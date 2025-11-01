　
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸官方明年「隆重」紀念孫中山誕辰160周年　推進兩岸和平、統一大業

▲▼ 明年2026年11月12日是孫中山先生誕辰160週年紀念日，中國人民政治協商會議第十四屆全國委員會常務委員會決定屆時舉行隆重的紀念活動。 。（圖／翻攝央視新聞聯播）

▲ 明年2026年11月12日是孫中山先生誕辰160周年紀念日，中國人民政治協商會議第十四屆全國委員會常務委員會決定舉行隆重的紀念活動。 （圖／翻攝央視新聞聯播）

記者任以芳／北京報導

大陸全國政協第十四屆全體委員會常務委員會第十四次會議今（11日）通過決議，明年（2026年）11月12日將隆重舉辦紀念孫中山先生誕辰160週年活動。政協在公告中指出，紀念孫中山先生，不僅是對歷史的緬懷，將有助於「鞏固和發展最廣泛的愛國統一戰線，推動兩岸關係和平發展，推進祖國統一大業」

大陸官媒《央視》今晚新聞聯播報導，明年2026年11月12日是孫中山先生誕辰160週年紀念日，中國人民政治協商會議第十四屆全國委員會常務委員會決定屆時舉行隆重的紀念活動。

此次活動旨在緬懷這位「偉大的民族英雄、偉大的愛國主義者、中國民主革命的偉大先驅」，並弘揚其為民族獨立、社會進步與人民幸福所建立的不朽功勳。

政協在公告中指出，紀念孫中山先生，不僅是對歷史的緬懷，更是為了「學習、繼承和發揚孫中山先生的愛國思想、革命意志和進取精神」，以鞏固和發展海內外中華兒女的大團結，進一步凝聚民族向心力。

決議明確提出，舉辦此次紀念活動，將有助於「鞏固和發展最廣泛的愛國統一戰線，推動兩岸關係和平發展，推進祖國統一大業」，最大限度匯聚全民族力量，為以中國式現代化全面推進強國建設與民族復興偉業而不懈奮鬥。

今年是抗戰勝利80周年，也是台灣光復80周年，大陸官方明顯主導歷史話語權，舉辦各系列紀念活動，包括宣布設立台灣光復紀念日。上個月25日台灣光復80周年紀念日前夕，大陸第十四屆全國人大常委會第十八次會議於上個月24日在北京人民大會堂舉行第一次、第二次全體會議，由全國人大常委會委員長趙樂際主持會議。

該會議表決通過了《全國人大常委會關於設立台灣光復紀念日的決定》，明確自今年起，每年10月25日設立為「台灣光復紀念日」。這也是大陸方面史上第一次設立與涉台有關紀念日，明確呼應中共四中全會《十五五規劃建議》中「推進祖國統一進程」的具體舉措。

該會議特地強調，1945年10月25日，台灣與澎湖列島重歸中國主權管轄。此次設立紀念日，旨在「銘記台灣光復歷史，捍衛二戰勝利成果，強化兩岸同胞共同民族記憶，扎實推進祖國統一進程」。該議案由全國人大常委會委員長會議提出，法制工作委員會主任沈春耀作草案說明後，常委會進行分組審議並表決通過。

大陸官方試圖以「台灣光復」作為宣示主權的歷史節點。不只重申「抗戰勝利成果」，近年多次強化「聯大2758號決議」，同時向國際社會傳達訊息，「台灣回歸」是歷史既成事實，而非政治選項。透過歷史、法理來強調事實，北京對「台灣光復」已經不只是重塑歷史記憶，在兩岸政治氛圍敏感時刻下，凸顯主權立場與歷史詮釋權的重要政治信號。

10/30 全台詐欺最新數據

分享給朋友：

追蹤我們：

相關新聞

林濁水：綠營對柯建銘比孫中山、蔣介石還神聖　如此昏聵不可能不敗

林濁水：綠營對柯建銘比孫中山、蔣介石還神聖　如此昏聵不可能不敗

大罷免大失敗後，民進黨檢討聲浪不斷，力推罷免的總召柯建銘也被討論是否該辭職負責。而前立委林濁水今(25日)表示，民進黨對柯建銘總召就像國民黨對孫中山、蔣介石一樣，甚至比孫、蔣還神聖不可侵犯，黨內及媒體名嘴都不敢碰，如今黨團幹部再也跟隨不下去，仍一面辭一面繼續歌頌柯中山、柯介石，沒有半句批評，整個黨上下和支持者如此昏聵，不敗根本是不可能的。

孫中山遭揭是大罷免信徒　朱：這是誤解

孫中山遭揭是大罷免信徒　朱：這是誤解

孫中山孫女逝世　享嵩壽103歲

孫中山孫女逝世　享嵩壽103歲

朱立倫上街反罷　林右昌：若孫中山還在世會氣到說不出話

朱立倫上街反罷　林右昌：若孫中山還在世會氣到說不出話

孫中山逝世百年　朱：國民黨不會被打倒

孫中山逝世百年　朱：國民黨不會被打倒

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割
劉嘉玲震驚「偶像不能談戀愛？」　柯淳直言：觀眾不會想看

劉嘉玲震驚「偶像不能談戀愛？」　柯淳直言：觀眾不會想看

驚悚瞬間！女駕駛無照酒駕「載5未成年」自撞釀6傷　11歲童險沒命

驚悚瞬間！女駕駛無照酒駕「載5未成年」自撞釀6傷　11歲童險沒命

《終極戰士：殺戮星球》宇宙最強戰士回歸　「掠奪者竟成獵物」經典IP再登大銀幕

《終極戰士：殺戮星球》宇宙最強戰士回歸　「掠奪者竟成獵物」經典IP再登大銀幕

苗可麗「隔空就能吸」狂開車　突喊「弄開又不吃」全場笑瘋

苗可麗「隔空就能吸」狂開車　突喊「弄開又不吃」全場笑瘋

