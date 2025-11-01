高市早苗會李在明「罕見1動作」引熱議！　韓媒盛讚：超有禮貌

▲ 高市早苗向太極旗鞠躬致意。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本首相高市早苗日前為亞太經合會（APEC）領袖會議訪韓，10月30日與南韓總統李在明舉行會談，攝影機捕捉到兩人握手合影後，高市早苗向身後南韓國旗「太極旗」鞠躬致意，引發韓媒高度關注。

根據日媒《每日新聞》，南韓保守派《東亞日報》盛讚高市「展現十足禮儀」；進步派《韓民族日報》則指出，「雖然在歡迎儀式上有時會向對方國旗行禮，但在會談場合向他國國旗鞠躬實屬罕見」；經濟媒體《每日經濟》更稱，這項「罕見舉動顯示她對韓國的尊重」。

這個動作格外引發關注，主因為高市早苗長期被南韓視為「強硬右派」代表人物。她曾多次參拜靖國神社，並公開質疑前首相村山富市在二戰50周年針對日本殖民統治及侵略行為發表道歉聲明，認為「總理沒有權利替50年前的政府決定道歉」。

南韓網友對此則反應兩極，有人稱她「與傳聞不同」、「只要韓日能和睦相處，就算只是作秀也沒關係」、「真心的一次問候勝過千言萬語」；也有人質疑，「這只是外交手段」、「不要被騙了」。

高市早苗在會談中則強調，「日韓是彼此重要鄰國，在當前戰略環境下，雙邊合作重要性進一步增加」，並提及今年適逢日韓邦交正常化60周年，期盼在既有基礎上「令兩國關係朝未來導向、穩定方向發展」。