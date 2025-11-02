存到1億日圓爽退休！日55歲男「2年資產腰斬」　崩潰喊：我太愚蠢

▲日本55歲累積資產突破1億日圓選擇退休，但短短2年後資產幾乎腰斬。（示意圖／VCG）



記者張方瑀／綜合報導

許多人嚮往財務自由、提早退休的「FIRE生活」，但現實並不總是如想像般美好。日本一名男子靠著長年投資股票與不動產，成功在55歲時累積資產突破1億日圓（約新台幣2000萬元），達成夢寐以求的財務自由。然而短短2年後，他的資產幾乎腰斬，從天堂瞬間墜入地獄，最後甚至得向昔日部屬低頭求助，希望重返職場。

迎接FIRE人生 55歲男實現「理想退休夢」

根據《THE GOLD ONLINE》報導指出，57歲的福山隼人（化名）大學畢業後進入製藥公司任職，從20多歲起就立志經濟獨立。他堅持把薪水的一部分投入股票與基金，到了50多歲時更開始接觸房地產投資，購下一棟中古公寓，靠房租建立穩定現金流。

隨著股市上揚與房市熱絡，他的資產不斷膨脹，最終在55歲那年正式跨過「1億日圓」門檻，決定辭職提早退休。離職當天，公司同事為他舉辦溫馨的惜別會，部屬獻花祝福，他也在歡笑與感動中結束30多年職涯，心想「接下來要好好享受人生」。

剛退休的幾個月，他的生活堪稱夢幻——早上睡到自然醒、午間開酒小酌，偶爾與妻子出遊，不必擔心金錢與時間，彷彿真正活成自己理想中的樣子。

股市暴跌房客退租 財務自由變成惡夢

然而，幸福沒維持太久。半年後股市大跌，福山的投資組合慘遭重挫，股息與分紅收入大減。同時，房地產也接連出現退租與修繕問題，租金收入瞬間腰斬。為了應付突如其來的開銷，他只好賣出持股填補資金缺口，陷入「越賣越虧」的惡性循環。

短短2年內，他的資產縮水近一半。生活陷入緊繃，節省開支成為日常，夫妻間的對話越來越少，家庭氣氛急速降溫。原本以為能「無憂無慮」的他，成了家中失業的頂樑柱，每天都在自責與焦慮中度過。

最終，福山鼓起勇氣撥電話給自己曾經帶過的部屬，哽咽地說，「我太愚蠢了，當初不該這麼輕率辭職。拜託，就算只是約聘，也讓我回去工作吧。」這段FIRE人生，就此畫下句點。

理財師警告：FIRE不是終點，而是起點

理財規劃師辻本剛士分析指出，許多FIRE族群雖靠投資與不勞所得維生，但資產高度依賴市場表現，一旦市況惡化、缺乏風險準備，就容易重演福山的悲劇。

他提醒，「FIRE不是終點，而是另一段人生的起點」。要讓退休生活長久穩定，不僅要設計穩定的被動收入來源，也必須建立長期資產配置與支出控制計畫，才能真正享受自由，而非被自由反噬。