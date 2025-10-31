　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

兩波東北季風「低溫探20度」　下周3天雨區擴大

▲▼受颱風外圍環流及東北季風雙重影響下，大台北及宜蘭地區降下驚人雨量，氣溫也明顯下獎。台北街頭行人紛紛穿戴雨具，穿起保暖衣物。（圖／記者湯興漢攝）

▲未來一周有兩波東北季風，北東溫度下滑，下周一到下周三雨區擴大。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者李姿慧／台北報導

未來一周兩波東北季風接力，其中今天(31日)東北季風增強，北部、宜蘭、花東氣溫下滑，其中周日夜間到下周二清晨為這波最低溫時刻，低溫探20度上下，下周一到下周三華南水氣影響，北東和中南部山區降雨增多，下周四東北季風短暫減弱，不過下周五再有新一波東北季風帶來降溫。

中央氣象署預報員葉致均指出，未來一周台灣主要受到東北季風影響，北台灣雲量偏多且有降雨，中南部則以晴朗穩定天氣為主，但日夜溫差大。

葉致均說明，目前台灣東北方海面已有微弱鋒面逐漸通過，今天北海岸及北部山區出現降雨，宜蘭、花蓮沿海也有陣雨情況。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

葉致均表示，隨著今晚鋒面逐漸往東移動出海，隨後北方冷高壓南下，東北風將增強，從周六到下周一期間均受東北季風影響。下周一晚上北方高壓出海，東北季風暫時減弱，不過下周三起再有新一波東北季風南下，天氣再度轉涼。

由於未來一周大多為東北季風影響的天氣型態，降雨分布大致相似，桃園以北及東半部有不定時短暫陣雨，中南部山區午後需留意短暫雷陣雨。

葉致均指出，下周一至下周三華南水氣東移，降雨情況稍微增加，北部、東半部及中南部山區有些降雨，澎湖、金門雲量也會偏多；下周四以後水氣減少，恢復為迎風面局部降雨、其他地區晴朗穩定。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，葉致均說明，東北季風自今日逐漸增強，北部、宜蘭及花東氣溫明顯下滑。預估周日夜間至下周二清晨為較低溫時段，北部與宜蘭低溫約20度上下，其他地區約22至24度，清晨及夜晚偏涼；白天高溫北部、宜蘭不超過25度，整天感受較涼，中南部則可達30度左右，天氣溫暖。

葉致均指出，下周二東北季風稍減弱，不過這天有華南水氣影響，溫度回升不太明顯，北部、宜蘭高溫回到25度上下，下周三、下周四另一波東北季風增強，溫度將再度下滑。整體來說，基本上要留意周日清晨、下周一清晨、下周二清晨低溫偏涼。

兩波東北季風「低溫探20度」　下周3天雨區擴大

天氣氣象氣象署台灣東北季風氣溫低溫降雨

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」
粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

萌娃萬聖節變裝王世堅　舉牌模仿喊：從從容容

萌娃萬聖節變裝王世堅　舉牌模仿喊：從從容容

