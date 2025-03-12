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音樂會緬懷孫中山逝世百年　朱立倫：任何挫折都打倒不了國民黨

▲國民黨主席朱立倫出席國父逝世百年音樂會。（圖／國民黨提供）

▲國民黨主席朱立倫出席國父逝世百年音樂會。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨總理孫中山逝世100周年，國民黨今（12日）下午舉辦「孫文理念 綻放百年」民主音樂會。黨主席朱立倫致詞表示，孫中山所提民主自由、民權主義，是今天台灣最重要的精神，也是國民黨最大的堅持，民主自由更是大家生活中的DNA，所有國民黨人永遠要奉行總理的遺志，「革命尚未成功，同志仍需努力」，任何挫折打倒不了他們的決心。

孫中山逝世百周年，國民黨擴大舉辦系列活動，並於今下午在中影八德大樓演講廳舉行音樂會，邀請聲樂家呂麗莉、復興崗合唱團、男高音許文龍、歐開合唱團以及蕙虹管弦樂團演出包括「國父紀念歌」、「我的未來不是夢」、「向前行」等曲目，吸引逾百名民眾到場聆聽。

朱立倫指出，100年前的今天，孫中山不幸逝世，100年來，國父的信眾與華人同胞，無不緬懷國父對中華民國、對中國國民黨偉大的貢獻。國父創建中華民國，讓大家有民主自由的今天，民有、民治、民享的理想，三民主義的民族主義、民權主義、民生主義，在一代接一代、一棒接一棒的努力下，今天在台灣一一實現。

朱立倫說，在21世紀的今天，大家緬懷國父，要深記國父永遠囑咐的「天下為公」，一切為公，放下自我，這是大家最敬佩國父的精神。國父囑咐的「平等」與「博愛」，更是在生活與推動施政中最重要的民族的平等，中華民國要自立自強，民主自由更是大家生活中的DNA。

朱立倫說，國父所提的民主自由、民權主義，就是今天台灣最重要的精神，也是國民黨最大的堅持。民生主義要讓人民過好日子，時時以民為念、以民為本，這是國民黨無論在地方執政或在國會推動重要法案最重要的基礎。

朱立倫說，國父精神歷經百年不朽，相信未來的100年，所有國民黨人永遠要奉行總理的遺志，「革命尚未成功，同志仍需努力」，任何挫折打倒不了他們的決心，任何失敗不會改變他們革命的決心，這是總理給國民黨最重要的遺訓。

朱立倫提到，國民黨在三月舉辦一系列的國父逝世百年紀念活動，除了今天的音樂會，中央黨部二樓也有國父逝世百年特展，歡迎民眾共同參與。

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