生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

5天5千元！高雄國小畢旅爽玩「京阪＋環球影城」　學生嗨翻

▲高雄和平國小畢業旅行玩日本5天團費只要5000元。（圖／翻攝自threads）

▲高雄和平國小畢業旅行玩日本5天團費只要5000元。（圖／翻攝自threads）

記者許宥孺／高雄報導

太羨慕了！高雄市岡山區和平國小今年畢業旅行規劃到日本大阪旅遊，5天4夜團費竟只要自費5000元，讓家長直呼「好想跟！」校長林世偉證實屬實，因本屆畢業生只有15人，會長主動提出國旅改出國，差額由會長和顧問自掏腰包贊助，其他家長負擔也不會太重，消息一出讓孩子開心死了！

「帥兒子的畢業旅行，媽媽也想跟！」一名女網友在Threads上發文，圖片附上校外教學行程，仔細一看竟是日本京阪神5天4夜遊，行程規劃包含京都、大阪、奈良、嵐山、環球影城、六甲山滑雪場，簡直超夢幻，值得一提的是，團費竟只要5000元。

網友看到後狂讚，「也太幸福了吧！」、「別逼我把戶籍遷去高雄喔」、「我有預感這國小入學率要被擠爆了」、「我們這畢業生個位數也沒這麼好的行程」、「家長會長的財力也太強大」、「現在重讀還來得及嗎？」

▲▼日本環球影城。（圖／記者蔡玟君攝）

▲高雄小學生畢旅玩日本5天，行程包含環球影城。（圖／記者蔡玟君攝）

校長林世偉受訪時表示，這項計畫是由家長會長主動提出，本屆畢業生只有15人，會長的孩子也是其中一位，他希望給孩子們不一樣的畢業回憶，但又不想造成其他家庭過大的經濟負擔，因此提出了「用國內畢旅預算玩日本」方案，原本團費可能3萬5000元至4萬元，但孩子只需繳交5000元，差額由會長和家長會顧問們共同籌措贊助。

林世偉指出，過去學校畢旅也有同樣收費5千元，但只能在國內中部地區玩3天，學生一知道畢旅規劃，「每個都開心死了！很多根本沒出國過，光是想到可以去環球影城就夠讓他們興奮了。我自己也沒去過，可以去的話就太好了。」不管最後幾位學生參加，畢業旅行都會成行，不過預計參與度會相當高。

林世偉透露，會長本人相當低調、個性不願張揚，對外都說自己從事自由業，但其實擁有多家公司，平時就對學校軟硬體設施多有贊助，「他只是單純想把錢用在孩子身上，讓孩子開心，並非為了出名。」這項計畫原本十分低調，才剛發放意願調查表，沒想到有家長分享到網路上意外引發討論。

10/30 全台詐欺最新數據

關鍵字：

高雄和平國小畢業旅行日本國旅

