　財務自由變成惡夢

然而，幸福沒維持太久。半年後股市大跌，福山的投資組合慘遭重挫，股息與分紅收入大減。同時，房地產也接連出現退租與修繕問題，租金收入瞬間腰斬。為了應付突如其來的開銷，他只好賣出持股填補資金缺口，陷入「越賣越虧」的惡性循環。

短短2年內，他的資產縮水近一半。生活陷入緊繃，節省開支成為日常，夫妻間的對話越來越少，家庭氣氛急速降溫。原本以為能「無憂無慮」的他，成了家中失業的頂樑柱，每天都在自責與焦慮中度過。

最終，福山鼓起勇氣撥電話給自己曾經帶過的部屬，哽咽地說，「我太愚蠢了，當初不該這麼輕率辭職。拜託，就算只是約聘，也讓我回去工作吧。」這段FIRE人生，就此畫下句點。

理財師警告：FIRE不是終點，而是起點

理財規劃師辻本剛士分析指出，許多FIRE族群雖靠投資與不勞所得維生，但資產高度依賴市場表現，一旦市況惡化、缺乏風險準備，就容易重演福山的悲劇。

他提醒，「FIRE不是終點，而是另一段人生的起點」。要讓退休生活長久穩定，不僅要設計穩定的被動收入來源，也必須建立長期資產配置與支出控制計畫，才能真正享受自由，而非被自由反噬。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/31 全台詐欺最新數據

更多新聞
464 5 4303 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
山本由伸神救援！史密斯揭秘話：投1局就贏　結果他投了快3局
搶看蔡依林！　上千粉癱瘓北流畫面曝光
快訊／山本由伸獲選世界大賽MVP！
獨／北投溫泉池意外！　1男1女暈倒命危
大谷翔平盛讚山本由伸：他是世界第一投手
山本由伸連2戰登板奪勝！　感性發聲：回到小時候
台中加拿大女遊客走斑馬線遭撞飛！　驚悚影片曝
快訊／道奇奪下二連霸！
范姜彥豐兄弟高顏值同框照曝！　媽媽是「選美皇后」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

地下室箱子打開「驚見失蹤小女孩」　遭噁男網友囚禁性侵

美富豪CEO遭員工綁架殺害　惡行曝光：逼做500下伏地挺身才發薪

存到1億日圓爽退休！日55歲男「2年資產腰斬」　崩潰喊：我太愚蠢

烏軍苦守！東線戰略重鎮「數千敵兵逼近」　補給線遭猛轟

日本26年懸案破了！高中女「告白遭拒」藏恨20年　下手殺他老婆

中日防長會晤　小泉進次郎強調台海穩定重要性

大馬狼父「性侵2未成年繼女」長達5年　重判鞭刑18次、監禁104年

「召妓40人」五星飯店嗨玩！安德魯王子訪泰　荒淫行徑曝光

美國：中國暫緩稀土管制　放行安世半導體出貨

哈佛醫學院大樓凌晨爆炸！警疑「蓄意犯案」　2嫌倉皇逃離

粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害

GD表演「習近平台下認真看」　加拿大總理變迷弟拿手機狂拍

台灣E.L.F.自製單曲送SJ..利特中文感謝　始源告白「永遠在一起」東海承諾送回禮！

酒駕男見臨檢「建高迴轉卡車陣」　怕刮傷1379萬法拉利乖乖被逮

小朋友扮《暫時停止呼吸》抬轎鬼　效果太逼真網友驚：現場差點嚇尿

中和大貨車擦撞機車！32歲男騎士送醫不治　驚悚畫面曝

地下室箱子打開「驚見失蹤小女孩」　遭噁男網友囚禁性侵

美富豪CEO遭員工綁架殺害　惡行曝光：逼做500下伏地挺身才發薪

存到1億日圓爽退休！日55歲男「2年資產腰斬」　崩潰喊：我太愚蠢

烏軍苦守！東線戰略重鎮「數千敵兵逼近」　補給線遭猛轟

日本26年懸案破了！高中女「告白遭拒」藏恨20年　下手殺他老婆

中日防長會晤　小泉進次郎強調台海穩定重要性

大馬狼父「性侵2未成年繼女」長達5年　重判鞭刑18次、監禁104年

「召妓40人」五星飯店嗨玩！安德魯王子訪泰　荒淫行徑曝光

美國：中國暫緩稀土管制　放行安世半導體出貨

哈佛醫學院大樓凌晨爆炸！警疑「蓄意犯案」　2嫌倉皇逃離

狩獵自主管理！卓溪鄉15部落成立協會　分署頒129張首批狩獵證

馮淬帆後事將遵照遺願！　外甥感謝外界曝「1決定」：心與大家同在

砸2472億對美採購F-16V今年0交機　他：還不能求償合約延誤

山本由伸神救援！史密斯揭秘話：投1局就贏　狂讚他投3局不可思議

地下室箱子打開「驚見失蹤小女孩」　遭噁男網友囚禁性侵

美國屁孩大鬧東京鳥居…誤入靈異結界　爆紅AI短片是「台灣之光」

美富豪CEO遭員工綁架殺害　惡行曝光：逼做500下伏地挺身才發薪

直擊／搶看蔡依林！　現場擠爆5千粉...癱瘓北流畫面曝光

「替被毆學生報仇」醉男對公車司機揮螺絲起子　警火速壓制逮捕

「華城殺人魔」李春才姦殺14人性侵30人　前妻首現身：為何沒殺我

【閃開撞到不負責】萬聖節遇「兩津勘吉」結伴皮卡丘

國際熱門新聞

CNN揭台灣宴請美官員竟「無1人出席」！　引發外交焦慮

衛星照曝蘇丹慘況！叛軍屠殺　活人所剩無幾

日人妻被殺26年懸案　嫌竟是夫高中同學

高市早苗手提包賣到缺貨！訂單排到5月

習近平APEC下榻「四星酒店」　原因曝光

召妓40人嗨玩　安德魯王子荒淫行徑曝

日本熊狂出沒！合掌村楓葉點燈取消

馬爾地夫：2007年後出生者全面禁菸

高市早苗「罕見1動作」韓媒盛讚：超有禮貌

美財長超好奇！林信義曝台科技聚落秘辛

高市早苗：對美5500億美元投資協議不重談

車諾比核災禁區驚現詭異藍毛狗

APEC領袖合照曝！林信義與習近平0互動

台韓晶片PK？林信義回應輝達韓國合作

更多熱門

相關新聞

「35歲前要買房！」小資女靠自己存300萬　網聽買房計畫狂勸退

「35歲前要買房！」小資女靠自己存300萬　網聽買房計畫狂勸退

在薪資成長緩慢、房價高漲的時代，是否應該堅持買房夢想，成了許多小資族的理財難題。近日一名30歲女網友在論壇Dcard分享自己存錢與投資歷程，透露至今已累積300萬元資產，並訂下「35歲前存到500萬就買房」的計畫，文章一出，引起大批網友熱烈討論與兩極回應。

26年懸案破了　高中女「告白遭拒」狠殺他老婆

26年懸案破了　高中女「告白遭拒」狠殺他老婆

中日防長會晤　小泉強調台海穩定重要性

中日防長會晤　小泉強調台海穩定重要性

李在明請習近平協助　盼推動與北韓重啟對話

李在明請習近平協助　盼推動與北韓重啟對話

高市早苗：對美5500億美元投資協議不重談

高市早苗：對美5500億美元投資協議不重談

關鍵字：

理財投資財務自由退休日本日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

快訊／道奇世界大賽二連霸

CNN揭台灣宴請美官員竟「無1人出席」！　引發外交焦慮

孩子哭范姜卻戴耳機　網挖2年前影片曝真相

范姜彥豐最新反擊粿粿　律師揭「3人難得共識」

衛星照曝蘇丹慘況！叛軍屠殺　活人所剩無幾

即／連鎖旅館台中店傳房客陳屍

鄭家純親解「月子中心業配」階級內幕！

粿粿道歉片「這段是最大亮點」　律師推測：大量女性倒向她

范姜彥豐「細到60、37元都記帳」　網傻：荒謬又好笑

快訊／8級強風來了　今雨區擴大

王子粿粿爆不倫代言又掉1個！品牌方宣布「合作關係結束」

粿粿范姜爆料婚變　律師：法庭上絕對不利

日人妻被殺26年懸案　嫌竟是夫高中同學

高市早苗手提包賣到缺貨！訂單排到5月

就是大谷翔平！道奇官宣G7先發

更多

最夯影音

更多
粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害

粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害
GD表演「習近平台下認真看」　加拿大總理變迷弟拿手機狂拍

GD表演「習近平台下認真看」　加拿大總理變迷弟拿手機狂拍

台灣E.L.F.自製單曲送SJ..利特中文感謝　始源告白「永遠在一起」東海承諾送回禮！

台灣E.L.F.自製單曲送SJ..利特中文感謝　始源告白「永遠在一起」東海承諾送回禮！

酒駕男見臨檢「建高迴轉卡車陣」　怕刮傷1379萬法拉利乖乖被逮

酒駕男見臨檢「建高迴轉卡車陣」　怕刮傷1379萬法拉利乖乖被逮

小朋友扮《暫時停止呼吸》抬轎鬼　效果太逼真網友驚：現場差點嚇尿

小朋友扮《暫時停止呼吸》抬轎鬼　效果太逼真網友驚：現場差點嚇尿

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面