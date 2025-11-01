　
協商談不攏！范姜彥豐律師曝「拍影片公開」原因：信心來自於證據

▲▼范姜彥豐控訴妻子粿粿出軌王子。（圖／翻攝自臉書）

▲范姜彥豐控訴妻子粿粿出軌王子。（圖／翻攝自臉書）

記者施怡妏／綜合報導

范姜彥豐29日控訴妻子粿粿出軌，對象是好友王子（邱勝翊），手上握有明確的證據，他31日再發聲明砲轟王子，也希望外界保護家人。對此，范姜彥豐的律師透露，雙方經過數月協商，最終仍無法達成共識，為了自清、也為了給自己與孩子，以及社會大眾一個交代，才鼓起勇氣拍影片。

范姜彥豐的律師在Threads發文，范姜彥豐之所以選擇公開影片，是因為過去即使只是帶著家人與保母一起去看醫生，也會被外界誤會，讓他不得不挺身而出澄清，「沒有經紀公司、孤軍奮戰的他，鼓起勇氣錄了那段影片。」

律師表示，這次的發聲不只是為了澄清，更是身為一位父親的心聲，也是看了王子的矛盾言論的回應，「身為他的律師，我的信心來自於證據，這世界場面話說假話不真誠的話實在太多了，以後就給證據說話就好了。」

律師表示，公眾人物的一言一行對社會具有示範效果，應謹言慎行，行為可受公評，在享受鎂光燈的同時，也要記得自己肩負的社會責任，不要怕人設翻車，「你的『人設』等於真實的『你這個人』，就永遠不怕翻車。最後，他盼望整起事件可以順利、圓滿落幕。

▲范姜彥豐二度發出聲明。（圖／翻攝自IG）

▲范姜彥豐二度發出聲明。（圖／翻攝自IG）

底下有網友提問，「雙方都是公眾人物，且育有未成年子女，卻選擇在社群公開譴責，是否有事先考慮手段對未成年子女未來的衝擊？」

律師則回應，「都評估過了，只要是當事人的願望，只要合乎情理法，我們都會支持他，未成年子女其實一直是當事人最在意的，也因此才會拖這麼久、談這麼久。」至於當事人發聲，是否會對孩子造成影響，律師坦言，當事人為了保護孩子選擇不說，長期承受各界質疑與輿論壓力，宛如身處「被噤聲的牢籠」，恐怕會變成新的寒蟬效應。

他認為，應該在全有（什麼都講什麼素材都呈現）和全無（什麼都不說）之間，取得一個平衡才對，「至於訴訟途徑我想和訴訟外途徑是不衝突的，一直都可以是同時併存。」。

10/30 全台詐欺最新數據

粿粿哭認：和王子有踰矩行爲！　遭范姜彥豐「雙面人折磨」崩潰
粿粿iPad被看到！慌亂「發了不該發的誓」認犯錯
快訊／粿粿3點駁斥范姜彥豐指控！　房貸幾乎全她出
出軌震撼「一票男友都回蛤？」　萬人涼掉：原來粿粿王子市場超小

相關新聞

「一票男友都回蛤？」萬人涼掉：粿粿王子市場超小

「一票男友都回蛤？」萬人涼掉：粿粿王子市場超小

范姜彥豐控訴，看過粿粿出軌王子的鐵證，未料妻子竟說謊發誓。事後，范姜彥豐二度開戰王子，「不容既『不是破壞家庭』卻又『超過了朋友間應有的界線』之矛盾存在。」不少女網友得知後，想與男友討論這個驚人八卦，結果根本聊不起來，掀起萬人共鳴笑回，「同款男友認證！」「原來粿粿王子市場超小」。

王子偷吃粿粿！詹惟中18年前就算出「花心、易受誘惑」

王子偷吃粿粿！詹惟中18年前就算出「花心、易受誘惑」

台南小吃店「粿仔王子」突爆紅　在地人：從小吃到大的愛店

台南小吃店「粿仔王子」突爆紅　在地人：從小吃到大的愛店

范姜彥豐怒轟王子「自相矛盾」

范姜彥豐怒轟王子「自相矛盾」

粿粿被爆出軌「第一時間反應」露餡！

粿粿被爆出軌「第一時間反應」露餡！

關鍵字：

范姜彥豐出軌律師家庭爆料

讀者迴響

