林濁水：綠營對柯建銘比孫中山、蔣介石還神聖　如此昏聵不可能不敗





▲柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

大罷免大失敗後，民進黨檢討聲浪不斷，力推罷免的總召柯建銘也被討論是否該辭職負責。而前立委林濁水今(25日)表示，民進黨對柯建銘總召就像國民黨對孫中山、蔣介石一樣，甚至比孫、蔣還神聖不可侵犯，黨內及媒體名嘴都不敢碰，如今黨團幹部再也跟隨不下去，仍一面辭一面繼續歌頌柯中山、柯介石，沒有半句批評，整個黨上下和支持者如此昏聵，不敗根本是不可能的。

林濁水表示，很多人痛心之餘，檢討民進黨如何敗於中共發動的資訊戰，事實上，民進黨哪裡是敗於資訊戰而已。在「正確資訊取得」方面，從去年到今年823投票前，諸如鏡新聞、震傳媒等民調都不斷指出柯總召路線是撞牆路線。

林濁水表示，但當時整個黨都當這些民調是來自中共的「假訊息」似的，和民調呈現出來的「假數據」對做。

林濁水直言，結果等到大敗了，眾人焦點轉向，放在行政院長卓榮泰身上，甚至有檢討到賴清德總統的，只有柯建銘總召就像國民黨對孫中山、蔣介石一樣，甚至比孫、蔣還神聖不可侵犯，黨內及被柯拎著走的媒體名嘴都不敢碰。

林濁水說，如今黨團幹部終於再也跟隨不下去，一個個辭職到剩下一個，但是仍一面辭一面繼續歌頌柯中山、柯介石，沒有半句批評。整個黨上下和支持者如此昏聵，不敗根本是不可能的。

▼林濁水。（圖／記者屠惠剛攝）