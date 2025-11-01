今明「東北季風」稍涼！下週一晚變天　將有熱帶系統發展

▲雷達回波圖。（圖／中央氣象署）

記者葉國吏／綜合報導

今明兩天受到「東北季風」影響，北台稍涼、中南部白天偏熱早晚涼。下週一晚間開始變天有雨，有熱帶系統將在菲律賓東方海面發展。

氣象專家吳德榮於「洩天機教室」發文指出，今、明(1、2日)兩天受「東北季風」影響，水氣不多、各地多雲時晴，北部山區及東半部偶有零星短暫降雨的機率；冷空氣偏弱，北台稍涼，中南部白天偏熱早晚涼。

今日各地區氣溫為：北部19至26度、中部19至32度、南部19至33度、東部20至30度。

▲熱帶系統將在菲律賓東方海面發展，偏西進行，通過菲律賓中部、進入南海，再朝越南前進；歐洲模式(ECMWF)下週四(6日)20時模擬(右圖)顯示，其共伴效應發生在呂宋島。（圖／洩天機教室）



下週一、二(3、4日)仍受「東北季風」影響，下週一水氣少、宜、花偶有局部短暫降雨的機率，其他地區多雲時晴；晚起水氣增多，北海岸降雨機率提高；下週二降雨擴及北台灣。下週三至週五(5至7日)起另一波「東北季風」影響，冷空氣仍偏弱；下週三水氣多，北部及宜花偶有局部短暫降雨，下週四，五水氣減少，北海岸及東半部偶有局部短暫降雨的機率，其他地區仍多雲時晴。

熱帶系統將在菲律賓東方海面發展，偏西進行，通過菲律賓中部、進入南海，再朝越南前進；其距台灣很遠，共伴效應亦發生在呂宋島，不影響台灣。