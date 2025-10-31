周日更冷「北部探19度」　下周有明顯降雨

▲東北季風影響，周日北部局部低溫探19度，下周初水氣增雨區擴大。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

未來一周受東北季風影響，周日到下周一為較低溫時間點，北部局部低溫下探19度；下周一到下周三水氣多，降雨有感，桃園以北、東半部雨區廣泛。由於菲律賓東方海面環境適合熱帶系統發展，可能發展為熱帶低壓或颱風，但是否成颱仍待觀察，路徑將朝菲律賓前進，距離台灣較遠。

中央氣象署預報員劉沛滕表示，未來一周以東北季風影響為主，下周二東北風的風勢減弱，這天水氣會多一些，因還在下雨，溫度沒有明顯回溫，下周三東北季風增強，下周四之前都是受東北季風影響，下周五減弱環境轉偏東風。

未來降雨型態方面，劉沛滕說明，今天鋒面通過，雖有東北季風影響，不過水氣沒有很多，明天持續受東北季風影響，今天到周日前迎風面地區降雨較局部，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭、花蓮有局部短暫雨，其他北部山區、大台北、恆春半島有零星短暫雨。

劉沛滕指出，下周一到下周三水氣多，降雨較廣泛，桃園以北、東半部降雨有感，降雨量質較大，竹苗地區也可能有降雨。

溫度趨勢上，劉沛滕表示，今天東北季風影響，氣溫逐步下降，今天北台灣約22到26度，明天溫度再往下掉1度，約21到25度；比較低溫的時間點落在周日晚上到下周一，北部局部低溫約19度，下雨後低溫更有感覺，下周三之後下波東北季風增強，北台灣低溫也在20度上下。

至於後續秋颱發展，劉沛滕指出，根據過往統計，11月會有2到3個颱風，目前菲律賓東方海面和關島南方海面環境適合熱帶系統發展，發展時間點有一半機率可能在周末，但時間點也可能延後，也有一半機率看好發展成颱風，但仍待後續觀察，一旦發展起來，移動方向會往西穿越菲律賓中部群島，距離台灣較遠一點。