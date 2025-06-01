孫中山孫女孫穗瑛逝世　享嵩壽103歲

▲孫中山孫女孫穗瑛。（圖／翻攝中山+）



記者蔡紹堅／綜合報導

國父孫中山的長孫女孫穗瑛傳出於3月24日在美國去世，享嵩壽103歲。廣東中山日報社「中山+」客戶端5月31日報導，家人為孫穗瑛在美國加州舉辦了追思會。

孫穗瑛1922年1月16日生於廣州，父親是孫中山長子、時任廣州市長的孫科，母親為陳淑英。她的兩位兄長孫治平、孫治強及妹妹孫穗華均已辭世。

孫穗瑛童年因時局動蕩、傷寒疫情等原因輾轉於廣州、上海之間，又因日軍侵略移居重慶、香港。10多歲時，由於孫科任職外交官，孫穗瑛隨著家人旅居全球多地，並屢次為躲避戰火倉促遷移，曾就讀於廣州、上海、香港及巴黎的多所學校，也曾隨父親出訪莫斯科。

孫穗瑛1941年赴美進入加州奧克蘭市密爾斯學院求學，後轉學至韋爾斯利學院，並於1945年取得學士學位。她的第一份工作是在聯合國擔任代表團一位華人代表的秘書，負責文件翻譯、文書撰寫、參加會議和記錄等工作。

孫穗瑛1947年與林達文在上海結婚，婚後返回紐約工作並組建家庭，兩人的婚姻持續了66年，直至2013年林達文離世。

根據「中山+」，孫穗瑛與孫中山的妻子宋慶齡的感情深厚而親密，宋慶齡更像是她的第二個母親，而不是繼祖母。

在1949年10月25日寫給宋慶齡的一封信中，孫穗瑛表示，希望回到中國，盡己所能為祖國和人民效力，無論以何種方式。此後，她經常回到中國探望宋慶齡，並伴隨其度過人生的最後時刻。

另外，孫穗瑛也是美國宋慶齡基金會的發起人之一。

孫穗瑛和妹妹孫穗華生前都十分關心家鄉中山市的發展，多次回國探親，無償捐贈大批文物。兩人於2016年6月被廣東省文物保護基金會評選為「2016年度廣東省文化遺產保護突出貢獻人物」，同年11月榮獲中山市政府授予「中山市榮譽市民」稱號，2018年10月被中國文物保護基金會評選為第十屆「薪火相傳——文化遺產築夢者傑出個人」。