生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

周日更冷「北部探19度」　下周有明顯降雨

▲▼天氣,行人,路人,上班族,雷雨,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,西南氣流,滯留鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲東北季風影響，周日北部局部低溫探19度，下周初水氣增雨區擴大。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

未來一周受東北季風影響，周日到下周一為較低溫時間點，北部局部低溫下探19度；下周一到下周三水氣多，降雨有感，桃園以北、東半部雨區廣泛。由於菲律賓東方海面環境適合熱帶系統發展，可能發展為熱帶低壓或颱風，但是否成颱仍待觀察，路徑將朝菲律賓前進，距離台灣較遠。

中央氣象署預報員劉沛滕表示，未來一周以東北季風影響為主，下周二東北風的風勢減弱，這天水氣會多一些，因還在下雨，溫度沒有明顯回溫，下周三東北季風增強，下周四之前都是受東北季風影響，下周五減弱環境轉偏東風。

未來降雨型態方面，劉沛滕說明，今天鋒面通過，雖有東北季風影響，不過水氣沒有很多，明天持續受東北季風影響，今天到周日前迎風面地區降雨較局部，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭、花蓮有局部短暫雨，其他北部山區、大台北、恆春半島有零星短暫雨。

劉沛滕指出，下周一到下周三水氣多，降雨較廣泛，桃園以北、東半部降雨有感，降雨量質較大，竹苗地區也可能有降雨。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼一周降雨趨勢和周末天氣。（圖／氣象署提供）

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度趨勢上，劉沛滕表示，今天東北季風影響，氣溫逐步下降，今天北台灣約22到26度，明天溫度再往下掉1度，約21到25度；比較低溫的時間點落在周日晚上到下周一，北部局部低溫約19度，下雨後低溫更有感覺，下周三之後下波東北季風增強，北台灣低溫也在20度上下。

至於後續秋颱發展，劉沛滕指出，根據過往統計，11月會有2到3個颱風，目前菲律賓東方海面和關島南方海面環境適合熱帶系統發展，發展時間點有一半機率可能在周末，但時間點也可能延後，也有一半機率看好發展成颱風，但仍待後續觀察，一旦發展起來，移動方向會往西穿越菲律賓中部群島，距離台灣較遠一點。

10/29 全台詐欺最新數據

2026「九合一選舉」日程出爐！
全日空震撼宣布！ 「AirJapan」將停飛
范姜彥豐握鐵證　粿粿、王子不倫戀！「3人IG都漲粉」他暴增1
更冷時間曝！　北部探19度

【沒有叫妳超越】萌娃萬聖節變裝王世堅喊：從從容容游刃有餘

中國急發「暴雪」預警　居民冷到哀嚎

中國急發「暴雪」預警　居民冷到哀嚎

中國中央氣象台31日繼續發布暴雪藍色預警，預計10月31日08時至11月1日08時，西藏中東部和西南部、川西高原北部、黑龍江西北部、內蒙古東北部等地部分地區有大到暴雪，部分地區積雪深度超15公分。不少居民哀嚎，「雪景美是真的，但冷更是真的！」

兩波東北季風「低溫探20度」　下周3天雨區擴大

兩波東北季風「低溫探20度」　下周3天雨區擴大

入秋以來最大降溫！　北台灣3地「下探18度」

入秋以來最大降溫！　北台灣3地「下探18度」

北台灣周末最低溫19度　雨區擴大時間點曝

北台灣周末最低溫19度　雨區擴大時間點曝

北台灣再變天　2地轉涼雨最多

北台灣再變天　2地轉涼雨最多

天氣氣象東北季風降雨颱風熱帶系統氣象署低溫

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」
粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

萌娃萬聖節變裝王世堅　舉牌模仿喊：從從容容

萌娃萬聖節變裝王世堅　舉牌模仿喊：從從容容

