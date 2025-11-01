　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

高市早苗會李在明「罕見1動作」引熱議！　韓媒盛讚：超有禮貌

▲▼ 高市早苗向太極旗鞠躬致意。（圖／路透）

▲ 高市早苗向太極旗鞠躬致意。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本首相高市早苗日前為亞太經合會（APEC）領袖會議訪韓，10月30日與南韓總統李在明舉行會談，攝影機捕捉到兩人握手合影後，高市早苗向身後南韓國旗「太極旗」鞠躬致意，引發韓媒高度關注。

根據日媒《每日新聞》，南韓保守派《東亞日報》盛讚高市「展現十足禮儀」；進步派《韓民族日報》則指出，「雖然在歡迎儀式上有時會向對方國旗行禮，但在會談場合向他國國旗鞠躬實屬罕見」；經濟媒體《每日經濟》更稱，這項「罕見舉動顯示她對韓國的尊重」。

這個動作格外引發關注，主因為高市早苗長期被南韓視為「強硬右派」代表人物。她曾多次參拜靖國神社，並公開質疑前首相村山富市在二戰50周年針對日本殖民統治及侵略行為發表道歉聲明，認為「總理沒有權利替50年前的政府決定道歉」。

南韓網友對此則反應兩極，有人稱她「與傳聞不同」、「只要韓日能和睦相處，就算只是作秀也沒關係」、「真心的一次問候勝過千言萬語」；也有人質疑，「這只是外交手段」、「不要被騙了」。

高市早苗在會談中則強調，「日韓是彼此重要鄰國，在當前戰略環境下，雙邊合作重要性進一步增加」，並提及今年適逢日韓邦交正常化60周年，期盼在既有基礎上「令兩國關係朝未來導向、穩定方向發展」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
434 2 9314 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
范姜彥豐「細到60、37元都記帳」　網見粿粿表情一幕：荒謬又
頑童快閃台中開唱半小時！數千粉絲癱瘓車站
建議柯文哲出書「在獄中的364天」　陳佩琪酸：要請賴總統幫忙
快訊／豬隻禁運禁宰　最快11/7解禁

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本女高校園「驚見人骨」！已嚴重白骨化　死者身分曝光

駕駛打瞌睡「自撞收費站」炸成火球畫面曝！　曼谷深夜恐怖車禍

高市早苗會李在明「罕見1動作」引熱議！　韓媒盛讚：超有禮貌

印度15歲少年「緊貼鐵軌自拍」！下秒被火車撞死　奪命瞬間曝

川習會未談台灣　專家：對台不是壞事「反而鬆口氣」

美政府關門滿月！2法官打臉川普　命令續發食物券補助

川普拒重啟「美加貿易談判」！關稅廣告惹毛他　卡尼道歉也沒用

「熊衝出樹叢」攻擊巡邏日本公務員！骨頭刺穿皮膚　重傷骨折

APEC領袖通過《慶州宣言》　首推AI合作協議「美中參與」

坦尚尼亞大選掀全國示威！　反對黨控血腥鎮壓「3天已700死」

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

劉嘉玲震驚「偶像不能談戀愛？」　柯淳直言：觀眾不會想看

驚悚瞬間！女駕駛無照酒駕「載5未成年」自撞釀6傷　11歲童險沒命

《終極戰士：殺戮星球》宇宙最強戰士回歸　「掠奪者竟成獵物」經典IP再登大銀幕

苗可麗「隔空就能吸」狂開車　突喊「弄開又不吃」全場笑瘋

張棋惠帶9歲愛女「騎車輕旅行」　KID發豪語「裝滿就帶走」她滿載而歸XD

「地表最強」M1A2T戰車正式成軍！　賴清德：實力帶來真和平、不卑不亢維持現狀

美牛稱霸台灣市場！「2025奔犇匯」盛大表揚鼎鑽合作夥伴

三巨頭「炸雞高峰會」！　黃仁勳睽違15年訪韓 開心舉杯致意

【譚兵讀武EP277】「奪控薛家島」掩護青島10萬人大撤退　孫振仙墊底登船卻遭軍法究責

日本女高校園「驚見人骨」！已嚴重白骨化　死者身分曝光

駕駛打瞌睡「自撞收費站」炸成火球畫面曝！　曼谷深夜恐怖車禍

高市早苗會李在明「罕見1動作」引熱議！　韓媒盛讚：超有禮貌

印度15歲少年「緊貼鐵軌自拍」！下秒被火車撞死　奪命瞬間曝

川習會未談台灣　專家：對台不是壞事「反而鬆口氣」

美政府關門滿月！2法官打臉川普　命令續發食物券補助

川普拒重啟「美加貿易談判」！關稅廣告惹毛他　卡尼道歉也沒用

「熊衝出樹叢」攻擊巡邏日本公務員！骨頭刺穿皮膚　重傷骨折

APEC領袖通過《慶州宣言》　首推AI合作協議「美中參與」

坦尚尼亞大選掀全國示威！　反對黨控血腥鎮壓「3天已700死」

藍營群起圍攻吳音寧　她曝原因：敢改革的人是既有體制最想排除的

日本女高校園「驚見人骨」！已嚴重白骨化　死者身分曝光

陸翁車廂逼女生讓座　「硬坐大腿」伸手偷摸狂磨蹭

北部飄涼雨「低溫探19度」　海鷗颱風最快明生成

特斯拉坐不下...十億女星出手了！　為草泥馬買新車：富養寵物

全國柔力球錦標賽基隆登場　謝國樑：打造最健康海洋城市

傳動軸斷了！蚵車倒退嚕翻覆釀10傷　 後車急閃逃劫驚險畫面曝

TWICE Momo砸43億買豪宅！全額都現金　住富人區「鄰居是玄彬夫妻」

真理大學60週年慶謝志堅談航運　看紅海危機難解、陽明需持續擴充

王鴻薇曝台肥董座酬勞金1508萬　嗆吳音寧肥貓有黨証就好

【下一站田中】台南警趕處理車禍　180度左轉栽進田裡

國際熱門新聞

習近平APEC下榻「四星酒店」　原因曝光

習近平會見高市早苗提台灣　籲日恪守重要共識

川普讓步求合作　外媒：各環節都敗給習近平

公關神人！　高市早苗找印尼總統「1動作」瘋傳

川普：看中國遏止芬太尼成果　就撤剩下10％關稅

川普秀神祕小卡　習近平笑成「＞＜」

全日空震撼宣布！ 「AirJapan」將停飛　僅營運兩年

文革「北京人質」逝世　前路透記者享壽87歲

美國女法官「當街脫褲小便」！半裸蹲草叢

美乳女神「上空」參加女力聚會　百萬人朝聖

川普廢「1美分硬幣」　引爆全美交易混亂

飯店公布「最少人」用備品　網：真沒用過

黃仁勳：中國有大量自產AI晶片　美中合作是雙贏

車銀優主持APEC晚宴　名廚愛德華李操刀晚餐

更多熱門

相關新聞

5天5千元！高雄國小畢旅爽玩「京阪＋環球影城」

5天5千元！高雄國小畢旅爽玩「京阪＋環球影城」

太羨慕了！高雄市岡山區和平國小今年畢業旅行規劃到日本大阪旅遊，5天4夜團費竟只要自費5000元，讓家長直呼「好想跟！」校長林世偉證實屬實，因本屆畢業生只有15人，會長主動提出國旅改出國，差額由會長和顧問自掏腰包贊助，其他家長負擔也不會太重，消息一出讓孩子開心死了！

「熊衝出樹叢」攻擊日公務員！重傷骨折

「熊衝出樹叢」攻擊日公務員！重傷骨折

突收「12萬信用卡帳單」以為被騙！阿公回想傻眼：只花25元

突收「12萬信用卡帳單」以為被騙！阿公回想傻眼：只花25元

狂掃台味戰利品獲7.5讚　日女PO文道謝

狂掃台味戰利品獲7.5讚　日女PO文道謝

川普亞洲之行　推動「交易式外交」

川普亞洲之行　推動「交易式外交」

關鍵字：

日本韓國高市早苗亞太經合會外交

讀者迴響

熱門新聞

快訊／粿粿17分長片：我不會迴避做錯的事

粿粿淚揭離婚5導火線！扛8成家用「生產費也自己付」

粿粿3點駁斥范姜彥豐指控！財產「完全透明清楚」

粿粿iPad被看到！「發了不該發的誓」

粿粿哭認：和王子有踰矩行為！遭范姜彥豐折磨崩潰

粿粿澄清「離婚主因非外力介入」

台肥震撼彈！　吳音寧接任董事長

電商女王周品均：一個女生犯了錯，不代表就該被全網性羞辱

范姜彥豐前女友限動：人品就是最好的風水

道奇逼出G7殊死戰

范姜彥豐怒轟王子「自相矛盾」

3寶媽激戰兒子體育老師　姦情曝光他哭窮被抓包

「一票男友都回蛤？」萬人涼掉：粿粿王子市場超小

清消失敗！豬農家三度採陽　大門、車子皆陽性

羅伯斯表態：大谷翔平將於第7戰登板

更多

最夯影音

更多
偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割
劉嘉玲震驚「偶像不能談戀愛？」　柯淳直言：觀眾不會想看

劉嘉玲震驚「偶像不能談戀愛？」　柯淳直言：觀眾不會想看

驚悚瞬間！女駕駛無照酒駕「載5未成年」自撞釀6傷　11歲童險沒命

驚悚瞬間！女駕駛無照酒駕「載5未成年」自撞釀6傷　11歲童險沒命

《終極戰士：殺戮星球》宇宙最強戰士回歸　「掠奪者竟成獵物」經典IP再登大銀幕

《終極戰士：殺戮星球》宇宙最強戰士回歸　「掠奪者竟成獵物」經典IP再登大銀幕

苗可麗「隔空就能吸」狂開車　突喊「弄開又不吃」全場笑瘋

苗可麗「隔空就能吸」狂開車　突喊「弄開又不吃」全場笑瘋

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面