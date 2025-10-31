兩波東北季風「低溫探20度」　下周3天雨區擴大

▲未來一周有兩波東北季風，北東溫度下滑，下周一到下周三雨區擴大。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者李姿慧／台北報導

未來一周兩波東北季風接力，其中今天(31日)東北季風增強，北部、宜蘭、花東氣溫下滑，其中周日夜間到下周二清晨為這波最低溫時刻，低溫探20度上下，下周一到下周三華南水氣影響，北東和中南部山區降雨增多，下周四東北季風短暫減弱，不過下周五再有新一波東北季風帶來降溫。

中央氣象署預報員葉致均指出，未來一周台灣主要受到東北季風影響，北台灣雲量偏多且有降雨，中南部則以晴朗穩定天氣為主，但日夜溫差大。

葉致均說明，目前台灣東北方海面已有微弱鋒面逐漸通過，今天北海岸及北部山區出現降雨，宜蘭、花蓮沿海也有陣雨情況。

▲降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

葉致均表示，隨著今晚鋒面逐漸往東移動出海，隨後北方冷高壓南下，東北風將增強，從周六到下周一期間均受東北季風影響。下周一晚上北方高壓出海，東北季風暫時減弱，不過下周三起再有新一波東北季風南下，天氣再度轉涼。

由於未來一周大多為東北季風影響的天氣型態，降雨分布大致相似，桃園以北及東半部有不定時短暫陣雨，中南部山區午後需留意短暫雷陣雨。

葉致均指出，下周一至下周三華南水氣東移，降雨情況稍微增加，北部、東半部及中南部山區有些降雨，澎湖、金門雲量也會偏多；下周四以後水氣減少，恢復為迎風面局部降雨、其他地區晴朗穩定。

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，葉致均說明，東北季風自今日逐漸增強，北部、宜蘭及花東氣溫明顯下滑。預估周日夜間至下周二清晨為較低溫時段，北部與宜蘭低溫約20度上下，其他地區約22至24度，清晨及夜晚偏涼；白天高溫北部、宜蘭不超過25度，整天感受較涼，中南部則可達30度左右，天氣溫暖。

葉致均指出，下周二東北季風稍減弱，不過這天有華南水氣影響，溫度回升不太明顯，北部、宜蘭高溫回到25度上下，下周三、下周四另一波東北季風增強，溫度將再度下滑。整體來說，基本上要留意周日清晨、下周一清晨、下周二清晨低溫偏涼。