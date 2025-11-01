林信義會晤高市早苗20分鐘畫面曝光！　台日盼深化AI與經貿合作

▲高市早苗與林信義見面，發文表示希望日本與台灣之間的務實合作能夠深化。（圖／翻攝自X／高市早苗）



記者董美琪／綜合報導

2025年亞太經濟合作會議（APEC）1日圓滿落幕，台灣代表團表示，領袖代表林信義於會議期間與日本首相高市早苗會晤，雙方交流約20分鐘。林信義表達，希望未來台日能在人工智慧、數位貿易及經濟、防災等多項領域深化合作。

高市早苗也在社群平台分享與林信義合影，表示期盼台日間實務合作能持續推進。台灣代表團指出，會晤中雙方重申台日共享基本價值，互為重要經貿夥伴與友人，並期待兩國友好關係不斷加深。

林信義代表總統賴清德，對高市早苗表示誠摯祝賀，並祝福日本政府在她領導下順利推動各項國政。他同時提出，希望雙方能在AI、數位貿易、經濟、防災及其他相關議題上加強合作。

高市早苗重申日本重視台海和平與穩定，對台灣近期自然災害表達慰問，並支持台灣在國際組織中發揮更有意義的角色。林信義對日本政府長期對台灣的支持及友誼表達感謝，並期望雙方持續深化交流，共同促進印太地區的繁榮與穩定。