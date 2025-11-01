　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

今明「東北季風」稍涼！下週一晚變天　將有熱帶系統發展

▲▼雷達回波圖。（圖／中央氣象署）

▲雷達回波圖。（圖／中央氣象署）

記者葉國吏／綜合報導　

今明兩天受到「東北季風」影響，北台稍涼、中南部白天偏熱早晚涼。下週一晚間開始變天有雨，有熱帶系統將在菲律賓東方海面發展。

氣象專家吳德榮於「洩天機教室」發文指出，今、明(1、2日)兩天受「東北季風」影響，水氣不多、各地多雲時晴，北部山區及東半部偶有零星短暫降雨的機率；冷空氣偏弱，北台稍涼，中南部白天偏熱早晚涼。

今日各地區氣溫為：北部19至26度、中部19至32度、南部19至33度、東部20至30度。

▲▼雷達回波圖。（圖／中央氣象署）

▲熱帶系統將在菲律賓東方海面發展，偏西進行，通過菲律賓中部、進入南海，再朝越南前進；歐洲模式(ECMWF)下週四(6日)20時模擬(右圖)顯示，其共伴效應發生在呂宋島。（圖／洩天機教室）

下週一、二(3、4日)仍受「東北季風」影響，下週一水氣少、宜、花偶有局部短暫降雨的機率，其他地區多雲時晴；晚起水氣增多，北海岸降雨機率提高；下週二降雨擴及北台灣。下週三至週五(5至7日)起另一波「東北季風」影響，冷空氣仍偏弱；下週三水氣多，北部及宜花偶有局部短暫降雨，下週四，五水氣減少，北海岸及東半部偶有局部短暫降雨的機率，其他地區仍多雲時晴。

熱帶系統將在菲律賓東方海面發展，偏西進行，通過菲律賓中部、進入南海，再朝越南前進；其距台灣很遠，共伴效應亦發生在呂宋島，不影響台灣。

10/29 全台詐欺最新數據

台肥震撼彈！吳音寧接任董事長　「環工博士」被換掉
81歲馮淬帆辭世！5天前悼念「Benz哥」許紹雄　發文一句話
81歲馮淬帆辭世！心中只有中華民國久居台灣　曾大罵馬英九
川普：看到中國遏止芬太尼成果　就撤剩下10％關稅
快訊／港星「牛頭帆」馮淬帆辭世！享壽81歲　香蕉你個芭樂成絕

相關新聞

全台2地週末「下探17度」！熱帶擾動恐成颱

全台2地週末「下探17度」！熱帶擾動恐成颱

隨著東北季風增強，北台灣31日起天氣轉涼，迎風面地區如基隆北海岸、宜蘭、花東及恆春半島將出現短暫陣雨。氣象專家吳聖宇指出，週末至下週一（11月1日至11月3日）東北季風持續影響，中北部、東北部夜間低溫更下探17至19度，民眾早出晚歸需注意保暖。此外，沿海及離島地區將有6至8級強陣風，提醒外出與海邊活動者留意安全。

周日更冷「北部探19度」　下周有明顯降雨

周日更冷「北部探19度」　下周有明顯降雨

中國急發「暴雪」預警　居民冷到哀嚎

中國急發「暴雪」預警　居民冷到哀嚎

兩波東北季風「低溫探20度」　下周3天雨區擴大

兩波東北季風「低溫探20度」　下周3天雨區擴大

北台灣周末最低溫19度　雨區擴大時間點曝

北台灣周末最低溫19度　雨區擴大時間點曝

氣象吳德榮

