日本岐阜熊狂出沒連襲4人！　白川村合掌村附近「楓葉點燈」取消

▲白川村的合掌村楓葉點燈活動取消。（圖／翻攝自Facebook／白川郷合掌造り民家園）



記者董美琪／綜合報導

日本岐阜縣與愛知縣等地近期接連傳出熊攻擊人的事件，其中以岐阜縣白川村的合掌村附近最受關注。原定於今、明（1日、2日）舉行的楓葉點燈活動已宣布取消，以保障民眾安全。

據「每日新聞」報導，日本東北地區近期也頻傳熊出沒事件，而冬眠前熊活動範圍擴及岐阜及愛知等中部地區。岐阜縣今秋迄今已有四起人員受傷事件。9月2日，中津川市一名男高中生放學途中遭熊攻擊，頭部及背部受傷；隔日，縣府發布亞洲黑熊出沒注意報，提醒居民提高警覺。

▲日本世紀遺產合掌村，發現熊的蹤跡。（圖／翻攝自白川村公所）



隨後，飛驒市神岡町一名80多歲鳥獸對策隊工作人員於9月27日遭陷阱中熊襲擊，造成頭部與右手受傷。10月5日，一名40多歲西班牙遊客在合掌村等公車時，右手腕被熊抓傷；事件一週後，高山市一名70多歲長者也被熊襲擊，頭部及左手腕受傷。

白川村自今年4月起至10月28日，共有111起熊目擊通報，較去年同期的35起大幅增加三倍以上。園區內野外博物館「合掌造民家園」指出，園內熊曾使用樹枝築窩，也啃食柿子，夜間更會出沒；相關人員已清除可能吸引熊的果實。

此外，高山市丹生川町因昨日接獲熊目擊通報，決定讓轄內兩所學校臨時停課，防範意外發生。

▼合掌村楓葉點燈活動取消。（圖／翻攝自Facebook／白川郷合掌造り民家園）

